https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/akom-yarin-icin-istanbullulari-uyardi-1091540911.html

AKOM yarın için İstanbulluları uyardı

AKOM yarın için İstanbulluları uyardı

Sputnik Türkiye

AKOM, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış geçişleri beklendiğini belirterek İstanbulluları uyardı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

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istanbul

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

sağanak yağış uyarısı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurarak İstanbulluları uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/turkiyeyi-bekleyen-buyuk-tehlike-kasim-yagislari-yuzde-50-azaldi-1091530206.html

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akom, istanbul, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sağanak yağış uyarısı