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Keçiören Belediye Başkanı'nın, babasına iş isteyen çocuğa yanıtı tepki çekti: 'Baban rüşvet yer mi? Hırsızlık yapar mı?'
Keçiören Belediye Başkanı'nın, babasına iş isteyen çocuğa yanıtı tepki çekti: 'Baban rüşvet yer mi? Hırsızlık yapar mı?'
Sputnik Türkiye
Ankara’nın CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, babası için iş isteyen bir çocuğa yönelttiği “Baban rüşvet yer mi?” sorusuyla gündeme oturdu... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T07:52+0300
2024-12-16T07:53+0300
politika
mesut özarslan
uğur dündar
başkan
chp
ankara
iyi parti
hırsızlık
rüşvet
rüşvet teklifi
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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medyada yayılan bir videoyla tartışmaların odağına yerleşti. Videoda, belediye binasına babasıyla gelen küçük bir çocuk, Özarslan’a “Babamı zabıta yapar mısınız?” diye soruyor.Başkan Özarslan, bu soruya esprili bir dille karşılık vererek, “Baban rüşvet yer mi?” diye sordu. Çocuğun sessiz kalması üzerine babası “Onu bilmiyor” cevabını verdi. Özarslan ise espriyi bir adım öteye taşıyarak, “Baban hırsızlık yapar mı?” sorusuyla gülerek yanıt verdi.Ancak, bu esprili anın kısa bir kesit halinde sosyal medyada paylaşılması büyük tepkilere neden oldu.Tepkiler çığ gibi büyüdüVideonun sosyal medyada hızla yayılması, birçok kullanıcıdan eleştiri aldı. Bazı kesimler, belediye başkanının bu sözlerini “haddini aşan bir espri” olarak değerlendirirken, bazıları ise videonun bağlamından koparıldığını öne sürdü.Özarslan’dan özür ve açıklamaVideonun yayılmasının ardından Başkan Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Videonun başının kesilerek paylaşıldığını belirten Özarslan, şu ifadeleri kullandı:“Onlarca güzel hizmet ve örnek belediyecilik uygulamaları yaparken böyle bir konuyla gündeme gelmekten büyük üzüntü duyuyorum. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum.”Özarslan, ayrıca kendisine yönelik eleştirileri saygıyla karşıladığını, ancak paylaşımı yapan gazetecilerden işin doğrusunu araştırmalarını beklediğini söyledi. “Tarafsız olduğuna inandığımız gazetecilerin bizi arayıp gerçeği öğrenmeden paylaşım yapmasını doğru bulmuyorum,” diyerek Uğur Dündar’a sitem etti.Çocuğun babasından Başkan Özarslan’a aestekTartışmalara çocuğun babası da dahil oldu. Babası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, videonun kesilmiş olduğunu belirtti ve Başkan Özarslan’ın kötü niyetli olmadığını savundu. Baba, Özarslan’ın bir baba ya da dede gibi yaklaşıp dertlerini dinlediğini ifade ederek şunları söyledi:Mesut Özarslan kimdir?1976’da Sivas’ta dünyaya gelen Dr. Mesut Özarslan, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. Ardından Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Akademik kariyerine de aynı üniversitede devam eden Özarslan, doktorasını tamamladıktan sonra inşaat mühendisliği alanında uzmanlaştı.Profesyonel kariyerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'nde başlayan Özarslan, burada Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak görev aldı. Bürokraside hızla yükselen Özarslan, 2005 Pakistan depremi sonrası Başbakanlık Koordinatörü olarak afet bölgesinde kritik bir sorumluluk üstlendi.Akademik ve bürokratik başarısını iş dünyasında da sürdüren Özarslan, kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak inşaat ve altyapı projelerine liderlik etti.Siyasete adım: İYİ Parti ve CHP ile yükselen bir kariyer2017 yılında İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara İl Başkanı olarak siyasete adım atan Özarslan, kısa sürede etkili bir siyasi figür haline geldi. 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çalışmaya başlayarak başkentteki değişim hareketinin önemli isimlerinden biri oldu.Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde üstlendiği görevler arasında:Bu süreçte hem yönetim hem de sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirdi.
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Keçiören Belediye Başkanı'nın, babasına iş isteyen çocuğa yanıtı tepki çekti: 'Baban rüşvet yer mi? Hırsızlık yapar mı?'

07:52 16.12.2024 (güncellendi: 07:53 16.12.2024)
© Fotoğraf : XKeçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© Fotoğraf : X
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Ankara’nın CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, babası için iş isteyen bir çocuğa yönelttiği “Baban rüşvet yer mi?” sorusuyla gündeme oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan video büyük tepki toplarken, Özarslan ve çocuğun babasından açıklama geldi. İşte tartışmanın perde arkası...
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medyada yayılan bir videoyla tartışmaların odağına yerleşti. Videoda, belediye binasına babasıyla gelen küçük bir çocuk, Özarslan’a “Babamı zabıta yapar mısınız?” diye soruyor.
Başkan Özarslan, bu soruya esprili bir dille karşılık vererek, “Baban rüşvet yer mi?” diye sordu. Çocuğun sessiz kalması üzerine babası “Onu bilmiyor” cevabını verdi. Özarslan ise espriyi bir adım öteye taşıyarak, “Baban hırsızlık yapar mı?” sorusuyla gülerek yanıt verdi.
Ancak, bu esprili anın kısa bir kesit halinde sosyal medyada paylaşılması büyük tepkilere neden oldu.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Videonun sosyal medyada hızla yayılması, birçok kullanıcıdan eleştiri aldı. Bazı kesimler, belediye başkanının bu sözlerini “haddini aşan bir espri” olarak değerlendirirken, bazıları ise videonun bağlamından koparıldığını öne sürdü.

Özarslan’dan özür ve açıklama

Videonun yayılmasının ardından Başkan Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Videonun başının kesilerek paylaşıldığını belirten Özarslan, şu ifadeleri kullandı:
“Onlarca güzel hizmet ve örnek belediyecilik uygulamaları yaparken böyle bir konuyla gündeme gelmekten büyük üzüntü duyuyorum. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum.”
Özarslan, ayrıca kendisine yönelik eleştirileri saygıyla karşıladığını, ancak paylaşımı yapan gazetecilerden işin doğrusunu araştırmalarını beklediğini söyledi. “Tarafsız olduğuna inandığımız gazetecilerin bizi arayıp gerçeği öğrenmeden paylaşım yapmasını doğru bulmuyorum,” diyerek Uğur Dündar’a sitem etti.

Çocuğun babasından Başkan Özarslan’a aestek

Tartışmalara çocuğun babası da dahil oldu. Babası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, videonun kesilmiş olduğunu belirtti ve Başkan Özarslan’ın kötü niyetli olmadığını savundu. Baba, Özarslan’ın bir baba ya da dede gibi yaklaşıp dertlerini dinlediğini ifade ederek şunları söyledi:
“Bu videonun kırpılmış hali hem bize hem de Belediye Başkanımıza haksızlık. Videonun tam hali paylaşılsın. Uğur Dündar’a da bu konuda çağrıda bulunuyorum.”

Mesut Özarslan kimdir?

1976’da Sivas’ta dünyaya gelen Dr. Mesut Özarslan, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. Ardından Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Akademik kariyerine de aynı üniversitede devam eden Özarslan, doktorasını tamamladıktan sonra inşaat mühendisliği alanında uzmanlaştı.
Profesyonel kariyerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'nde başlayan Özarslan, burada Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak görev aldı. Bürokraside hızla yükselen Özarslan, 2005 Pakistan depremi sonrası Başbakanlık Koordinatörü olarak afet bölgesinde kritik bir sorumluluk üstlendi.
Akademik ve bürokratik başarısını iş dünyasında da sürdüren Özarslan, kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak inşaat ve altyapı projelerine liderlik etti.

Siyasete adım: İYİ Parti ve CHP ile yükselen bir kariyer

2017 yılında İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara İl Başkanı olarak siyasete adım atan Özarslan, kısa sürede etkili bir siyasi figür haline geldi. 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çalışmaya başlayarak başkentteki değişim hareketinin önemli isimlerinden biri oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde üstlendiği görevler arasında:
ABB Belko Genel Müdürü
ABB Portaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı
ABB Başdanışmanlığı
ASKİ Spor Asbaşkanlığı
FOMGET Kadın Futbol Takımı Asbaşkanlığı
Bu süreçte hem yönetim hem de sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirdi.
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