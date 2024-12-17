https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/anayasa-mahkemesinden-noterlere-disiplin-cezasi-karari-9-ay-sonra-yururluge-girecek-1091637778.html

Anayasa Mahkemesi’nden noterlere disiplin cezası kararı: 9 ay sonra yürürlüğe girecek

Anayasa Mahkemesi’nden noterlere disiplin cezası kararı: 9 ay sonra yürürlüğe girecek

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi (AYM) noterlere disiplin cezası verilmesine ilişkin düzenlemeleri, belirli bir açıklıkta ve öngörülebilirlikte olmadığı gerekçesiyle iptal... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T10:32+0300

2024-12-17T10:32+0300

2024-12-17T10:32+0300

türkiye

aym

noter

resmi gazete

türkiye

ankara

anayasa mahkemesi (aym)

yüksek mahkeme

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Anayasa Mahkemesi (AYM), noterlere verilebilecek disiplin cezaları hakkında düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu’nun 125 ve 126. maddelerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Ankara 20. İdare Mahkemesi, bir notere verilen uyarma cezasının iptali istemiyle açılan davada, Noterlik Kanunu’nun 126. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptal isteminde bulundu.İptal isteminde, hangi eylemlerin disiplin cezasıyla cezalandırılacağının açık ve net olmadığı, yeterli hukuki güvenceyi sağlamadığı ifade edildi.İki madde iptal olduYüksek Mahkeme, 126’ncı maddeyle ilgili görülen 125’inci maddesinin de incelenmesine karar verdi.AYM, 125’inci maddede yer alan “Meslekin vakar ve onuruna aykırı eylem ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan noterler hakkında, noterlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacı ile durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki maddede olduğu yazılı disiplin cezaları uygulanır.” düzenlemesinin iptaline karar verdi.Yüksek Mahkeme, 126’ıncı maddede yer alan noterlere verilmesi öngörülen uyarma, kınama, para cezası, geçici olarak işten çıkarma ve meslekten çıkarma cezalarına ilişkin düzenlemenin de iptaline hükmetti.İptal kararları, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

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