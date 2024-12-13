https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-7-koy-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1091503025.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 7 köy Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 7 köy Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 12 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T16:06+0300

2024-12-13T16:06+0300

2024-12-13T16:25+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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ukrayna

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kursk

donetsk halk cumhuriyeti

himars

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 7-13 Aralık haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 15 grup saldırısı düzenledi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, silah ve mühimmat depoları ve Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Ukrayna silahlı oluşumlarını bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu Kursk Bölgesi’nde 3 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 4 yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı.Tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 12 bin 90 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi, 14 tank ve aralarında Batı yapımı olanlar çok sayıda zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 21 adet ABD yapımı HIMARS ve 12 adet Çekya yapımı Vampire füzesi ve 279 uçak tipi insansız hava aracını engelledi. Karadeniz’de Ukrayna’ya ait 8 adet insansız bot imha edildi.Söz konusu dönem içinde 87 Ukraynalı asker teslim oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rus-ordusu-atacms-saldirisina-karsilik-ukraynadaki-enerji-tesislerini-vurdu-1091498073.html

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donbass

kursk

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