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Erdoğan: Suriyelileri 13 yıl misafir ettik, inanıyorum gönüllü geri dönüşlerin sayısı artacak

Erdoğan: Suriyelileri 13 yıl misafir ettik, inanıyorum gönüllü geri dönüşlerin sayısı artacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık. İnsanlık sınavını başarıyla verdik. Suriyelileri 13 yıl misafir ettik. Kapımıza gelene Türk müsün... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programında konuştu. Erdoğan konuşmasında "İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık. İnsanlık sınavını başarıyla verdik. Suriyelileri 13 yıl misafir ettik. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık." ifadelerini kullandı.Erdoğan'dan insan hakları eleştirisiErdoğan: İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadıkCumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık. İnsanlık sınavını başarıyla verdik. Suriyelileri 13 yıl misafir ettik. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin diye sormadık. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin diye sormadık. İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık" dedi.Türkiye'deki SuriyelilerErdoğan: Diktatör kime denir görsünler

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