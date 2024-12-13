https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/blinken-abdnin-kieve-yapacagi-500-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardimi-ve-icerigini-acikladi-1091477271.html

Blinken, ABD'nin Kiev'e yapacağı 500 milyon dolarlık yeni askeri yardımı ve içeriğini açıkladı

Blinken, ABD'nin Kiev'e yapacağı 500 milyon dolarlık yeni askeri yardımı ve içeriğini açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Kiev'e Pentagon stoklarından 500 milyon dolar tutarında yardım yapacağını ve içeriğini açıkladı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T04:41+0300

2024-12-13T04:41+0300

2024-12-13T04:41+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

kiev

pentagon

nato

antony blinken

askeri yardım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087027722_0:96:3070:1823_1920x0_80_0_0_ba12b9d154952a5e2cf3c886408fb6ba.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde ek askeri yardımda bulunacağını ve Kiev'e yapılacak 500 milyon dolarlık yeni ABD askeri yardım paketinde nelerin yer alacağını açıkladı.Ukrayna'ya yapılacak ek yardımın, Pentagon stoklarından 500 milyon dolar tutarında sağlanacağını aktaran Blinken yaptığı açıklamada şunları söyledi: Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti.Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/abd-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketleri-aciklayacak---1090534421.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, kiev, pentagon, nato, antony blinken, askeri yardım