https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/poset-fiyatlari-belli-oldu-mu-cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligindan-aciklama-1091613210.html
Poşet fiyatları belli oldu mu? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama
Poşet fiyatları belli oldu mu? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatlarına ilişkin bir karar alınmadığını duyurdu. Komisyon toplantısında bir rakam... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T14:22+0300
2024-12-16T14:22+0300
2024-12-16T14:22+0300
ekonomi
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
bakanlık
poşet
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatları konusunda kamuoyunda dolaşan iddialara açıklık getirdi. Bakanlık, bir köşe yazısında yer alan fiyat yorumlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, komisyonun henüz bir rakam üzerinde uzlaşmadığını duyurdu.Bakanlık açıklamasında, plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildiğini ve geçen 5 yıllık süreçte 25 kuruşluk sabit fiyat uygulamasının devam ettiğini hatırlattı. Bu adımın, plastik atık kirliliğini azaltmak ve çevresel farkındalık oluşturmak amacıyla atıldığı vurgulandı.Komisyon toplantısı devam ediyorAçıklamada, 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığı ve fiyat konusundaki değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi. Bakanlık, toplantıda basında iddia edilen fiyatın gündeme gelmediğinin altını çizdi.
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çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, bakanlık, poşet
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, bakanlık, poşet
Poşet fiyatları belli oldu mu? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatlarına ilişkin bir karar alınmadığını duyurdu. Komisyon toplantısında bir rakam belirlenmediğini vurgulayan bakanlık, basında yer alan fiyat iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatları konusunda kamuoyunda dolaşan iddialara açıklık getirdi. Bakanlık, bir köşe yazısında yer alan fiyat yorumlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, komisyonun henüz bir rakam üzerinde uzlaşmadığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildiğini ve geçen 5 yıllık süreçte 25 kuruşluk sabit fiyat uygulamasının devam ettiğini hatırlattı. Bu adımın, plastik atık kirliliğini azaltmak ve çevresel farkındalık oluşturmak amacıyla atıldığı vurgulandı.
Komisyon toplantısı devam ediyor
Açıklamada, 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığı ve fiyat konusundaki değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi. Bakanlık, toplantıda basında iddia edilen fiyatın gündeme gelmediğinin altını çizdi.