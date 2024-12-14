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Türk sinemasının usta oyuncusu Salih Güney'in 'jigolo' isyanı
Türk sinemasının usta oyuncusu Salih Güney'in 'jigolo' isyanı
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan oyuncu Salih Güney, özgeçmişinde 'jigolo' yazan Türk Vikipedi'ye isyan etti. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T12:39+0300
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yaşam
türkiye
yeşilçam
aşk-ı memnu
salih güney
jigolo
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Türk sinemasında bir çok filmde başrol oyunculuğu yapan isim Salih Güney, kendisi hakkında 'jigololuk yapmıştır' yazısının yer aldığı Türk Vikipedi'ye isyan etti. Ünlü oyuncu, "Beni onere edeceğine ucuz şeyler peşinde" dedi. Oyuncu Güney, özgeçmişinde '2009 yılında verdiği bir röportajda 16 yaşında jigololuk yaptığını belirtmiştir' ifadesinin yer aldığı siteye isyan ederek, "Troller var malum. Bizi topluma karşı liyakatsiz göstermek için mücadele veriyorlar. Bu çok çirkin. Dünyanın her yerinde insanlar sanatçılarına sahip çıkar, hele biraz da yaşı ilerlemişse. Bizde tam tersi. 16 yaşındayken Amerikalı bir kadınla ilişkim olmuştu. Konservatuar talebesiydim, kadın bana bir şeyler aldı. Bir röportajımda anlatmıştım. Vikipedi benden jigolo diye bahsetmiş. Beni onere edeceğine ucuz şeyler peşinde" diye konuştu.Salih Güney kimdir?Salih Güney 1945’te Adana’da doğdu. Ankara Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde okudu.Profesyonel sahne hayatına 1964'te Genar Tiyatrosu'nda Aşk Zinciri oyunu ile başladı. Oynadığı tiyatro yapıtları arasında Kaplan, Bit Yeniği, Yer Demir Gök Bakır, Şeytanın Oyunu, İttihat Terakki sayılabilir. Sinemaya 1965'te Dormen Film'in Bozuk Düzen filmiyle başladı. 1969'da You Can’t Win Them All/Paralı Askerler filminde Tony Curtis ve Charles Bronson ile birlikte rol aldı. 1970-1974 arasında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde fotoroman yönetmenliği, görüntü yönetmenliği, sayfa mizanpajı ve metin yazarlığı yaptı. 1977'de İsveç’te kamera eğitimi, 1978'de İngiltere’de TV-Skeç eğitimi aldı. 1979'da ABD’ye yerleşti, 1984'te seyahat acenteliği eğitimi gördü ve bu alanda çalıştı. 1996'da Türkiye'ye döndü. Prof. Arkeolog Jale İnan ile “kültür varlıkları yerinde güzeldir” kampanyasını başlattı ve Herakles heykeli büstünün 2013'te geri getirilmesine önayak oldu. Çok sayıda arkeoloji projesine öncü ve yardımcı oldu. 2008'de Yalova Konservatuvarı, 2013-14 sezonunda Yalova Güzel Sanatlar Tasarım ve İletişim Bölümü'nde sinema tiyatro oyunculuğu, sanat tarihi, eskrim dersleri verdi.Salih Güney, 1965-2006 arasında 130 filmde çeşitli karakterleri canlandırdı. Filmleri arasında Korkusuz Yaşayanlar (1965), Yasak Sokaklar (1965), O Kadın (1966), Aşk Hikâyesi (1971), Kaptan Swing (1971), Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (1970), Sindrella, Haram (1983), Zifaf (1983), Güneşten de Sıcak (1978), Beyza’nın Kadınları (2006) sayılabilir. Rol aldığı TV dizileri arasında ise Aşk-ı Memnu (1975), Bir Yabancı Konuk, Kaldırım Çiçeği, Kuzgun, Serseri Aşıklar, Belalı Baldız, Bu Kalp Seni Unutur Mu? yer alıyor.
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türkiye, yeşilçam, aşk-ı memnu, salih güney, jigolo
türkiye, yeşilçam, aşk-ı memnu, salih güney, jigolo

Türk sinemasının usta oyuncusu Salih Güney'in 'jigolo' isyanı

12:39 14.12.2024 (güncellendi: 12:43 14.12.2024)
sosyal medya
sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan oyuncu Salih Güney, özgeçmişinde 'jigolo' yazan Türk Vikipedi'ye isyan etti.
Türk sinemasında bir çok filmde başrol oyunculuğu yapan isim Salih Güney, kendisi hakkında 'jigololuk yapmıştır' yazısının yer aldığı Türk Vikipedi'ye isyan etti. Ünlü oyuncu, "Beni onere edeceğine ucuz şeyler peşinde" dedi.
Oyuncu Güney, özgeçmişinde '2009 yılında verdiği bir röportajda 16 yaşında jigololuk yaptığını belirtmiştir' ifadesinin yer aldığı siteye isyan ederek, "Troller var malum. Bizi topluma karşı liyakatsiz göstermek için mücadele veriyorlar. Bu çok çirkin. Dünyanın her yerinde insanlar sanatçılarına sahip çıkar, hele biraz da yaşı ilerlemişse. Bizde tam tersi. 16 yaşındayken Amerikalı bir kadınla ilişkim olmuştu. Konservatuar talebesiydim, kadın bana bir şeyler aldı. Bir röportajımda anlatmıştım. Vikipedi benden jigolo diye bahsetmiş. Beni onere edeceğine ucuz şeyler peşinde" diye konuştu.

Salih Güney kimdir?

Salih Güney 1945’te Adana’da doğdu. Ankara Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde okudu.
Profesyonel sahne hayatına 1964'te Genar Tiyatrosu'nda Aşk Zinciri oyunu ile başladı. Oynadığı tiyatro yapıtları arasında Kaplan, Bit Yeniği, Yer Demir Gök Bakır, Şeytanın Oyunu, İttihat Terakki sayılabilir. Sinemaya 1965'te Dormen Film'in Bozuk Düzen filmiyle başladı. 1969'da You Can’t Win Them All/Paralı Askerler filminde Tony Curtis ve Charles Bronson ile birlikte rol aldı. 1970-1974 arasında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde fotoroman yönetmenliği, görüntü yönetmenliği, sayfa mizanpajı ve metin yazarlığı yaptı. 1977'de İsveç’te kamera eğitimi, 1978'de İngiltere’de TV-Skeç eğitimi aldı. 1979'da ABD’ye yerleşti, 1984'te seyahat acenteliği eğitimi gördü ve bu alanda çalıştı. 1996'da Türkiye'ye döndü. Prof. Arkeolog Jale İnan ile “kültür varlıkları yerinde güzeldir” kampanyasını başlattı ve Herakles heykeli büstünün 2013'te geri getirilmesine önayak oldu. Çok sayıda arkeoloji projesine öncü ve yardımcı oldu. 2008'de Yalova Konservatuvarı, 2013-14 sezonunda Yalova Güzel Sanatlar Tasarım ve İletişim Bölümü'nde sinema tiyatro oyunculuğu, sanat tarihi, eskrim dersleri verdi.
Salih Güney, 1965-2006 arasında 130 filmde çeşitli karakterleri canlandırdı. Filmleri arasında Korkusuz Yaşayanlar (1965), Yasak Sokaklar (1965), O Kadın (1966), Aşk Hikâyesi (1971), Kaptan Swing (1971), Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (1970), Sindrella, Haram (1983), Zifaf (1983), Güneşten de Sıcak (1978), Beyza’nın Kadınları (2006) sayılabilir. Rol aldığı TV dizileri arasında ise Aşk-ı Memnu (1975), Bir Yabancı Konuk, Kaldırım Çiçeği, Kuzgun, Serseri Aşıklar, Belalı Baldız, Bu Kalp Seni Unutur Mu? yer alıyor.
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