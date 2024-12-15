https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ankarada-yagma-ve-harac-tehditi-sonrasi-eglence-mekanlarina-silahli-saldiri-yapan-15-kisi-yakalandi-1091551855.html
Ankara'da yağma ve haraç tehditi sonrası eğlence mekanlarına silahlı saldırı yapan 15 kişi yakalandı
Ankara'da yağma ve haraç tehditi sonrası eğlence mekanlarına silahlı saldırı yapan 15 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Ankara’da iki eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıyla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ele geçirilirken, silahların... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T10:43+0300
2024-12-15T10:43+0300
2024-12-15T10:43+0300
türkiye
ankara
saldırı
silahlı saldırı
yağma
tehdit
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Ankara’da iki eğlence mekanına yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren ve silahla tehdit ile yağma gibi suçlara karıştıkları belirlenen 15 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.Ankara Özel Harekat ve Asayiş Şubesi ekipleri, olaylarla ilgili yaptığı çalışmalarda kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, suçta kullanılan ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.Ele geçirilen tabancaların kriminal polis laboratuvarında balistik incelemeye alınacağı, inceleme sonucunda bu silahların başka suç olaylarında kullanılıp kullanılmadığının belirleneceği bildirildi.
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ankara, saldırı, silahlı saldırı, yağma, tehdit
ankara, saldırı, silahlı saldırı, yağma, tehdit
Ankara'da yağma ve haraç tehditi sonrası eğlence mekanlarına silahlı saldırı yapan 15 kişi yakalandı
Ankara’da iki eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıyla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ele geçirilirken, silahların başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
Ankara’da iki eğlence mekanına yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren ve silahla tehdit ile yağma gibi suçlara karıştıkları belirlenen 15 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Ankara Özel Harekat ve Asayiş Şubesi ekipleri, olaylarla ilgili yaptığı çalışmalarda kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, suçta kullanılan ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.
Ele geçirilen tabancaların kriminal polis laboratuvarında balistik incelemeye alınacağı, inceleme sonucunda bu silahların başka suç olaylarında kullanılıp kullanılmadığının belirleneceği bildirildi.