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Bakan Yerlikaya ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Sputnik Türkiye
TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, Esad rejiminin çöküşünün ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Yerlikaya toplam 7... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
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Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli​ sığınmacı sayısının 8 Aralık'ta 240'tan, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra, bin 847'ye yükseldiğini açıkladı. Toplam sayı ise 6 Aralık'tan itibaren 7 bin 621'e ulaştı.Suriyelilerin ülkelerine dönüşüSuriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından sığınmacılar Suriye'ye geçiş yapıyor. Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarında da dönüş işlemleri devam ediyor.Yerlikaya ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını paylaştıBakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda savaştan önce ve sonra Suriye’ye geri dönüş verilerini paylaştı.
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ülkesine dönen suriyeli sayısı, ali yerlikaya suriyeli, suriyeliler, türkiyeden dönen suriyeliler
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Bakan Yerlikaya ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

14:39 15.12.2024
© AA / Mehmet Futsiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© AA / Mehmet Futsi
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TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, Esad rejiminin çöküşünün ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Yerlikaya toplam 7 bin 621 Suriyelinin ülkesine döndüğünü ifade etti.
Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli​ sığınmacı sayısının 8 Aralık'ta 240'tan, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra, bin 847'ye yükseldiğini açıkladı. Toplam sayı ise 6 Aralık'tan itibaren 7 bin 621'e ulaştı.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü

Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından sığınmacılar Suriye'ye geçiş yapıyor. Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarında da dönüş işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını paylaştı

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda savaştan önce ve sonra Suriye’ye geri dönüş verilerini paylaştı.
"Esad rejimi, devrilmeden önce, 06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli, 07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli, 08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli olmak üzere toplam 726 Suriyeli ülkesine dönerken, rejimin devrilmesinin ardından 09.12.2024 tarihinde bin 259 Suriyeli, 10.12.2024 tarihinde bin 669 Suriyeli, 11.12.2024 tarihinde bin 293 Suriyeli, 12.12.2024 tarihinde bin 553 Suriyeli, 13.12.2024 tarihinde bin 847 Suriyeli olmak üzere toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü. Suriyelilerin geri dönüş verilerini açıklayan Yerlikaya, “Göç yönetimini; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz”
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