https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/sivasta-etegi-tutusan-kadin-yanarak-can-verdi-1091626214.html
Sivas'ta eteği tutuşan kadın yanarak can verdi
Sivas'ta eteği tutuşan kadın yanarak can verdi
Sputnik Türkiye
Sivas'ta yaşayan 68 yaşındaki Meryem Işgın evde bulunan sobayı yakmaya çalışırken eteğini ateşe verdi. Balkona yanarak çıkan kadın mahalledekiler tarafından... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T20:35+0300
2024-12-16T20:35+0300
2024-12-16T20:39+0300
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Alzheimer hastası 68 yaşındaki Meryem Işgın soba yakarken eteğinin alev almasıyla hayatını kaybetti.Sivas'ta yaşayan 68 yaşındaki Meryem Işgın evde bulunan sobayı yakmaya çalışırken eteğini ateşe verdi. Balkona yanarak çıkan kadın mahalledekiler tarafından suyla söndürülse de olay yerinde hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay hakkında konuşan Muhtar Hasan Yaralı ''Yanında bakıcısı vardı. Bakıcısı sabah yanından ayrılınca bu olay meydana gelmiş. Sobayı yakmak isterken eteği tutuşmuş. Bağırtı sesini duydum hemen kalktım. Durumu görünce su döktüm ancak ve hemen 112 Acil Servisi aradım'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uyardi-turkiyede-sessiz-olum-vakalari-yukselise-gecti-1091416476.html
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sivas, yangın, soba, alzheimer hastalığı, alzheimer, yaşlı, yaşlı kadınlar, hastane, itfaiye, itfaiye ekipleri, köy
sivas, yangın, soba, alzheimer hastalığı, alzheimer, yaşlı, yaşlı kadınlar, hastane, itfaiye, itfaiye ekipleri, köy
Sivas'ta eteği tutuşan kadın yanarak can verdi
20:35 16.12.2024 (güncellendi: 20:39 16.12.2024)
Sivas'ta yaşayan 68 yaşındaki Meryem Işgın evde bulunan sobayı yakmaya çalışırken eteğini ateşe verdi. Balkona yanarak çıkan kadın mahalledekiler tarafından suyla söndürülse de olay yerinde hayatını kaybetti.
Alzheimer hastası 68 yaşındaki Meryem Işgın soba yakarken eteğinin alev almasıyla hayatını kaybetti.
Sivas'ta yaşayan 68 yaşındaki Meryem Işgın evde bulunan sobayı yakmaya çalışırken eteğini ateşe verdi. Balkona yanarak çıkan kadın mahalledekiler tarafından suyla söndürülse de olay yerinde hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay hakkında konuşan Muhtar Hasan Yaralı ''Yanında bakıcısı vardı. Bakıcısı sabah yanından ayrılınca bu olay meydana gelmiş. Sobayı yakmak isterken eteği tutuşmuş. Bağırtı sesini duydum hemen kalktım. Durumu görünce su döktüm ancak ve hemen 112 Acil Servisi aradım'' açıklamasında bulundu.