https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cumhurbaskani-erdogan-ab-komisyon-baskani-von-der-leyen-ile-gorustu-1091644440.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T11:44+0300
2024-12-17T11:44+0300
2024-12-17T11:47+0300
türkiye
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
ursula von der leyen
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/cumhurbaskani-erdogan-ve-abd-disisleri-bakani-blinken-gorusmesinde-neler-konusuldu-1091477134.html
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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, ursula von der leyen
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, ursula von der leyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü
11:44 17.12.2024 (güncellendi: 11:47 17.12.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabul etti.