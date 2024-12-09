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15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti: ‘Her şey 15:30-16:00 arası oldu’
15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti: ‘Her şey 15:30-16:00 arası oldu’
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Sivas'ta yaşayan 3 çocuk annesi Şengül Gürbüz sosyal medyadan gördüğü satılık ev ilanıyla 15 yıldır biriktirdiği 1 milyon 380 bin lirasından oldu. İnternette... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T19:43+0300
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Sosyal medyada gördüğü ev için dolandırıcıya tapuda 15 yıl biriktirdiği 1 milyon 380 bin lirasını gönderdi.Sivas'ta 25 yaşındaki engelli oğluna ev almak isteyen 3 çocuk annesi Şengül Gürbüz sosyal medyadan gördüğü satılık ev ilanıyla 15 yıldır biriktirdiği 1 milyon 380 bin lirasından oldu. İnternetten tanışarak evini gezdiği adamın vekalet dayımın üzerinde demesiyle tapu dairesinde başka IBAN hesabına para gönderen kadının dolandırıldığı ortaya çıktı. Olayı ağlayarak anlatan Şengül Gürbüz ''Sosyal medyadan evi gördük. Evi gezmek için adamı aradık. Kiracı olduğunu söyleyerek bize evi gezdirdi. 'Bana sen eve bak beğenirsen tekrar konuşalım' dedi. 1 milyon 550 bin liraya ilana koymuştu. 'Hafta içi tapu işlemlerini yapalım, cuma günü de tapuya geçelim' dedi. Cuma günü 15.30'da tapuya gittik, tabuda dolandırıldık. 'Çocuğum hasta ben o yüzden evi ucuza satıyorum' dedi. Benim 15 yıllık emeğin yarım saat içerisinde gitti. Üç gündür çok perişanız. 25 yaşındaki oğlum ayağından engelli, o haliyle akşama kadar çalışıyor. Ben de onun da bir evi olsun diye para biriktirdim'' açıklamasında bulundu.Tapuda yaşadığı dolandırıcılığın detaylarını anlatan Şengül Gürbüz ''Gittiğimizde bizi gerçek vekalet sahibi karşıladı. Tapu müdürlüğünde görevli memur 'para işinizi halledin öyle gelin' dedi. O sırada dolandırıcı bizi sürekli arıyordu. Bize 3 farklı IBAN numarası verdi, ilki gerçek ev sahibinin numarasıydı. Sonra ondan vazgeçti. 2 kadın ismiyle IBAN verdi. İlk olarak 680 bin lira gönderdik karşı taraf 'dekont gelsin imza atalım' dedi. Dekont geldi ama onlara da boş dekont göndermişler. Biz de dekont geldi diye 700 bin lirayı da gönderdik. Sonra bizi 5 dakika oyaladı bir daha telefonu açmadı. Biz de tapudan çıkmadan dolandırıldığımızı anladık bloke koydurmak istedik ama olmadı. Gerçek vekalet sahibiyle karakola şikayette bulunduk'' açıklamasında bulundu.Sazan Sarmalı yöntemi nedir?Dolandırıcılıkta kullanılan 'Sazan Sarmalı' yönteminde alıcı ile konuşan dolandırıcı ben malın sahibinin yakınıyım diyerek güven sağlar. Mal sahibine de ben alıcının tanıdığıyım diyerek iki tarafı tapuda buluşturarak alım-satımda aracı olarak parayı alarak iki tarafı dolandırır. Bu dolandırma yönteminde iki tarafta mağdur olarak şikayette bulunsa da asıl suçlu genellikle tanınmadığı için dosyalar çözüme geç kavuşur. Polisler 'Sazan Sarmalı' yöntemine karşı alıcı ve satıcılara uyarılarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/iptal-etmek-icin-tiklayin-dediler-93-bin-lira-kaybetti-dolandiricilarin-linkli-tuzagi-1089489607.html
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dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, dolandırıcılık büro amirliği, tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi

15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti: ‘Her şey 15:30-16:00 arası oldu’

19:43 09.12.2024 (güncellendi: 19:44 09.12.2024)
© İHA / ENNUR ŞAHİN - RAHMİ MEYVECİ-AW346307Sazan Sarmalı
Sazan Sarmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© İHA / ENNUR ŞAHİN - RAHMİ MEYVECİ-AW346307
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Sivas'ta yaşayan 3 çocuk annesi Şengül Gürbüz sosyal medyadan gördüğü satılık ev ilanıyla 15 yıldır biriktirdiği 1 milyon 380 bin lirasından oldu. İnternette gördüğü evi gezen kadın vekaletin kendisinde olduğunu iddia eden dolandırıcıya tapu dairesinde tüm birikimini gönderdi. Parayı alan dolandırıcı boş senet göndererek sırra kadem bastı.
Sosyal medyada gördüğü ev için dolandırıcıya tapuda 15 yıl biriktirdiği 1 milyon 380 bin lirasını gönderdi.
Sivas'ta 25 yaşındaki engelli oğluna ev almak isteyen 3 çocuk annesi Şengül Gürbüz sosyal medyadan gördüğü satılık ev ilanıyla 15 yıldır biriktirdiği 1 milyon 380 bin lirasından oldu. İnternetten tanışarak evini gezdiği adamın vekalet dayımın üzerinde demesiyle tapu dairesinde başka IBAN hesabına para gönderen kadının dolandırıldığı ortaya çıktı. Olayı ağlayarak anlatan Şengül Gürbüz ''Sosyal medyadan evi gördük. Evi gezmek için adamı aradık. Kiracı olduğunu söyleyerek bize evi gezdirdi. 'Bana sen eve bak beğenirsen tekrar konuşalım' dedi. 1 milyon 550 bin liraya ilana koymuştu. 'Hafta içi tapu işlemlerini yapalım, cuma günü de tapuya geçelim' dedi. Cuma günü 15.30'da tapuya gittik, tabuda dolandırıldık. 'Çocuğum hasta ben o yüzden evi ucuza satıyorum' dedi. Benim 15 yıllık emeğin yarım saat içerisinde gitti. Üç gündür çok perişanız. 25 yaşındaki oğlum ayağından engelli, o haliyle akşama kadar çalışıyor. Ben de onun da bir evi olsun diye para biriktirdim'' açıklamasında bulundu.
Tapuda yaşadığı dolandırıcılığın detaylarını anlatan Şengül Gürbüz ''Gittiğimizde bizi gerçek vekalet sahibi karşıladı. Tapu müdürlüğünde görevli memur 'para işinizi halledin öyle gelin' dedi. O sırada dolandırıcı bizi sürekli arıyordu. Bize 3 farklı IBAN numarası verdi, ilki gerçek ev sahibinin numarasıydı. Sonra ondan vazgeçti. 2 kadın ismiyle IBAN verdi. İlk olarak 680 bin lira gönderdik karşı taraf 'dekont gelsin imza atalım' dedi. Dekont geldi ama onlara da boş dekont göndermişler. Biz de dekont geldi diye 700 bin lirayı da gönderdik. Sonra bizi 5 dakika oyaladı bir daha telefonu açmadı. Biz de tapudan çıkmadan dolandırıldığımızı anladık bloke koydurmak istedik ama olmadı. Gerçek vekalet sahibiyle karakola şikayette bulunduk'' açıklamasında bulundu.

Sazan Sarmalı yöntemi nedir?

Dolandırıcılıkta kullanılan 'Sazan Sarmalı' yönteminde alıcı ile konuşan dolandırıcı ben malın sahibinin yakınıyım diyerek güven sağlar. Mal sahibine de ben alıcının tanıdığıyım diyerek iki tarafı tapuda buluşturarak alım-satımda aracı olarak parayı alarak iki tarafı dolandırır. Bu dolandırma yönteminde iki tarafta mağdur olarak şikayette bulunsa da asıl suçlu genellikle tanınmadığı için dosyalar çözüme geç kavuşur. Polisler 'Sazan Sarmalı' yöntemine karşı alıcı ve satıcılara uyarılarda bulundu.
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TÜRKİYE
'İptal etmek için tıklayın' dediler, 93 bin lira kaybetti: Dolandırıcıların linkli tuzağı
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