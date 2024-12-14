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AKOM yarın için İstanbulluları uyardı
AKOM yarın için İstanbulluları uyardı
Sputnik Türkiye
AKOM, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış geçişleri beklendiğini belirterek İstanbulluları uyardı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurarak İstanbulluları uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.
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akom, istanbul, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sağanak yağış uyarısı
akom, istanbul, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, sağanak yağış uyarısı

AKOM yarın için İstanbulluları uyardı

16:31 14.12.2024 (güncellendi: 16:34 14.12.2024)
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Arif Hüdaverdi Yaman
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AKOM, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış geçişleri beklendiğini belirterek İstanbulluları uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurarak İstanbulluları uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.
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