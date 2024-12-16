https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kiz-cocugu-tankerin-altinda-kaldi-surucu-aractan-inerek-kacti-1091627060.html
Kız çocuğu tankerin altında kaldı: Sürücü araçtan inerek kaçtı
Kız çocuğu tankerin altında kaldı: Sürücü araçtan inerek kaçtı
Sputnik Türkiye
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu tankerin altında kalarak hayatını kaybederken, tankerin sürücüsü araçtan inerek olay yerinden... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T21:24+0300
2024-12-16T21:24+0300
2024-12-16T21:24+0300
türkiye
gaziosmanpaşa
kaza
tanker
vur-kaç
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafik ışıklarında duran tanker, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa çarptı.Çocuğun tankerin altında kaldığını anlayan sürücü tankerden inerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza sonrası kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Polis ekiplerinin kayıplara karışan sürücü ile ilgili arama çalışmaları ise devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/sivasta-etegi-tutusan-kadin-yanarak-can-verdi-1091626214.html
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gaziosmanpaşa, kaza, tanker, vur-kaç
gaziosmanpaşa, kaza, tanker, vur-kaç
Kız çocuğu tankerin altında kaldı: Sürücü araçtan inerek kaçtı
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu tankerin altında kalarak hayatını kaybederken, tankerin sürücüsü araçtan inerek olay yerinden uzaklaşarak kayboldu.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da trafik ışıklarında duran tanker, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa çarptı.
Çocuğun tankerin altında kaldığını anlayan sürücü tankerden inerek olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza sonrası kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Polis ekiplerinin kayıplara karışan sürücü ile ilgili arama çalışmaları ise devam ediyor.