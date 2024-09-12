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Transfer yasağını kaldıramayan Adana Demirspor Başkanı Sancak: Loca alın kombine alın bilet alın
Transfer yasağını kaldıramayan Adana Demirspor Başkanı Sancak: Loca alın kombine alın bilet alın
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak FIFA tarafından transfer yasağının kaldırılamadığını ve kulüp olarak zor bir süreç... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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Adana Demirspor, FIFA tarafından getirilen transfer yasağını kaldıramadıklarını açıkladı.Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor sezon başında getirilen transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabı üzerinden bu yıl zor bir sezon geçirdiklerini ifade etti.FIFA tarafından uygulanan transfer yasağını açmak için uğraştıklarını anlatan Başkan Sancak, "Ama geldiğimiz noktada maalesef transfer tahtasını açamıyoruz. Parayı yatırsak bile 6 ay transfer yasağımız olacaktı. Şimdi 'şunu yaptım, bunu yaptım' diyecek durumda değilim. En azından var olanı korumak, almamız gereken maksimum puanları alıp 2'nci devre başlamadan transfer tahtasını açar vaziyete getirip, transferlerimizi yaparak yolumuza devam edeceğiz" dedi.'Oyunu görerek başkanlığa hemen geri döndüm'Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak bazılarının kurduğu oyunu görerek başkanlık görevine tekrar geldiğini belirterek şunları söyledi:'Tekrar söylüyorum loca alın'2025-26 sezonuna yeni hedefler koyacaklarını belirten Murat Sancak şehrin önde gelen iş insanlarına seslenerek şöyle konuştu:
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adana, adana demirspor, transfer yasağı, transfer, bilet, loca, murat sancak, iş insanı

Transfer yasağını kaldıramayan Adana Demirspor Başkanı Sancak: Loca alın kombine alın bilet alın

22:28 12.09.2024 (güncellendi: 22:32 12.09.2024)
© AAAdana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© AA
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak FIFA tarafından transfer yasağının kaldırılamadığını ve kulüp olarak zor bir süreç geçirdiklerini belirtti. Taraftarlara seslenen Murat Sancak, şehre gönül verenlerden bilet almalarını istedi.
Adana Demirspor, FIFA tarafından getirilen transfer yasağını kaldıramadıklarını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor sezon başında getirilen transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabı üzerinden bu yıl zor bir sezon geçirdiklerini ifade etti.
FIFA tarafından uygulanan transfer yasağını açmak için uğraştıklarını anlatan Başkan Sancak, "Ama geldiğimiz noktada maalesef transfer tahtasını açamıyoruz. Parayı yatırsak bile 6 ay transfer yasağımız olacaktı. Şimdi 'şunu yaptım, bunu yaptım' diyecek durumda değilim. En azından var olanı korumak, almamız gereken maksimum puanları alıp 2'nci devre başlamadan transfer tahtasını açar vaziyete getirip, transferlerimizi yaparak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'Oyunu görerek başkanlığa hemen geri döndüm'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak bazılarının kurduğu oyunu görerek başkanlık görevine tekrar geldiğini belirterek şunları söyledi:
Şimdi bizlere düşen görev hep beraber birlikte kenetlenip, bu süreci beraber aşmaktır. Başka çaremizde yok. Bunun dışında kim hareket ediyorsa Adana Demirspor'a en büyük ihaneti yapan olacaktır. Bazılarının kurduğu oyunu görerek başkanlığa hemen geri döndüm. Benim hem Adana Demirspor'a hem de Adana Demirspor'a gönül veren herkese karşı sorumluluklarım var. O yüzden şu dakikadan itibaren diyorum ki hedefleri, emelleri olanlar geri durun, size ekmek yok. Adana Demirspor'a gönül verenler her şeyi bir tarafa bırakın hep birlikte bu girdaptan çıkalım.

'Tekrar söylüyorum loca alın'

2025-26 sezonuna yeni hedefler koyacaklarını belirten Murat Sancak şehrin önde gelen iş insanlarına seslenerek şöyle konuştu:
Ama sizsiz olmaz, hep birlikte olur. Tekrar söylüyorum loca alın, çalışanlarınıza kombine alın, bilet alın, maç günlerinde çalışanlarınıza izin verin, hediyelerinizi Adana Demirspor ürünlerinden seçin. Tüm şehre ve Türkiye'nin her yerinde gönül vermiş olanlarla beraber, güzel günlere diyorum. Futbolculara gereken ehemmiyeti göstererek, sahada 12. adam olarak üzerimize düşeni yapacağınızdan şüphem yok. Allah yar ve yardımcımız olsun.
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