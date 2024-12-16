Sivas'ta eteği tutuşan kadın yanarak can verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
10:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
11:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Oyuncu Sevtap Çapan: 'Karakteri oturmuş insanlar öyle her şeyden hemen etkilenmez'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çalışanlar 80’lerden bugüne nasıl yoksullaştı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere evlilik mesajı: 'Bir an önce evliliği yapmak lazım’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi panellerinde yeni teknolojiler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
81 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/sivasta-etegi-tutusan-kadin-yanarak-can-verdi-1091626214.html
Sivas'ta eteği tutuşan kadın yanarak can verdi
Sivas'ta eteği tutuşan kadın yanarak can verdi
Sputnik Türkiye
Sivas'ta yaşayan 68 yaşındaki Meryem Işgın evde bulunan sobayı yakmaya çalışırken eteğini ateşe verdi. Balkona yanarak çıkan kadın mahalledekiler tarafından... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T20:35+0300
2024-12-16T20:39+0300
türkiye
sivas
yangın
soba
alzheimer hastalığı
alzheimer
yaşlı
yaşlı kadınlar
hastane
itfaiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091625721_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_0a9f654b26debd1986230afed4dea4f4.jpg
Alzheimer hastası 68 yaşındaki Meryem Işgın soba yakarken eteğinin alev almasıyla hayatını kaybetti.Sivas'ta yaşayan 68 yaşındaki Meryem Işgın evde bulunan sobayı yakmaya çalışırken eteğini ateşe verdi. Balkona yanarak çıkan kadın mahalledekiler tarafından suyla söndürülse de olay yerinde hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay hakkında konuşan Muhtar Hasan Yaralı ''Yanında bakıcısı vardı. Bakıcısı sabah yanından ayrılınca bu olay meydana gelmiş. Sobayı yakmak isterken eteği tutuşmuş. Bağırtı sesini duydum hemen kalktım. Durumu görünce su döktüm ancak ve hemen 112 Acil Servisi aradım'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uyardi-turkiyede-sessiz-olum-vakalari-yukselise-gecti-1091416476.html
türkiye
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091625721_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_656d0b2caec78435d58422b4c0a6edbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sivas, yangın, soba, alzheimer hastalığı, alzheimer, yaşlı, yaşlı kadınlar, hastane, itfaiye, itfaiye ekipleri, köy
sivas, yangın, soba, alzheimer hastalığı, alzheimer, yaşlı, yaşlı kadınlar, hastane, itfaiye, itfaiye ekipleri, köy

Sivas'ta eteği tutuşan kadın yanarak can verdi

20:35 16.12.2024 (güncellendi: 20:39 16.12.2024)
© İHA / ONUR ERDEN - RAHMİ MEYVECİ-AW351397Cenaze
Cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© İHA / ONUR ERDEN - RAHMİ MEYVECİ-AW351397
Abone ol
Sivas'ta yaşayan 68 yaşındaki Meryem Işgın evde bulunan sobayı yakmaya çalışırken eteğini ateşe verdi. Balkona yanarak çıkan kadın mahalledekiler tarafından suyla söndürülse de olay yerinde hayatını kaybetti.
Alzheimer hastası 68 yaşındaki Meryem Işgın soba yakarken eteğinin alev almasıyla hayatını kaybetti.
Sivas'ta yaşayan 68 yaşındaki Meryem Işgın evde bulunan sobayı yakmaya çalışırken eteğini ateşe verdi. Balkona yanarak çıkan kadın mahalledekiler tarafından suyla söndürülse de olay yerinde hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay hakkında konuşan Muhtar Hasan Yaralı ''Yanında bakıcısı vardı. Bakıcısı sabah yanından ayrılınca bu olay meydana gelmiş. Sobayı yakmak isterken eteği tutuşmuş. Bağırtı sesini duydum hemen kalktım. Durumu görünce su döktüm ancak ve hemen 112 Acil Servisi aradım'' açıklamasında bulundu.
Karbonmonoksit - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
TÜRKİYE
Bilim insanları uyardı: Türkiye'de 'sessiz ölüm' vakaları yükselişe geçti
11 Aralık, 17:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала