https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kredi-karti-limitleri-dusurulecek-mi-aciklama-geldi-1091604978.html
Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? Açıklama geldi
Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? Açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Kredi kartlarında yeni kısıtlamalar geleceği iddiası bir süredir konuşuluyor. Bankalara gönderilen talimatta, müşterilerin kredi kartı limitinin aylık... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T12:52+0300
2024-12-16T12:52+0300
2024-12-16T13:11+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
banka
banka kartı
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Kredi kartlarında yeni düzenlemeyle, kredi kartı limitlerinin müşterilerin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında sınırlandırılacağı öne sürüldü. Bankaların bu düzenleme kapsamında geçmişe dönük bir revizyona giderek mevcut kredi kartı limitlerini düşürebileceği iddia ediliyor. Pek çok kart sahibinin mevcut limitleri bu sınırların üzerinde bulunuyor. Bu durum, özellikle yüksek limitli kredi kartı kullanıcılarının limitlerinde düşüş yaşanabileceği anlamına geliyor.Kredi kartlarında limit düşecek mi?Bankacılık kaynakları, kredi kartı limitlerinin düşürülmesine yönelik yeni bir çalışmanın bulunmadığını ifade ediyor. Ancak, yürürlükte olan mevzuata göre, hâlihazırda kredi kartı limitleri aylık gelirin 2 ila 4 katı arasında belirleniyor. NTV'nin haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte maaş bilgileri artık beyan edilen değil, gerçek gelir üzerinden değerlendirilecek.Bankaların maaş bilgilerinin güncel şekilde erişimine açılmasıyla, beyan edilen gelirden daha düşük kazanca sahip olan kart sahiplerinin limitlerinde düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bankalar-gucellemeye-hazirlaniyor-yeni-emekli-promosyonlari-icin-tutar-belli-oldu-1091591914.html
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Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? Açıklama geldi
12:52 16.12.2024 (güncellendi: 13:11 16.12.2024)
Kredi kartlarında yeni kısıtlamalar geleceği iddiası bir süredir konuşuluyor. Bankalara gönderilen talimatta, müşterilerin kredi kartı limitinin aylık gelirlerinin 2 ile 4 katı arasında olması gerektiği öne sürüldü. Peki, kredi kartlarında limit değişecek mi? Bankacılık kaynaklarından açıklama geldi.
Kredi kartlarında yeni düzenlemeyle, kredi kartı limitlerinin müşterilerin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında sınırlandırılacağı öne sürüldü.
Bankaların bu düzenleme kapsamında geçmişe dönük bir revizyona giderek mevcut kredi kartı limitlerini düşürebileceği iddia ediliyor. Pek çok kart sahibinin mevcut limitleri bu sınırların üzerinde bulunuyor. Bu durum, özellikle yüksek limitli kredi kartı kullanıcılarının limitlerinde düşüş yaşanabileceği anlamına geliyor.
Kredi kartlarında limit düşecek mi?
Bankacılık kaynakları, kredi kartı limitlerinin düşürülmesine yönelik yeni bir çalışmanın bulunmadığını ifade ediyor. Ancak, yürürlükte olan mevzuata göre, hâlihazırda kredi kartı limitleri aylık gelirin 2 ila 4 katı arasında belirleniyor. NTV'nin haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte maaş bilgileri artık beyan edilen değil, gerçek gelir üzerinden değerlendirilecek.
Bankaların maaş bilgilerinin güncel şekilde erişimine açılmasıyla, beyan edilen gelirden daha düşük kazanca sahip olan kart sahiplerinin limitlerinde düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.