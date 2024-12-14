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Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike: Kasım yağışları yüzde 50 azaldı
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike: Kasım yağışları yüzde 50 azaldı
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde kasım ayı yağışları ortalaması geçen yıla göre yüzde 50 azaldı. En az yağışı İç Anadolu Bölgesi aldı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T11:59+0300
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, yağışlar normaline göre yüzde 6, geçen yıl kasım ayına göre yaklaşık yüzde 50 azaldı.Türkiye geneli kasım ayı yağışları uzun yıllar ortalaması ve geçen yıl kasım ayı yağışının altında gerçekleşti. Buna göre, uzun yıllar kasım yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 58,3 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Kasım 2023'te metrekareye 109,3 kilogram, geçen ay ise 54,8 kilogram yağış düştü.Bölge bölge değiştiKasımda yağışlar, Trakya'nın batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun orta kesimleri, Muğla ve Antalya'nın batısı, Burdur, Isparta, Uşak, Afyonkarahisar, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mardin çevreleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde normallerine göre yer yer yüzde 40'ın üzerinde azalış, Sakarya, Düzce, Karabük, Sinop, Samsun, Giresun, Antalya ve Mersin çevrelerinde ise yer yer yüzde 80'e varan artış gösterdi.En az yağışı İç Anadolu Bölgesi aldıDoğu Anadolu Bölgesi geçen ay normali civarında, Karadeniz Bölgesi normali üzerinde, diğer bölgeler ise normalleri altında yağış aldı. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma yüzde 29 ile İç Anadolu Bölgesi'nde tespit edildi.Geçen ay il geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 199,6 kilogramla Rize'de, en az yağış metrekareye 10,3 kilogramla Iğdır'da oldu. Yağışlarda normaline göre en fazla artış yüzde 73 ile Samsun'da, en fazla azalış ise 71 ile Edirne'de gerçekleşti.Sinop'ta 20, Samsun ve Amasya'da son 12 yılın en yüksek kasım ayı yağışı kaydedildi.Yağışlı gün sayısı 1991-2020 Kasım ortalamasında 8,4 gün olarak hesaplanırken bu yıl kasımda da aynı gün sayısına ulaşıldı. Yağışlı gün sayıları Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimleri ile İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir, Hatay, Siirt ve Şırnak çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti, Edirne ve Konya çevrelerinde ise 5 günün altına düştü.
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çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, yağış, sağanak yağış, kuraklık
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Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike: Kasım yağışları yüzde 50 azaldı

11:59 14.12.2024 (güncellendi: 12:02 14.12.2024)
İstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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Türkiye genelinde kasım ayı yağışları ortalaması geçen yıla göre yüzde 50 azaldı. En az yağışı İç Anadolu Bölgesi aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, yağışlar normaline göre yüzde 6, geçen yıl kasım ayına göre yaklaşık yüzde 50 azaldı.
Türkiye geneli kasım ayı yağışları uzun yıllar ortalaması ve geçen yıl kasım ayı yağışının altında gerçekleşti. Buna göre, uzun yıllar kasım yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 58,3 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Kasım 2023'te metrekareye 109,3 kilogram, geçen ay ise 54,8 kilogram yağış düştü.

Bölge bölge değişti

Kasımda yağışlar, Trakya'nın batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun orta kesimleri, Muğla ve Antalya'nın batısı, Burdur, Isparta, Uşak, Afyonkarahisar, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mardin çevreleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde normallerine göre yer yer yüzde 40'ın üzerinde azalış, Sakarya, Düzce, Karabük, Sinop, Samsun, Giresun, Antalya ve Mersin çevrelerinde ise yer yer yüzde 80'e varan artış gösterdi.

En az yağışı İç Anadolu Bölgesi aldı

Doğu Anadolu Bölgesi geçen ay normali civarında, Karadeniz Bölgesi normali üzerinde, diğer bölgeler ise normalleri altında yağış aldı. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma yüzde 29 ile İç Anadolu Bölgesi'nde tespit edildi.
Geçen ay il geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 199,6 kilogramla Rize'de, en az yağış metrekareye 10,3 kilogramla Iğdır'da oldu. Yağışlarda normaline göre en fazla artış yüzde 73 ile Samsun'da, en fazla azalış ise 71 ile Edirne'de gerçekleşti.
Sinop'ta 20, Samsun ve Amasya'da son 12 yılın en yüksek kasım ayı yağışı kaydedildi.
Yağışlı gün sayısı 1991-2020 Kasım ortalamasında 8,4 gün olarak hesaplanırken bu yıl kasımda da aynı gün sayısına ulaşıldı. Yağışlı gün sayıları Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimleri ile İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir, Hatay, Siirt ve Şırnak çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti, Edirne ve Konya çevrelerinde ise 5 günün altına düştü.
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