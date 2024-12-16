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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kredi-karti-limitleri-dusurulecek-mi-aciklama-geldi-1091604978.html
Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? Açıklama geldi
Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? Açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Kredi kartlarında yeni kısıtlamalar geleceği iddiası bir süredir konuşuluyor. Bankalara gönderilen talimatta, müşterilerin kredi kartı limitinin aylık... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T12:52+0300
2024-12-16T13:11+0300
ekonomi
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banka
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Kredi kartlarında yeni düzenlemeyle, kredi kartı limitlerinin müşterilerin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında sınırlandırılacağı öne sürüldü. Bankaların bu düzenleme kapsamında geçmişe dönük bir revizyona giderek mevcut kredi kartı limitlerini düşürebileceği iddia ediliyor. Pek çok kart sahibinin mevcut limitleri bu sınırların üzerinde bulunuyor. Bu durum, özellikle yüksek limitli kredi kartı kullanıcılarının limitlerinde düşüş yaşanabileceği anlamına geliyor.Kredi kartlarında limit düşecek mi?Bankacılık kaynakları, kredi kartı limitlerinin düşürülmesine yönelik yeni bir çalışmanın bulunmadığını ifade ediyor. Ancak, yürürlükte olan mevzuata göre, hâlihazırda kredi kartı limitleri aylık gelirin 2 ila 4 katı arasında belirleniyor. NTV'nin haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte maaş bilgileri artık beyan edilen değil, gerçek gelir üzerinden değerlendirilecek.Bankaların maaş bilgilerinin güncel şekilde erişimine açılmasıyla, beyan edilen gelirden daha düşük kazanca sahip olan kart sahiplerinin limitlerinde düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bankalar-gucellemeye-hazirlaniyor-yeni-emekli-promosyonlari-icin-tutar-belli-oldu-1091591914.html
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kredi kartı limit düzenlemesi, bddk kredi kartı limiti, gelirle orantılı kredi kartı limiti, kredi kartı limiti nasıl belirleniyor, kredi kartı limitleri düşecek mi, bddk yeni kredi kartı düzenlemesi, maaşın 2 katı kredi kartı limiti, maaşın 4 katı kredi kartı limiti, kredi kartı limiti gelir hesabı, kredi kartı limiti neye göre belirlenir, bankalar kredi kartı limitini düşürecek mi, maaş bilgisiyle kredi kartı limiti, gerçek gelir üzerinden kredi kartı limiti, kredi kartı limit düşüşü, bddk kredi kartı limiti gelir düzenlemesi, kredi kartı limiti 2024, yeni kredi kartı düzenlemesi, bankaların kredi kartı limit politikası, maaş beyanı ve kredi kartı limiti, kredi kartı limiti nasıl hesaplanır, kredi kartı limiti ne kadar olacak, bddk kredi kartı limiti talimatı, kredi kartı limit düzenlemesi 2024, kredi kartı limit düşürme iddiası, bankalar kredi kartı limitlerini yeniden düzenliyor, gelirle orantılı kredi kartı limiti nasıl olacak

Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? Açıklama geldi

12:52 16.12.2024 (güncellendi: 13:11 16.12.2024)
© İHAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© İHA
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Kredi kartlarında yeni kısıtlamalar geleceği iddiası bir süredir konuşuluyor. Bankalara gönderilen talimatta, müşterilerin kredi kartı limitinin aylık gelirlerinin 2 ile 4 katı arasında olması gerektiği öne sürüldü. Peki, kredi kartlarında limit değişecek mi? Bankacılık kaynaklarından açıklama geldi.
Kredi kartlarında yeni düzenlemeyle, kredi kartı limitlerinin müşterilerin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında sınırlandırılacağı öne sürüldü.
Bankaların bu düzenleme kapsamında geçmişe dönük bir revizyona giderek mevcut kredi kartı limitlerini düşürebileceği iddia ediliyor. Pek çok kart sahibinin mevcut limitleri bu sınırların üzerinde bulunuyor. Bu durum, özellikle yüksek limitli kredi kartı kullanıcılarının limitlerinde düşüş yaşanabileceği anlamına geliyor.

Kredi kartlarında limit düşecek mi?

Bankacılık kaynakları, kredi kartı limitlerinin düşürülmesine yönelik yeni bir çalışmanın bulunmadığını ifade ediyor. Ancak, yürürlükte olan mevzuata göre, hâlihazırda kredi kartı limitleri aylık gelirin 2 ila 4 katı arasında belirleniyor. NTV'nin haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte maaş bilgileri artık beyan edilen değil, gerçek gelir üzerinden değerlendirilecek.
Bankaların maaş bilgilerinin güncel şekilde erişimine açılmasıyla, beyan edilen gelirden daha düşük kazanca sahip olan kart sahiplerinin limitlerinde düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.
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Bankalar güncellemeye hazırlanıyor: Yeni emekli promosyonları için tutar belli oldu
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