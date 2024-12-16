https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/masonlar-buyuk-locasi-derneginde-korkutan-yangin-1091608275.html
Masonlar Büyük Locası Derneği’nde korkutan yangın
Masonlar Büyük Locası Derneği’nde korkutan yangın
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nde çıkan yangın korkuttu. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T13:23+0300
2024-12-16T13:23+0300
2024-12-16T13:23+0300
türkiye
türkiye hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locası derneği
yangın
yangın söndürme
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Beyoğlu’nda bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin restoran bölümündeki mutfağında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfakta hasar meydana geldi.Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Tomtom Mahallesi’nde bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğin restoran bölümündeki mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında mutfakta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kovada-sakladigi-1-milyon-lira-yanginda-kul-oldu-guvenli-bir-yerde-saklamak-icin-koymustum-1091573661.html
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türkiye hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locası derneği, yangın, yangın söndürme
türkiye hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locası derneği, yangın, yangın söndürme
Masonlar Büyük Locası Derneği’nde korkutan yangın
İstanbul'da bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nde çıkan yangın korkuttu.
Beyoğlu’nda bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin restoran bölümündeki mutfağında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfakta hasar meydana geldi.
Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Tomtom Mahallesi’nde bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğin restoran bölümündeki mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında mutfakta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.