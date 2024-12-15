https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/rus-disisleri-rus-gazetecilerin-olumunden-sorumlu-olanlar-cezalarini-cekecek-1091561876.html

Rus Dışişleri: Rus gazetecilerin ölümünden sorumlu olanlar cezalarını çekecek

Rus Dışişleri: Rus gazetecilerin ölümünden sorumlu olanlar cezalarını çekecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus gazetecilerin ölümünden sorumlu olan Kiev rejiminin militanlarının kaçınılmaz olarak hak ettikleri cezaya... 15.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-15T19:48+0300

2024-12-15T19:48+0300

2024-12-15T19:48+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Görev Başında Ölen Gazetecileri Anma Günü’nde görevlerinin başındayken hayatlarını kaybeden Rus gazetecileri andı, ölümlerinden sorumlu olan Kiev rejiminin militanlarının kaçınılmaz olarak hak ettikleri cezaya çarptırılacağını vurguladı.Zaharova'nın açıklaması, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlandı.“(Gazetecilerin) ölümlerinden sorumlu olanların, kaçınılmaz olarak hak ettikleri cezayı çekeceklerine inancımız tam” diyen Zaharova, Ukraynalı çetecilerin Rus gazetecilere ve savaş muhabirlerine yönelik kasıtlı avının, Batı’nın ve doğrudan görevleri ayırım gözetmeksizin medya çalışanlarının güvenliğini korumak olan Batı’nın kontrolündeki çok taraflı yapıların bu tür terörist yöntemlere uzun yıllardır göz yummasının ve teşvik etmesinin doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı.Bu bağlamda UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay’ın ölen Rus gazetecilerden bahsetmeden hazırladığı, onaylanmayan raporunu hatırlatan Zaharova, “Böyle iki yüzlü bir yaklaşımı asla kabul etmeyeceğiz ve UNESCO ile Genel Direktörü dahil olmak suretiyle, ilgili uluslararası yapıların sorumluluklarını vicdanlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirmeleri için çaba göstermeye devam edeceğiz” vurgusunu yaptı.Moskova’nın, Azoulay’e yapılan birçok çağrıda UNESCO liderliğinin siyasi açıdan önyargılı çizgisine öfkesini dile getiren profesyonel camianın koşulsuz desteğini hissettiğine dikkat çeken Zaharova, bunun sadece mesleğe özveriyle bağlı olan ve canını verenlerin anısının korunması açısından değil, gelecekte bu tür suçların önlenmesi açısından da önemli olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusyadan-unescoya-kinama-rus-gazetecilere-yonelik-suclara-karsi-sessiz-kalinmasi-cirkin-1090552438.html

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