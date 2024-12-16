Tapuda 'Sazan Sarmalı' kurbanı oldu: 2 milyon 100 bin lirasını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
10:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
11:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Oyuncu Sevtap Çapan: 'Karakteri oturmuş insanlar öyle her şeyden hemen etkilenmez'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çalışanlar 80’lerden bugüne nasıl yoksullaştı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere evlilik mesajı: 'Bir an önce evliliği yapmak lazım’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi panellerinde yeni teknolojiler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
81 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/tapuda-sazan-sarmali-kurbani-oldu-2-milyon-100-bin-lirasini-kaybetti-1091623337.html
Tapuda 'Sazan Sarmalı' kurbanı oldu: 2 milyon 100 bin lirasını kaybetti
Tapuda 'Sazan Sarmalı' kurbanı oldu: 2 milyon 100 bin lirasını kaybetti
Sputnik Türkiye
Elazığ'da ev almak için yıllarca para biriktiren Murat Kaya komşusunun tavsiyesi üzerine kendini emlakçı olarak tanıtan kadınla iletişime geçti. Kendisiyle... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T18:08+0300
2024-12-16T18:12+0300
türkiye
sazan sarmalı
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
dolandırıcılık büro amirliği
elazığ
tapu
tapu ve kadastro genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091623162_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_33645be23857fe19d9faf74936892f2f.jpg
Ev almak isteyen 36 yaşındaki Murat Kaya yıllarca biriktirdiği 2 milyon 100 bin lirasını kaybetti.Elazığ'da ev almak için yıllarca para biriktiren 36 yaşındaki Murat Kaya komşusunun tavsiyesi üzerine kendini emlakçı olarak tanıtan kadınla iletişime geçti. Emlakçı kadın ve tapu maliki ile 3+1 daireyi gezerek beğenen adam Elazığ Tapu Dairesi'ne gitti. Tapu işlemleri sırasında tapu maliki olarak kendini tanıtan adamın polisim diyerek güven sağladığını belirten Murat Kaya'nın avukatı ''Maalesef müvekkilim iradesi fesada uğratılmak üzere ev almak için biriktirdiği 2 milyon 100 bin lirasından oldu. Şüpheliler müvekkilimin annesini arayarak satılık daire olduğunu ve 2 milyon 100 bin liraya satacaklarını iletiyor. Müvekkilim ise annesinin sözüne güvenerek emlakçı kadınla buluşuyor. Kadın emlakçı satıştan 40 bin lira kazanacağını siz almazsanız hali hazırda 2 milyon 300 bin liraya alıcı olduğu yalanını söylüyor. Müvekkilde fırsat olduğunu düşünüp evi almaya karar veriyor. Satılık evi gezen müvekkilim orada tapuda malik olduğunu iddia eden adam ile tanışıyor. Adam ona polis olduğunu ve tayin nedeniyle evi satılığa çıkardığını söylüyor. Tapuya giden şüpheliler ile müvekkilim arasında tapu sahibinin yoğun olduğu yalanı söylenerek malikin polis memuru kişi olduğuna inandırılıyor. Sözde polis memuru da 'evet o benim akrabam' diyerek IBAN hesabına para göndermek için müvekkilimin telefonu alınarak tapu malikinin hesabına 500 bin lira ve geri kalan 1 milyon 600 bin lira ise diğer tapu sahibinin IBAN adresine gönderiliyor. Tapuda sıra onlara gelince tapu maliki ev sahibini tanımadığını belirterek imza atmıyor'' açıklamasında bulundu.Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından sık sık kullanılan Sazan Sarmalı yönetimine maruz kalan adam tüm birikiminin gittiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Emniyet daha önce araba satışlarında görülen yöntemin tapu devirlerinde yaşanmaya başladığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/15-yillik-birikimini-yarim-saatte-kaybetti-her-sey-1530-1600-arasi-oldu-1091335054.html
türkiye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091623162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7255b1e2d3d7feee7f22ef15ff226af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sazan sarmalı, elazığ dolandırıcı
sazan sarmalı, elazığ dolandırıcı

Tapuda 'Sazan Sarmalı' kurbanı oldu: 2 milyon 100 bin lirasını kaybetti

18:08 16.12.2024 (güncellendi: 18:12 16.12.2024)
© İHA / KAMİL CANKILIÇ-AW351036Sazan Sarmalı
Sazan Sarmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© İHA / KAMİL CANKILIÇ-AW351036
Abone ol
Elazığ'da ev almak için yıllarca para biriktiren Murat Kaya komşusunun tavsiyesi üzerine kendini emlakçı olarak tanıtan kadınla iletişime geçti. Kendisiyle görüşen emlakçı kadın ve tapu maliki ile 3+1 daireyi gezerek tapu dairesine giden genç adam biriktirdiği 2 milyon 100 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı.
Ev almak isteyen 36 yaşındaki Murat Kaya yıllarca biriktirdiği 2 milyon 100 bin lirasını kaybetti.
Elazığ'da ev almak için yıllarca para biriktiren 36 yaşındaki Murat Kaya komşusunun tavsiyesi üzerine kendini emlakçı olarak tanıtan kadınla iletişime geçti. Emlakçı kadın ve tapu maliki ile 3+1 daireyi gezerek beğenen adam Elazığ Tapu Dairesi'ne gitti. Tapu işlemleri sırasında tapu maliki olarak kendini tanıtan adamın polisim diyerek güven sağladığını belirten Murat Kaya'nın avukatı ''Maalesef müvekkilim iradesi fesada uğratılmak üzere ev almak için biriktirdiği 2 milyon 100 bin lirasından oldu. Şüpheliler müvekkilimin annesini arayarak satılık daire olduğunu ve 2 milyon 100 bin liraya satacaklarını iletiyor. Müvekkilim ise annesinin sözüne güvenerek emlakçı kadınla buluşuyor. Kadın emlakçı satıştan 40 bin lira kazanacağını siz almazsanız hali hazırda 2 milyon 300 bin liraya alıcı olduğu yalanını söylüyor. Müvekkilde fırsat olduğunu düşünüp evi almaya karar veriyor. Satılık evi gezen müvekkilim orada tapuda malik olduğunu iddia eden adam ile tanışıyor. Adam ona polis olduğunu ve tayin nedeniyle evi satılığa çıkardığını söylüyor. Tapuya giden şüpheliler ile müvekkilim arasında tapu sahibinin yoğun olduğu yalanı söylenerek malikin polis memuru kişi olduğuna inandırılıyor. Sözde polis memuru da 'evet o benim akrabam' diyerek IBAN hesabına para göndermek için müvekkilimin telefonu alınarak tapu malikinin hesabına 500 bin lira ve geri kalan 1 milyon 600 bin lira ise diğer tapu sahibinin IBAN adresine gönderiliyor. Tapuda sıra onlara gelince tapu maliki ev sahibini tanımadığını belirterek imza atmıyor'' açıklamasında bulundu.
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından sık sık kullanılan Sazan Sarmalı yönetimine maruz kalan adam tüm birikiminin gittiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Emniyet daha önce araba satışlarında görülen yöntemin tapu devirlerinde yaşanmaya başladığını duyurdu.
Sazan Sarmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
TÜRKİYE
15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti: ‘Her şey 15:30-16:00 arası oldu’
9 Aralık, 19:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала