https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/arac-sahipleri-dikkat-plakada-noter-zorunlulugu-kalkti-islemler-e-devlete-tasindi-1091139089.html

Araç sahipleri dikkat: Plakada noter zorunluluğu kalktı, işlemler e-Devlet’e taşındı

Araç sahipleri dikkat: Plakada noter zorunluluğu kalktı, işlemler e-Devlet’e taşındı

Sputnik Türkiye

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araç plaka yenileme işlemleri, noter yerine artık... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T08:07+0300

2024-12-04T08:07+0300

2024-12-04T08:07+0300

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4 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', araç plakası yenileme işlemlerinde köklü bir değişiklik getirdi. Artık kaybedilen veya yenilenmesi gereken araç plakaları için notere gitme zorunluluğu kaldırıldı. Bu işlemler, e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek.Eskiden süreç daha zor ve uzun süreçliydiMevcut uygulamada, kayıp plaka sahipleri önce notere giderek plakanın kayıp olduğunu beyan ediyor, ardından Trafik Şube Müdürlüğü’nden onay alıyordu. Bu süreç tamamlandıktan sonra, noter onaylı plaka basım belgesiyle Şoförler Odası'na başvurularak yeni plaka basımı gerçekleştiriliyordu.Bu prosedür, zaman kaybına yol açtığı gibi bazı durumlarda araç sahipleri için karmaşık bir süreç oluşturuyordu.Yeni sistemde süreç çok daha basitYeni yönetmeliğe göre, plaka yenileme işlemleri artık birkaç basit adımla tamamlanabilecek:Tüm bu adımların ardından gerekli belgelerle plaka yenileme süreci tamamlanacak.Süreç nasıl kolaylaşacak?Yönetmelik değişikliğiyle birlikte:e-Devlet üzerinden yapılacak i̇şlemlerYeni sistemde, araç plakası yenileme işlemleri şu belgeler ve bilgilerle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek:Araç sahiplerine büyük kolaylıkBu değişiklik, araç sahipleri için önemli bir kolaylık sağlarken, kamu hizmetlerinde dijitalleşme sürecinin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Artık zaman kaybetmeden, daha hızlı ve güvenli şekilde plaka yenileme işlemleri yapılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/akaryakita-fiyatlarinda-gece-yarisi-surprizi-tabelalar-yine-degisti-1091137955.html

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