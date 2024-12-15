https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/urunleri-ab-ulkelerinden-donen-firma-istifa-etti-alacaklilar-tesisin-kapisina-dayandi--1091553104.html

Ürünleri AB ülkelerinden dönen firma iflas etti: Alacaklılar tesisin kapısına dayandı

Ürünleri AB ülkelerinden dönen firma iflas etti: Alacaklılar tesisin kapısına dayandı

Sputnik Türkiye

Son dönemde Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen birçok üründe kusur bulunması nedeniyle geri döndürülen ürünler, Aydın'da bir firmanın batmasına sebep oldu... 15.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-15T12:29+0300

2024-12-15T12:29+0300

2024-12-15T12:44+0300

türkiye

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iflas

avrupa

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Aydın’ın İncirliova ilçesindeki Günaydınlar İncir İşletmesi, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen incirlerde aflatoksin tespit edilerek geri gönderilmesinin ardından iflas etti. İşletme sahiplerinin Cuma akşamı eşyalarını toplayarak işletmeyi terk ettiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından alacaklılar, tesisin kapısına dayandı.Firma battı, birçok işçi işi bıraktıAydın'da faaliyet gösteren işletmede yaklaşık 280 işçi çalışıyordu ve işletme sahibi Kazım Günaydın, incir tüccarlarından ve üreticilerden aldığı ürünleri işleyip yurt dışına ihraç ediyordu. Ancak, AB ülkelerinden dönen ürünler nedeniyle işletme ekonomik krize girdi. Çalışanların maaşlarını ödeyemeyen tesis, 280 işçiden 215’inin işi bırakmasına yol açtı. Kalan işçilerin ise 3 aydır maaşlarını alamadığı bildirildi. Sonunda işletme, ekonomik yükü kaldıramayarak iflasını açıkladı.Kaçtığı iddia ediliyorKazım Günaydın’ın, Cuma akşamı tüm eşyalarını toplayıp işletmeyi terk ettiği iddia edildi. Bu durumu öğrenen alacaklılar, ertesi gün tesisin kapısına gelip içeri girmeye çalıştı. Güvenlik görevlisi, durumu kontrol altına alamayacağını anlayarak jandarmadan yardım istedi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, alacaklıları uzaklaştırdı ve gece boyunca tesiste nöbet tuttu.

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