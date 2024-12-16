https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/galatasaray-trabzonspor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1091624140.html
Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor'la RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım 14 karşılaşmada... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T18:34+0300
2024-12-16T18:34+0300
2024-12-16T18:37+0300
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Süper Lig'de Galatasaray Spor Kulübü ile Trabzonspor 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de karşılaşacak.Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor'la RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım 14 karşılaşmada 12 galibiyet 2 beraberlikle namağlup ilerlerken, bordo mavili takım küme düşme hattına yakın seyrediyor.RAMS Park'ta karşılaşacak Galatasaray ile Trabzonspor müsabakası 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam olurken VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.
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Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
18:34 16.12.2024 (güncellendi: 18:37 16.12.2024)
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor'la RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım 14 karşılaşmada 12 galibiyet 2 beraberlikle lider konumda bulunurken, bordo mavili takım küme düşme hattına yakın seyrediyor.
Süper Lig'de Galatasaray Spor Kulübü ile Trabzonspor 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor'la RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım 14 karşılaşmada 12 galibiyet 2 beraberlikle namağlup ilerlerken, bordo mavili takım küme düşme hattına yakın seyrediyor.
RAMS Park'ta karşılaşacak Galatasaray ile Trabzonspor müsabakası 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam olurken VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.