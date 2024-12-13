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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rus-ordusu-atacms-saldirisina-karsilik-ukraynadaki-enerji-tesislerini-vurdu-1091498073.html
Rus ordusu, ATACMS saldırısına karşılık Ukrayna’daki enerji tesislerini vurdu
Rus ordusu, ATACMS saldırısına karşılık Ukrayna’daki enerji tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Kiev rejiminin Rusya’nın Taganrog kentindeki bir hava üssüne ATACMS füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T14:29+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 11 Aralık 2024 tarihinde Rostov Bölgesi’nin Taganrog kentindeki hava üssüne yönelik 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzeyle saldırı düzenlendiği anımsatılırken şu ifadeye yer verildi:Bakanlık, “Saldırı hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu” diye altını çizdiUkrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’da askeri personel, teçhizat ve paralı yabancı militanların bulunduğu yerlerin yanı sıra, Ukrayna'nın enerji, savunma sanayisi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapısını hedef alıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedefleri ve sosyal kurumları vurmadığını defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kremlin-trumpin-rusyaya-yonelik-saldirilara-iliskin-gorusu-durusumuzla-ortusuyor-1091496557.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, abd, atacms, rostov bölgesi, taganrog, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, abd, atacms, rostov bölgesi, taganrog, insansız hava aracı (iha)

Rus ordusu, ATACMS saldırısına karşılık Ukrayna’daki enerji tesislerini vurdu

14:29 13.12.2024 (güncellendi: 14:37 13.12.2024)
© Fotoğraf : Ukrayna Devlet Acil Durumlar ServisiUkraynalı itfaiyeciler Kiev yakınlarındaki yangın mahallinde
Ukraynalı itfaiyeciler Kiev yakınlarındaki yangın mahallinde - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© Fotoğraf : Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Kiev rejiminin Rusya’nın Taganrog kentindeki bir hava üssüne ATACMS füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak Ukrayna’nın silah sanayisini besleyen yakıt ve enerji tesislerine yönelik büyük saldırının düzenlendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 11 Aralık 2024 tarihinde Rostov Bölgesi’nin Taganrog kentindeki hava üssüne yönelik 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzeyle saldırı düzenlendiği anımsatılırken şu ifadeye yer verildi:
ABD yapımı uzun menzilli silahın kullanılmasına karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayisinin faaliyetini destekleyen yakıt ve enerji altyapısının kritik öneme sahip tesislere yönelik uzun menzilli hava ve deniz tabanlı hassas silahlar ve taarruz İHA’ları ile büyük saldırı gerçekleştirildi.
Bakanlık, “Saldırı hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu” diye altını çizdi
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’da askeri personel, teçhizat ve paralı yabancı militanların bulunduğu yerlerin yanı sıra, Ukrayna'nın enerji, savunma sanayisi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapısını hedef alıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ordunun sivil hedefleri ve sosyal kurumları vurmadığını defalarca vurgulamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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