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Aleyna Tilki, sosyal medyadan iş ilanı verdi
Aleyna Tilki, sosyal medyadan iş ilanı verdi
Sputnik Türkiye
Aleyna Tilki, sosyal medyada şoför aradığını duyurdu. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T10:11+0300
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türkiye
aleyna tilki
araba
şoför
servis şoförü
taksi
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla şoförüyle yollarını ayırdığını ve yeni bir şoför arayışında olduğunu duyurdu. Tilki’nin paylaşımı kısa sürede 3 milyondan fazla görüntülenme alırken, 2 binden fazla yorum yapıldı ve yüzlerce erkek kullanıcı iş başvurusunda bulundu.Aleyna Tilki’nin X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ankarali-turgut-olarak-bilinen-turgut-karatas-kanser-tedavisi-gordugu-hastanede-hayatini-kaybetti--1091550892.html
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aleyna tilki, araba, şoför, servis şoförü, taksi, sosyal medya, x
aleyna tilki, araba, şoför, servis şoförü, taksi, sosyal medya, x

Aleyna Tilki, sosyal medyadan iş ilanı verdi

10:11 15.12.2024 (güncellendi: 10:12 15.12.2024)
© Instagram/Aleyna TilkiAleyna Tilki
Aleyna Tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© Instagram/Aleyna Tilki
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Aleyna Tilki, sosyal medyada şoför aradığını duyurdu.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla şoförüyle yollarını ayırdığını ve yeni bir şoför arayışında olduğunu duyurdu.
Tilki’nin paylaşımı kısa sürede 3 milyondan fazla görüntülenme alırken, 2 binden fazla yorum yapıldı ve yüzlerce erkek kullanıcı iş başvurusunda bulundu.
Aleyna Tilki’nin X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık. Yeni şoför arıyorum.”
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