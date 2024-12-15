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Gidişat taraftarı isyan ettirmişti: Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı
Gidişat taraftarı isyan ettirmişti: Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe son dönemde yenilgilerle boğuşurken, eski başkan Aziz Yıldırım "Bizim görevimiz takıma her zaman destek olmaktır. Bugün, o gündür. Bugün birlik olma... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın bu sezon şampiyon olacağına inandığını söyledi. Yıldırım Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulunup, "Bize, dünyanın en eşsiz camiası olan Fenerbahçelilere düşen görev, kulübümüze destek olmak, takımımızın şampiyonluk mücadelesine zarar verebilecek her türlü davranış biçiminden uzak durmaktır" ifadelerini kullandı.Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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fenerbahçe, aziz yıldırım, ali koç, lig, süper lig, istifa, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
fenerbahçe, aziz yıldırım, ali koç, lig, süper lig, istifa, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası

Gidişat taraftarı isyan ettirmişti: Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı

14:01 15.12.2024
© AA / Onur Çoban Aziz Yıldırım
Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© AA / Onur Çoban
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Fenerbahçe son dönemde yenilgilerle boğuşurken, eski başkan Aziz Yıldırım "Bizim görevimiz takıma her zaman destek olmaktır. Bugün, o gündür. Bugün birlik olma günüdür" diye açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın bu sezon şampiyon olacağına inandığını söyledi.
Yıldırım Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulunup, "Bize, dünyanın en eşsiz camiası olan Fenerbahçelilere düşen görev, kulübümüze destek olmak, takımımızın şampiyonluk mücadelesine zarar verebilecek her türlü davranış biçiminden uzak durmaktır" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde futbol takımımızın aldığı olumsuz sonuçların ardından, bir takım platformlarda ismimin kullanıldığına üzülerek şahit olmaktayım.

Öncelikle belirtmeliyim ki, futbol takımımızın şu sıralar sergilemiş olduğu performans, her taraftarımız gibi beni de mutsuz etmektedir. Ancak camiamızın kesinlikle unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır. Geçmiş dönemlerde, örneğin 2003-2004 sezonunda futbol takımımız, en yakın rakibinin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk iddiasından uzaklaşmıştı. Ancak o günlerde camiamızın birlik ve beraberliğini korumasıyla hep birlikte şampiyonluğa ulaşmıştık.

Şanlı tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 sezonunda da yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonrasında 3 Temmuz Kumpası’nı yaşadık.

Bu yıl, futbol takımımız o günkü durumdan daha kötü durumda değildir. Puan farkı, o günkünden daha fazla değildir. Fenerbahçe’nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez.

Bugün, o gündür. Bugün birlik olma, tüm gücümüzle takımımıza destek verme, enerjimizin tamamını bu yolda harcama günüdür.

Başarıyı övmek kadar başarısızlığı eleştirmenin de her Fenerbahçelinin hakkı olduğuna inanıyor ve eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Fakat, Fenerbahçe’yi henüz 15. haftada kulüp iç siyasetine malzeme kılmayı bir Fenerbahçeli olarak uygun bulmuyorum. Bu çerçevede, adımın kulüp içi siyaset mülahazaları içerisinde yer almasından üzüntü duyuyorum.

Fenerbahçe’nin bugün seçilmiş bir başkanı ve yönetimi vardır ve hiç şüphesiz ki tüm iyi niyetleriyle mesailerini, takımımız için harcamaktadırlar.

Bize, dünyanın en eşsiz camiası olan Fenerbahçelilere düşen görev, kulübümüze destek olmak, takımımızın şampiyonluk mücadelesine zarar verebilecek her türlü davranış biçiminden uzak durmaktır.

Ben ve ailem böyle düşünüyor, böyle yaşıyoruz. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerimden ricam da benimle bu duygu ve tutumu paylaşmaları olacaktır.

Bugün oynayacağımız İstanbul Başakşehir karşılaşmasının, şampiyonluğumuza giden yolda bir dönüm noktası olmasını ümit ediyorum. Yaşı küçük kalbi büyük Fenerbahçeli kızım Yaz da bu maçta seremonide olacak. Galibiyetimizin, onun heyecanını mutlulukla taçlandırmasını temenni ediyor, takımımıza kalan tüm maçlarında başarılar diliyorum."

Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
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