https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/tapuda-sazan-sarmali-kurbani-oldu-2-milyon-100-bin-lirasini-kaybetti-1091623337.html

Tapuda 'Sazan Sarmalı' kurbanı oldu: 2 milyon 100 bin lirasını kaybetti

Tapuda 'Sazan Sarmalı' kurbanı oldu: 2 milyon 100 bin lirasını kaybetti

Sputnik Türkiye

Elazığ'da ev almak için yıllarca para biriktiren Murat Kaya komşusunun tavsiyesi üzerine kendini emlakçı olarak tanıtan kadınla iletişime geçti. Kendisiyle... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T18:08+0300

2024-12-16T18:08+0300

2024-12-16T18:12+0300

türkiye

sazan sarmalı

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

telefon dolandırıcılığı

nitelikli dolandırıcılık

dolandırıcılık büro amirliği

elazığ

tapu

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091623162_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_33645be23857fe19d9faf74936892f2f.jpg

Ev almak isteyen 36 yaşındaki Murat Kaya yıllarca biriktirdiği 2 milyon 100 bin lirasını kaybetti.Elazığ'da ev almak için yıllarca para biriktiren 36 yaşındaki Murat Kaya komşusunun tavsiyesi üzerine kendini emlakçı olarak tanıtan kadınla iletişime geçti. Emlakçı kadın ve tapu maliki ile 3+1 daireyi gezerek beğenen adam Elazığ Tapu Dairesi'ne gitti. Tapu işlemleri sırasında tapu maliki olarak kendini tanıtan adamın polisim diyerek güven sağladığını belirten Murat Kaya'nın avukatı ''Maalesef müvekkilim iradesi fesada uğratılmak üzere ev almak için biriktirdiği 2 milyon 100 bin lirasından oldu. Şüpheliler müvekkilimin annesini arayarak satılık daire olduğunu ve 2 milyon 100 bin liraya satacaklarını iletiyor. Müvekkilim ise annesinin sözüne güvenerek emlakçı kadınla buluşuyor. Kadın emlakçı satıştan 40 bin lira kazanacağını siz almazsanız hali hazırda 2 milyon 300 bin liraya alıcı olduğu yalanını söylüyor. Müvekkilde fırsat olduğunu düşünüp evi almaya karar veriyor. Satılık evi gezen müvekkilim orada tapuda malik olduğunu iddia eden adam ile tanışıyor. Adam ona polis olduğunu ve tayin nedeniyle evi satılığa çıkardığını söylüyor. Tapuya giden şüpheliler ile müvekkilim arasında tapu sahibinin yoğun olduğu yalanı söylenerek malikin polis memuru kişi olduğuna inandırılıyor. Sözde polis memuru da 'evet o benim akrabam' diyerek IBAN hesabına para göndermek için müvekkilimin telefonu alınarak tapu malikinin hesabına 500 bin lira ve geri kalan 1 milyon 600 bin lira ise diğer tapu sahibinin IBAN adresine gönderiliyor. Tapuda sıra onlara gelince tapu maliki ev sahibini tanımadığını belirterek imza atmıyor'' açıklamasında bulundu.Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından sık sık kullanılan Sazan Sarmalı yönetimine maruz kalan adam tüm birikiminin gittiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Emniyet daha önce araba satışlarında görülen yöntemin tapu devirlerinde yaşanmaya başladığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/15-yillik-birikimini-yarim-saatte-kaybetti-her-sey-1530-1600-arasi-oldu-1091335054.html

türkiye

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sazan sarmalı, elazığ dolandırıcı