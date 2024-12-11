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Erdoğan: Suriyelileri 13 yıl misafir ettik, inanıyorum gönüllü geri dönüşlerin sayısı artacak
Erdoğan: Suriyelileri 13 yıl misafir ettik, inanıyorum gönüllü geri dönüşlerin sayısı artacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık. İnsanlık sınavını başarıyla verdik. Suriyelileri 13 yıl misafir ettik. Kapımıza gelene Türk müsün... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programında konuştu. Erdoğan konuşmasında "İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık. İnsanlık sınavını başarıyla verdik. Suriyelileri 13 yıl misafir ettik. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık." ifadelerini kullandı.Erdoğan'dan insan hakları eleştirisiErdoğan: İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadıkCumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık. İnsanlık sınavını başarıyla verdik. Suriyelileri 13 yıl misafir ettik. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin diye sormadık. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin diye sormadık. İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık" dedi.Türkiye'deki SuriyelilerErdoğan: Diktatör kime denir görsünler
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Erdoğan: Suriyelileri 13 yıl misafir ettik, inanıyorum gönüllü geri dönüşlerin sayısı artacak

15:00 11.12.2024 (güncellendi: 15:27 11.12.2024)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık. İnsanlık sınavını başarıyla verdik. Suriyelileri 13 yıl misafir ettik. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık." dedi. Erdoğan ayrıca geri dönüşlerin sayısının artacağını umduğunu da vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programında konuştu. Erdoğan konuşmasında "İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık. İnsanlık sınavını başarıyla verdik. Suriyelileri 13 yıl misafir ettik. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan insan hakları eleştirisi

Geldiğimiz noktada, insan hakları sadece dünyanın belli bir bölgesine ve belli bir insan nüfusuna uygulanan imtiyazlı haklar şeklinde algılanıyor

Erdoğan: İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık. İnsanlık sınavını başarıyla verdik. Suriyelileri 13 yıl misafir ettik. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin diye sormadık. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin diye sormadık. İhtiyaç sahibinin kimliğine bakmadık" dedi.

Türkiye'deki Suriyeliler

Suriye'de huzura giden yol açıldı. İnanıyorum gönüllü geri dönüşlerin sayısı artacak.

Erdoğan: Diktatör kime denir görsünler

Diktatör kime denir diye merak ediyorlarsa, yere göğe sığdıramadıkları Baas rejimine baksınlar

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