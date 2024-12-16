https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/galatasaray-trabzonsporu-4-3-maglup-etti-1091628258.html
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile evinde karşılaşan Galatasaray Spor Kulübü müsabakayı 4-3 kazanmayı başardı. Puan durumunda... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T23:28+0300
2024-12-16T23:28+0300
2024-12-16T23:28+0300
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Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor'u evinde oynanan heyecan dolu maçta 4-3 mağlup etti.Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile evinde karşılaşan Galatasaray Spor Kulübü müsabakayı 4-3 kazanmayı başardı. Puan durumunda liderliğini koruyan sarı kırmızılı takım 41 puana ulaşırken bordo mavili ekip 16 puanda kaldı.Müsabakanın gollerini sarı kırmızılı takımda Mertens, Yunus Akgün ve Batshuayi atarken, bordo mavili takımda Ozan Tufan ve Banza'dan 3 gol geldi. Karşılaşmanın son dakikasında ise Kaleci Ali Şahin'in kendi kalesine attığı gol nedeniyle maçı Galatasaray kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/galatasaray-trabzonspor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1091624140.html
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galatasaray trabzonspor maç özeti, galatasaray puan durumu, trabzonspor puan durumu
galatasaray trabzonspor maç özeti, galatasaray puan durumu, trabzonspor puan durumu
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile evinde karşılaşan Galatasaray Spor Kulübü müsabakayı 4-3 kazanmayı başardı. Puan durumunda liderliğini koruyan sarı kırmızılı takım 41 puana ulaşırken bordo mavili ekip 16 puanda kaldı.
Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor'u evinde oynanan heyecan dolu maçta 4-3 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile evinde karşılaşan Galatasaray Spor Kulübü müsabakayı 4-3 kazanmayı başardı. Puan durumunda liderliğini koruyan sarı kırmızılı takım 41 puana ulaşırken bordo mavili ekip 16 puanda kaldı.
Müsabakanın gollerini sarı kırmızılı takımda Mertens, Yunus Akgün ve Batshuayi atarken, bordo mavili takımda Ozan Tufan ve Banza'dan 3 gol geldi. Karşılaşmanın son dakikasında ise Kaleci Ali Şahin'in kendi kalesine attığı gol nedeniyle maçı Galatasaray kazandı.