https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/masonlar-buyuk-locasi-derneginde-korkutan-yangin-1091608275.html

Masonlar Büyük Locası Derneği’nde korkutan yangın

Masonlar Büyük Locası Derneği’nde korkutan yangın

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nde çıkan yangın korkuttu. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T13:23+0300

2024-12-16T13:23+0300

2024-12-16T13:23+0300

türkiye

türkiye hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locası derneği

yangın

yangın söndürme

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Beyoğlu’nda bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nin restoran bölümündeki mutfağında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfakta hasar meydana geldi.Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Tomtom Mahallesi’nde bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğin restoran bölümündeki mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında mutfakta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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türkiye hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locası derneği, yangın, yangın söndürme