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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-7-koy-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1091503025.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 7 köy Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 7 köy Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 12 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T16:06+0300
2024-12-13T16:25+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 7-13 Aralık haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 15 grup saldırısı düzenledi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, silah ve mühimmat depoları ve Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Ukrayna silahlı oluşumlarını bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu Kursk Bölgesi’nde 3 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 4 yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı.Tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 12 bin 90 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi, 14 tank ve aralarında Batı yapımı olanlar çok sayıda zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 21 adet ABD yapımı HIMARS ve 12 adet Çekya yapımı Vampire füzesi ve 279 uçak tipi insansız hava aracını engelledi. Karadeniz’de Ukrayna’ya ait 8 adet insansız bot imha edildi.Söz konusu dönem içinde 87 Ukraynalı asker teslim oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rus-ordusu-atacms-saldirisina-karsilik-ukraynadaki-enerji-tesislerini-vurdu-1091498073.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, kursk, donetsk halk cumhuriyeti, himars, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, kursk, donetsk halk cumhuriyeti, himars, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 7 köy Ukrayna işgalinden kurtarıldı

16:06 13.12.2024 (güncellendi: 16:25 13.12.2024)
© Sputnik / Den Levy / Multimedya arşivine gidinDHC'nin ağır silahları
DHC'nin ağır silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© Sputnik / Den Levy
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 12 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 7-13 Aralık haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 15 grup saldırısı düzenledi.
Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, silah ve mühimmat depoları ve Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.
Ukrayna silahlı oluşumlarını bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu Kursk Bölgesi’nde 3 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 4 yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı.
Tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 12 bin 90 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi, 14 tank ve aralarında Batı yapımı olanlar çok sayıda zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 21 adet ABD yapımı HIMARS ve 12 adet Çekya yapımı Vampire füzesi ve 279 uçak tipi insansız hava aracını engelledi. Karadeniz’de Ukrayna’ya ait 8 adet insansız bot imha edildi.
Söz konusu dönem içinde 87 Ukraynalı asker teslim oldu.
Ukraynalı itfaiyeciler Kiev yakınlarındaki yangın mahallinde - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, ATACMS saldırısına karşılık Ukrayna’daki enerji tesislerini vurdu
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