https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rus-ordusu-atacms-saldirisina-karsilik-ukraynadaki-enerji-tesislerini-vurdu-1091498073.html

Rus ordusu, ATACMS saldırısına karşılık Ukrayna’daki enerji tesislerini vurdu

Rus ordusu, ATACMS saldırısına karşılık Ukrayna’daki enerji tesislerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Kiev rejiminin Rusya’nın Taganrog kentindeki bir hava üssüne ATACMS füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T14:29+0300

2024-12-13T14:29+0300

2024-12-13T14:37+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

abd

atacms

rostov bölgesi

taganrog

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091497774_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d45ecb7c85434feaff9995e7dff88a3.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 11 Aralık 2024 tarihinde Rostov Bölgesi’nin Taganrog kentindeki hava üssüne yönelik 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzeyle saldırı düzenlendiği anımsatılırken şu ifadeye yer verildi:Bakanlık, “Saldırı hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu” diye altını çizdiUkrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’da askeri personel, teçhizat ve paralı yabancı militanların bulunduğu yerlerin yanı sıra, Ukrayna'nın enerji, savunma sanayisi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapısını hedef alıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedefleri ve sosyal kurumları vurmadığını defalarca vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kremlin-trumpin-rusyaya-yonelik-saldirilara-iliskin-gorusu-durusumuzla-ortusuyor-1091496557.html

rusya

ukrayna

abd

rostov bölgesi

taganrog

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, abd, atacms, rostov bölgesi, taganrog, insansız hava aracı (iha)