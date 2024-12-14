https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/akom-yarin-icin-istanbullulari-uyardi-1091540911.html
AKOM yarın için İstanbulluları uyardı
AKOM yarın için İstanbulluları uyardı
Sputnik Türkiye
AKOM, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış geçişleri beklendiğini belirterek İstanbulluları uyardı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T16:31+0300
2024-12-14T16:31+0300
2024-12-14T16:34+0300
türkiye
akom
istanbul
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087369118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd117c9dc75e522f4af2a2719b94c0d2.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurarak İstanbulluları uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/turkiyeyi-bekleyen-buyuk-tehlike-kasim-yagislari-yuzde-50-azaldi-1091530206.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087369118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce67e9f23c95781f5cc700e1068091e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akom, istanbul, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sağanak yağış uyarısı
akom, istanbul, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sağanak yağış uyarısı
AKOM yarın için İstanbulluları uyardı
16:31 14.12.2024 (güncellendi: 16:34 14.12.2024)
AKOM, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış geçişleri beklendiğini belirterek İstanbulluları uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurarak İstanbulluları uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.