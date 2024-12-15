https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/aleyna-tilki-sosyal-medyadan-is-ilani-verdi--1091551156.html

Aleyna Tilki, sosyal medyadan iş ilanı verdi

Aleyna Tilki, sosyal medyadan iş ilanı verdi

Sputnik Türkiye

Aleyna Tilki, sosyal medyada şoför aradığını duyurdu. 15.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

aleyna tilki

araba

şoför

servis şoförü

taksi

sosyal medya

x

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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla şoförüyle yollarını ayırdığını ve yeni bir şoför arayışında olduğunu duyurdu. Tilki’nin paylaşımı kısa sürede 3 milyondan fazla görüntülenme alırken, 2 binden fazla yorum yapıldı ve yüzlerce erkek kullanıcı iş başvurusunda bulundu.Aleyna Tilki’nin X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ankarali-turgut-olarak-bilinen-turgut-karatas-kanser-tedavisi-gordugu-hastanede-hayatini-kaybetti--1091550892.html

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aleyna tilki, araba, şoför, servis şoförü, taksi, sosyal medya, x