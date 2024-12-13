https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rusya-hava-savunma-gucleri-gece-13-ukrayna-ihasini-engelledi-1091479862.html

Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını engelledi

Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını engelledi

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, geçen... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T07:27+0300

2024-12-13T07:27+0300

2024-12-13T07:36+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma güçleri Ukrayna'ya ait 13 insansız hava aracını imha etti” ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, Kursk Bölgesi’nde 5, Belgorod Bölgesi’nde 4, Rostov Bölgesi’nde 3 ve Lipetsk Bölgesi’nde bir hava hedefi vuruldu.Savaş alanında bozguna uğrayan Ukrayna ordusunun Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki sivil tesislerine yönelik İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını başarıyla bastırıyor.

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