https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/aniden-fenalasip-hastaneye-kaldirilan-ferdi-tayfur-ameliyat-oldu-1091677344.html

Aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur ameliyat oldu

Aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur ameliyat oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü Türkücü Ferdi Tayfur Marmaris'te bulunan evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlarının tavsiyesi üzerine Antalya'ya özel uçakla sevk edilen... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T23:37+0300

2024-12-17T23:37+0300

2024-12-17T23:37+0300

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Marmaris'te bulunan evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur ameliyat oldu.Ünlü Türkücü Ferdi Tayfur Marmaris'te bulunan evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlarının tavsiyesi üzerine Antalya'ya özel uçakla sevk edilen şarkıcı akşam saatlerinde ameliyat oldu. Yoğun bakıma alınan ünlü ismin basın danışmanı Şirin Gözalıcı ''Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirilmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz'' ifadesinde bulundu.2020 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle Antalya'da tedavi altına alınan Ferdi Tayfur oğlunun verdiği böbrekle sağlığına kavuşmuştu. Ünlü türkücünün evinde fenalaşmasının nedeninin soğuk algınlığı olduğu açıklandı.Ferdi Tayfur kimdir?15 Kasım 1945 tarihinde Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde dünyaya gelen Ferdi Tayfur'un gerçek adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olduğu açıklandı. 1968 yılında çıkardığı ilk plağıyla müzik dünyasına adım attı. Ancak asıl çıkışını 1970'li yılların sonunda arabesk müziğiyle yaptı. 'Emmoğlu' 'Huzurum Kalmadı' 'Ben de Özledim' 'Çeşme' 'Sevda Yüklü Kervanlar' gibi unutulmaz eserlerle büyük bir hayran kitlesi edindi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/hastaneye-kaldirilmisti-ferdi-tayfurun-saglik-durumunda-son-gelisme-paylasildi-1091571227.html

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