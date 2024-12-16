https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kiz-cocugu-tankerin-altinda-kaldi-surucu-aractan-inerek-kacti-1091627060.html

Kız çocuğu tankerin altında kaldı: Sürücü araçtan inerek kaçtı

Kız çocuğu tankerin altında kaldı: Sürücü araçtan inerek kaçtı

Sputnik Türkiye

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu tankerin altında kalarak hayatını kaybederken, tankerin sürücüsü araçtan inerek olay yerinden... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T21:24+0300

2024-12-16T21:24+0300

2024-12-16T21:24+0300

türkiye

gaziosmanpaşa

kaza

tanker

vur-kaç

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafik ışıklarında duran tanker, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa çarptı.Çocuğun tankerin altında kaldığını anlayan sürücü tankerden inerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza sonrası kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Polis ekiplerinin kayıplara karışan sürücü ile ilgili arama çalışmaları ise devam ediyor.

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türkiye

gaziosmanpaşa

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Sputnik Türkiye

gaziosmanpaşa, kaza, tanker, vur-kaç