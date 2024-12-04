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Araç sahipleri dikkat: Plakada noter zorunluluğu kalktı, işlemler e-Devlet’e taşındı
Araç sahipleri dikkat: Plakada noter zorunluluğu kalktı, işlemler e-Devlet’e taşındı
Sputnik Türkiye
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araç plaka yenileme işlemleri, noter yerine artık... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T08:07+0300
2024-12-04T08:07+0300
ekonomi
plaka
plakalı
araba
ikinci el araba satıcısı
araç
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4 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', araç plakası yenileme işlemlerinde köklü bir değişiklik getirdi. Artık kaybedilen veya yenilenmesi gereken araç plakaları için notere gitme zorunluluğu kaldırıldı. Bu işlemler, e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek.Eskiden süreç daha zor ve uzun süreçliydiMevcut uygulamada, kayıp plaka sahipleri önce notere giderek plakanın kayıp olduğunu beyan ediyor, ardından Trafik Şube Müdürlüğü’nden onay alıyordu. Bu süreç tamamlandıktan sonra, noter onaylı plaka basım belgesiyle Şoförler Odası'na başvurularak yeni plaka basımı gerçekleştiriliyordu.Bu prosedür, zaman kaybına yol açtığı gibi bazı durumlarda araç sahipleri için karmaşık bir süreç oluşturuyordu.Yeni sistemde süreç çok daha basitYeni yönetmeliğe göre, plaka yenileme işlemleri artık birkaç basit adımla tamamlanabilecek:Tüm bu adımların ardından gerekli belgelerle plaka yenileme süreci tamamlanacak.Süreç nasıl kolaylaşacak?Yönetmelik değişikliğiyle birlikte:e-Devlet üzerinden yapılacak i̇şlemlerYeni sistemde, araç plakası yenileme işlemleri şu belgeler ve bilgilerle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek:Araç sahiplerine büyük kolaylıkBu değişiklik, araç sahipleri için önemli bir kolaylık sağlarken, kamu hizmetlerinde dijitalleşme sürecinin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Artık zaman kaybetmeden, daha hızlı ve güvenli şekilde plaka yenileme işlemleri yapılabilecek.
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araç plakası yenileme, e-devlet plaka yenileme işlemi, kayıp plaka nasıl yenilenir, plaka yenileme noter zorunluluğu kalktı, araç plaka yenileme e-devlet, plaka basım talep belgesi, araç tescil bilgileri raporu, e-devlet araç işlemleri, kayıp plaka yenileme ücreti, plaka yenileme yönetmelik değişikliği, plaka basımı nasıl yapılır, şoförler odası plaka işlemleri, araç plakası kaybolursa ne yapılır, e-devlet araç tescil hizmeti, trafik şube müdürlüğü plaka işlemleri, plaka yenileme prosedürü, araç satış ve devir işlemleri, resmi gazete plaka yenileme kararı, plaka yenileme nasıl kolaylaştı, araç sahipleri için yeni düzenleme

Araç sahipleri dikkat: Plakada noter zorunluluğu kalktı, işlemler e-Devlet’e taşındı

08:07 04.12.2024
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© AA
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araç plaka yenileme işlemleri, noter yerine artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bu değişiklik, süreci hem hızlandıracak hem de işlemleri daha pratik hale getirecek.
4 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', araç plakası yenileme işlemlerinde köklü bir değişiklik getirdi. Artık kaybedilen veya yenilenmesi gereken araç plakaları için notere gitme zorunluluğu kaldırıldı. Bu işlemler, e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek.

Eskiden süreç daha zor ve uzun süreçliydi

Mevcut uygulamada, kayıp plaka sahipleri önce notere giderek plakanın kayıp olduğunu beyan ediyor, ardından Trafik Şube Müdürlüğü’nden onay alıyordu. Bu süreç tamamlandıktan sonra, noter onaylı plaka basım belgesiyle Şoförler Odası'na başvurularak yeni plaka basımı gerçekleştiriliyordu.
Bu prosedür, zaman kaybına yol açtığı gibi bazı durumlarda araç sahipleri için karmaşık bir süreç oluşturuyordu.

Yeni sistemde süreç çok daha basit

Yeni yönetmeliğe göre, plaka yenileme işlemleri artık birkaç basit adımla tamamlanabilecek:
1.
e-Devlet sistemine giriş yapılacak.
2.
Kayıp plaka için "Plaka Basım Talep Belgesi" oluşturulacak.
3.
Araç bilgileri ve iletişim detayları güncellenecek.
4.
Özet Tescil Bilgileri Raporu, sistem üzerinden alınacak.
Tüm bu adımların ardından gerekli belgelerle plaka yenileme süreci tamamlanacak.

Süreç nasıl kolaylaşacak?

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte:
Araç sahipleri, artık notere gitmeden plaka yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.
Trafik Şube Müdürlüğü’nde işlem sırası beklenmeyecek.
Zamandan tasarruf sağlanacak ve işlem maliyetleri azalacak.

e-Devlet üzerinden yapılacak i̇şlemler

Yeni sistemde, araç plakası yenileme işlemleri şu belgeler ve bilgilerle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek:
Plaka basım talep belgesi,
Güncellenmiş iletişim bilgileri,
Aracın özet tescil bilgileri raporu.

Araç sahiplerine büyük kolaylık

Bu değişiklik, araç sahipleri için önemli bir kolaylık sağlarken, kamu hizmetlerinde dijitalleşme sürecinin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Artık zaman kaybetmeden, daha hızlı ve güvenli şekilde plaka yenileme işlemleri yapılabilecek.
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