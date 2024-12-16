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Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile evinde karşılaşan Galatasaray Spor Kulübü müsabakayı 4-3 kazanmayı başardı. Puan durumunda... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor'u evinde oynanan heyecan dolu maçta 4-3 mağlup etti.Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile evinde karşılaşan Galatasaray Spor Kulübü müsabakayı 4-3 kazanmayı başardı. Puan durumunda liderliğini koruyan sarı kırmızılı takım 41 puana ulaşırken bordo mavili ekip 16 puanda kaldı.Müsabakanın gollerini sarı kırmızılı takımda Mertens, Yunus Akgün ve Batshuayi atarken, bordo mavili takımda Ozan Tufan ve Banza'dan 3 gol geldi. Karşılaşmanın son dakikasında ise Kaleci Ali Şahin'in kendi kalesine attığı gol nedeniyle maçı Galatasaray kazandı.
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galatasaray trabzonspor maç özeti, galatasaray puan durumu, trabzonspor puan durumu

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

23:28 16.12.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile evinde karşılaşan Galatasaray Spor Kulübü müsabakayı 4-3 kazanmayı başardı. Puan durumunda liderliğini koruyan sarı kırmızılı takım 41 puana ulaşırken bordo mavili ekip 16 puanda kaldı.
Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor'u evinde oynanan heyecan dolu maçta 4-3 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile evinde karşılaşan Galatasaray Spor Kulübü müsabakayı 4-3 kazanmayı başardı. Puan durumunda liderliğini koruyan sarı kırmızılı takım 41 puana ulaşırken bordo mavili ekip 16 puanda kaldı.
Müsabakanın gollerini sarı kırmızılı takımda Mertens, Yunus Akgün ve Batshuayi atarken, bordo mavili takımda Ozan Tufan ve Banza'dan 3 gol geldi. Karşılaşmanın son dakikasında ise Kaleci Ali Şahin'in kendi kalesine attığı gol nedeniyle maçı Galatasaray kazandı.
Galatasaray ile Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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