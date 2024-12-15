Bakan Yerlikaya ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
© AA / Mehmet Futsiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
© AA / Mehmet Futsi
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TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, Esad rejiminin çöküşünün ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Yerlikaya toplam 7 bin 621 Suriyelinin ülkesine döndüğünü ifade etti.
Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sığınmacı sayısının 8 Aralık'ta 240'tan, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra, bin 847'ye yükseldiğini açıkladı. Toplam sayı ise 6 Aralık'tan itibaren 7 bin 621'e ulaştı.
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü
Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından sığınmacılar Suriye'ye geçiş yapıyor. Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarında da dönüş işlemleri devam ediyor.
Yerlikaya ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını paylaştı
Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda savaştan önce ve sonra Suriye’ye geri dönüş verilerini paylaştı.
"Esad rejimi, devrilmeden önce, 06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli, 07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli, 08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli olmak üzere toplam 726 Suriyeli ülkesine dönerken, rejimin devrilmesinin ardından 09.12.2024 tarihinde bin 259 Suriyeli, 10.12.2024 tarihinde bin 669 Suriyeli, 11.12.2024 tarihinde bin 293 Suriyeli, 12.12.2024 tarihinde bin 553 Suriyeli, 13.12.2024 tarihinde bin 847 Suriyeli olmak üzere toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü. Suriyelilerin geri dönüş verilerini açıklayan Yerlikaya, “Göç yönetimini; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz”
Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından ÖNCE “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 14, 2024
06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli
07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli
08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli
Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından… pic.twitter.com/7T4T10SwAO