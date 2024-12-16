https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/hastaneye-kaldirilmisti-ferdi-tayfurun-saglik-durumunda-son-gelisme-paylasildi-1091571227.html

Hastaneye kaldırılmıştı: Ferdi Tayfur'un sağlık durumunda son gelişme paylaşıldı

Hastaneye kaldırılmıştı: Ferdi Tayfur'un sağlık durumunda son gelişme paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyon şikayetiyle tedavi altına alınan 79... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T09:07+0300

2024-12-16T09:07+0300

2024-12-16T09:07+0300

yaşam

ferdi tayfur

marmaris

hastane

organ yetmezliği

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Türk arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yaşadığı yüksek tansiyon problemi nedeniyle rahatsızlandı. Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkiindeki evinde çalışanlar, sanatçının durumu kötüleşince hemen sağlık ekiplerini çağırdı.Eve gelen ambulans, Tayfur'u ilk olarak Marmaris'teki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından, daha kapsamlı bir tedavi için usta sanatçı ambulansla Muğla'daki başka bir özel hastaneye sevk edildi.Geçmişte böbrek nakli ve stent ameliyatı geçirmiştiSağlık geçmişi bir süredir dikkat çeken Ferdi Tayfur, 15 gün önce Antalya'da yapılan bir operasyonla beyin damarına stent takılmış ve 4 gün önce taburcu olmuştu. Bunun yanı sıra sanatçı, 2020 yılında diyaliz tedavisi gördüğü sırada oğlu tarafından bağışlanan böbrekle hayata tutunmuştu.Hastaneye kaldırılmadan önceki süreçte, stent ameliyatı sonrası dinlenmeye çekilen sanatçının yaşadığı tansiyon sorununun bu durumu tetiklediği tahmin ediliyor.Ferdi Tayfur'un sağlık durumunda son gelişmeTayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Instagram hesabından paylaştığı mesajda Gözalıcı, şu ifadelere yer verdi:“Sayın Ferdi Tayfur'un sağlık durumu gayet iyi olup belli bir süre gözetim altında tutulacaktır.”Açıklama, Tayfur'un hayranları arasında bir nebze de olsa rahatlama sağladı. Sosyal medya kullanıcıları ve ünlü isimler, geçmiş olsun mesajlarını iletmeye devam ediyor.

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