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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rusya-hava-savunma-gucleri-gece-13-ukrayna-ihasini-engelledi-1091479862.html
Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını engelledi
Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını engelledi
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, geçen... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T07:27+0300
2024-12-13T07:36+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma güçleri Ukrayna'ya ait 13 insansız hava aracını imha etti” ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, Kursk Bölgesi’nde 5, Belgorod Bölgesi’nde 4, Rostov Bölgesi’nde 3 ve Lipetsk Bölgesi’nde bir hava hedefi vuruldu.Savaş alanında bozguna uğrayan Ukrayna ordusunun Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki sivil tesislerine yönelik İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını başarıyla bastırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/blinken-abdnin-kieve-yapacagi-500-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardimi-ve-icerigini-acikladi-1091477271.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha)

Rusya hava savunma güçleri gece 13 Ukrayna İHA’sını engelledi

07:27 13.12.2024 (güncellendi: 07:36 13.12.2024)
© AP Photo / Kirsty WigglesworthABD insansız hava aracı İHA Suriye
ABD insansız hava aracı İHA Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece ülkenin dört bölgesinde 13 hava hedefinin vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Görev başındaki hava savunma güçleri Ukrayna'ya ait 13 insansız hava aracını imha etti” ifadesine yer verildi.
Açıklamaya göre, Kursk Bölgesi’nde 5, Belgorod Bölgesi’nde 4, Rostov Bölgesi’nde 3 ve Lipetsk Bölgesi’nde bir hava hedefi vuruldu.
Savaş alanında bozguna uğrayan Ukrayna ordusunun Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki sivil tesislerine yönelik İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını başarıyla bastırıyor.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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