https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/galatasaray-trabzonspor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1091624140.html

Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor'la RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım 14 karşılaşmada... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T18:34+0300

2024-12-16T18:34+0300

2024-12-16T18:37+0300

spor

galatasaray

trabzonspor

maç

maç yayını

tarihi maç

derbi

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

futbolcular

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/05/1066603458_0:0:1755:987_1920x0_80_0_0_04c40917f338f59fb3cb445b83f05c87.jpg

Süper Lig'de Galatasaray Spor Kulübü ile Trabzonspor 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de karşılaşacak.Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Galatasaray Spor Kulübü, Trabzonspor'la RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım 14 karşılaşmada 12 galibiyet 2 beraberlikle namağlup ilerlerken, bordo mavili takım küme düşme hattına yakın seyrediyor.RAMS Park'ta karşılaşacak Galatasaray ile Trabzonspor müsabakası 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam olurken VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/galatasaray-malmo-ile-2-2-berabere-kaldi-1091473295.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray trabzonspor kaçak izle, galatasaray trabzonspor link, galatasaray trabzonspor canlı izle, galatasaray trabzonspor hakemi, galatasaray trabzonspor taraftarıum24, galatasaray trabzonspor inat tv, galatasaray trabzonspor rec tv, galatasaray trabzonspor iddaa