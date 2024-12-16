https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kredi-karti-limitleri-dusurulecek-mi-aciklama-geldi-1091604978.html

Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? Açıklama geldi

Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? Açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Kredi kartlarında yeni kısıtlamalar geleceği iddiası bir süredir konuşuluyor. Bankalara gönderilen talimatta, müşterilerin kredi kartı limitinin aylık... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T12:52+0300

2024-12-16T12:52+0300

2024-12-16T13:11+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

banka

banka kartı

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Kredi kartlarında yeni düzenlemeyle, kredi kartı limitlerinin müşterilerin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında sınırlandırılacağı öne sürüldü. Bankaların bu düzenleme kapsamında geçmişe dönük bir revizyona giderek mevcut kredi kartı limitlerini düşürebileceği iddia ediliyor. Pek çok kart sahibinin mevcut limitleri bu sınırların üzerinde bulunuyor. Bu durum, özellikle yüksek limitli kredi kartı kullanıcılarının limitlerinde düşüş yaşanabileceği anlamına geliyor.Kredi kartlarında limit düşecek mi?Bankacılık kaynakları, kredi kartı limitlerinin düşürülmesine yönelik yeni bir çalışmanın bulunmadığını ifade ediyor. Ancak, yürürlükte olan mevzuata göre, hâlihazırda kredi kartı limitleri aylık gelirin 2 ila 4 katı arasında belirleniyor. NTV'nin haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte maaş bilgileri artık beyan edilen değil, gerçek gelir üzerinden değerlendirilecek.Bankaların maaş bilgilerinin güncel şekilde erişimine açılmasıyla, beyan edilen gelirden daha düşük kazanca sahip olan kart sahiplerinin limitlerinde düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

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