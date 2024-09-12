Transfer yasağını kaldıramayan Adana Demirspor Başkanı Sancak: Loca alın kombine alın bilet alın

Şimdi bizlere düşen görev hep beraber birlikte kenetlenip, bu süreci beraber aşmaktır. Başka çaremizde yok. Bunun dışında kim hareket ediyorsa Adana Demirspor'a en büyük ihaneti yapan olacaktır. Bazılarının kurduğu oyunu görerek başkanlığa hemen geri döndüm. Benim hem Adana Demirspor'a hem de Adana Demirspor'a gönül veren herkese karşı sorumluluklarım var. O yüzden şu dakikadan itibaren diyorum ki hedefleri, emelleri olanlar geri durun, size ekmek yok. Adana Demirspor'a gönül verenler her şeyi bir tarafa bırakın hep birlikte bu girdaptan çıkalım.