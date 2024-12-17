https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/aniden-fenalasip-hastaneye-kaldirilan-ferdi-tayfur-ameliyat-oldu-1091677344.html
Aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur ameliyat oldu
Aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur ameliyat oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü Türkücü Ferdi Tayfur Marmaris'te bulunan evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlarının tavsiyesi üzerine Antalya'ya özel uçakla sevk edilen... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T23:37+0300
2024-12-17T23:37+0300
2024-12-17T23:37+0300
türkiye
ferdi tayfur
ameliyat
ameliyathane
hasta
ağır hasta
antalya
antalya eğitim ve araştırma hastanesi
akdeniz üniversitesi hastanesi
böbrek yetmezliği
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Marmaris'te bulunan evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur ameliyat oldu.Ünlü Türkücü Ferdi Tayfur Marmaris'te bulunan evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlarının tavsiyesi üzerine Antalya'ya özel uçakla sevk edilen şarkıcı akşam saatlerinde ameliyat oldu. Yoğun bakıma alınan ünlü ismin basın danışmanı Şirin Gözalıcı ''Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirilmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz'' ifadesinde bulundu.2020 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle Antalya'da tedavi altına alınan Ferdi Tayfur oğlunun verdiği böbrekle sağlığına kavuşmuştu. Ünlü türkücünün evinde fenalaşmasının nedeninin soğuk algınlığı olduğu açıklandı.Ferdi Tayfur kimdir?15 Kasım 1945 tarihinde Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde dünyaya gelen Ferdi Tayfur'un gerçek adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olduğu açıklandı. 1968 yılında çıkardığı ilk plağıyla müzik dünyasına adım attı. Ancak asıl çıkışını 1970'li yılların sonunda arabesk müziğiyle yaptı. 'Emmoğlu' 'Huzurum Kalmadı' 'Ben de Özledim' 'Çeşme' 'Sevda Yüklü Kervanlar' gibi unutulmaz eserlerle büyük bir hayran kitlesi edindi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/hastaneye-kaldirilmisti-ferdi-tayfurun-saglik-durumunda-son-gelisme-paylasildi-1091571227.html
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Aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur ameliyat oldu
Ünlü Türkücü Ferdi Tayfur Marmaris'te bulunan evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlarının tavsiyesi üzerine Antalya'ya özel uçakla sevk edilen şarkıcı ameliyat oldu. Yoğun bakıma alınan ünlü ismin basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Marmaris'te bulunan evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur ameliyat oldu.
Ünlü Türkücü Ferdi Tayfur Marmaris'te bulunan evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlarının tavsiyesi üzerine Antalya'ya özel uçakla sevk edilen şarkıcı akşam saatlerinde ameliyat oldu. Yoğun bakıma alınan ünlü ismin basın danışmanı Şirin Gözalıcı ''Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirilmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz'' ifadesinde bulundu.
2020 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle Antalya'da tedavi altına alınan Ferdi Tayfur oğlunun verdiği böbrekle sağlığına kavuşmuştu. Ünlü türkücünün evinde fenalaşmasının nedeninin soğuk algınlığı olduğu açıklandı.
15 Kasım 1945 tarihinde Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde dünyaya gelen Ferdi Tayfur'un gerçek adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olduğu açıklandı. 1968 yılında çıkardığı ilk plağıyla müzik dünyasına adım attı. Ancak asıl çıkışını 1970'li yılların sonunda arabesk müziğiyle yaptı. 'Emmoğlu' 'Huzurum Kalmadı' 'Ben de Özledim' 'Çeşme' 'Sevda Yüklü Kervanlar' gibi unutulmaz eserlerle büyük bir hayran kitlesi edindi.