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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/blinken-abdnin-kieve-yapacagi-500-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardimi-ve-icerigini-acikladi-1091477271.html
Blinken, ABD'nin Kiev'e yapacağı 500 milyon dolarlık yeni askeri yardımı ve içeriğini açıkladı
Blinken, ABD'nin Kiev'e yapacağı 500 milyon dolarlık yeni askeri yardımı ve içeriğini açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Kiev'e Pentagon stoklarından 500 milyon dolar tutarında yardım yapacağını ve içeriğini açıkladı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T04:41+0300
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ukrayna krizi
abd
ukrayna
kiev
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nato
antony blinken
askeri yardım
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde ek askeri yardımda bulunacağını ve Kiev'e yapılacak 500 milyon dolarlık yeni ABD askeri yardım paketinde nelerin yer alacağını açıkladı.Ukrayna'ya yapılacak ek yardımın, Pentagon stoklarından 500 milyon dolar tutarında sağlanacağını aktaran Blinken yaptığı açıklamada şunları söyledi: Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti.Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/abd-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketleri-aciklayacak---1090534421.html
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abd, ukrayna, kiev, pentagon, nato, antony blinken, askeri yardım
abd, ukrayna, kiev, pentagon, nato, antony blinken, askeri yardım

Blinken, ABD'nin Kiev'e yapacağı 500 milyon dolarlık yeni askeri yardımı ve içeriğini açıkladı

04:41 13.12.2024
© AP Photo / Kevin MohattAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Kevin Mohatt
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Kiev'e Pentagon stoklarından 500 milyon dolar tutarında yardım yapacağını ve içeriğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde ek askeri yardımda bulunacağını ve Kiev'e yapılacak 500 milyon dolarlık yeni ABD askeri yardım paketinde nelerin yer alacağını açıkladı.
Ukrayna'ya yapılacak ek yardımın, Pentagon stoklarından 500 milyon dolar tutarında sağlanacağını aktaran Blinken yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yardım, anti-drone cephanelerini, HIMARS cephanelerini, 155mm ve 105mm topçu cephanelerini, yüksek hızlı anti-radar füzelerini, insansız hava araçlarıni, mayın karşı tedbir araçlarını, yüksek hareket kabiliyetli araçlarnı, hafif taktik araçlar, biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer savunma ekipmanlarını, Javelin ve zırh delici sistemleri içerecek.”

Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti.
Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.
ABD BM DAimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
Ukrayna krizi
ABD Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketleri açıklayacak
19 Kasım, 01:41
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