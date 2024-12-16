https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/evde-buyuk-korku-camasir-kurutma-makinesi-patladi-1091619921.html
Evde büyük korku: Çamaşır kurutma makinesi patladı
Evde büyük korku: Çamaşır kurutma makinesi patladı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te bir evde bulunan çamaşır kurutma makinesi bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlama sonrasında çıkan yangın söndürülürken olayla ilgili... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T16:49+0300
2024-12-16T16:49+0300
2024-12-16T16:49+0300
türkiye
gaziantep
çamaşır kurutma makinesi
yangın
yangın söndürme
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Gaziantep Şehitkamil ilçesinde Mehmet Öğretici'ye ait evde çamaşır kurutma makinesi çalışırken bilinmeyen bir nedenle patlayarak yandı. Olayda yaralanan kimse olmazken evde yaşayanlar büyük korku yaşadı. 'Bir anda alevler sardı'İddiaya göre, evde bulunan kıyafet kurutma makinesi çalışırken bilinmeyen bir nedenle patlayarak yandı. Büyük korku yaşadıklarını söyleyen ev sahibi Mehmet Öğretici yaşanan durumu şöyle anlattı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/masonlar-buyuk-locasi-derneginde-korkutan-yangin-1091608275.html
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gaziantep
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gaziantep, çamaşır kurutma makinesi, yangın, yangın söndürme
gaziantep, çamaşır kurutma makinesi, yangın, yangın söndürme
Evde büyük korku: Çamaşır kurutma makinesi patladı
Gaziantep'te bir evde bulunan çamaşır kurutma makinesi bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlama sonrasında çıkan yangın söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep Şehitkamil ilçesinde Mehmet Öğretici'ye ait evde çamaşır kurutma makinesi çalışırken bilinmeyen bir nedenle patlayarak yandı. Olayda yaralanan kimse olmazken evde yaşayanlar büyük korku yaşadı.
İddiaya göre, evde bulunan kıyafet kurutma makinesi çalışırken bilinmeyen bir nedenle patlayarak yandı. Büyük korku yaşadıklarını söyleyen ev sahibi Mehmet Öğretici yaşanan durumu şöyle anlattı:
"Bir süre çalışan çamaşır kurutma makinesinden dumanlar çıktığını fark ettik. Dumanlardan sonra makinenin bir anda patlaması ile evin çamaşır odasını alevler sardı. Çıkan yangını kendi imkânlarımız ile söndürdük. Evde maddi hasar meydana geldi. Garantili olmasına rağmen firma yetkililerini aradığımızda sadece makinayı değiştirebileceklerini söylediler. Makinanın patlaması nedeni ile evimde hasar meydana geldi. Az kalsın canımızdan da oluyorduk. Firma yetkilisinin bu kadar vurdumduymazlığına anlam veremiyorum. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız insan, hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Benim ve ailemin psikolojisi bozuldu."
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.