https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/benzine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1091484272.html

Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişecek

Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişecek

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekiyor. Benzine 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarında... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T09:52+0300

2024-12-13T09:52+0300

2024-12-13T09:52+0300

ekonomi

benzin

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akaryakıt

akaryakıt zammı

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Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, araç sahiplerini ilgilendiren bir zam haberi daha getirdi. Benzinin litre fiyatına 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren 98 kuruş zam yapılması bekleniyor.Öte yandan, motorinde herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Son dönemde sık sık gelen akaryakıt zamları nedeniyle tüketiciler, fiyatları yakından izlemeye devam ediyor.Zamlı fiyatlar 14 Aralık Cumartesi günü itibarıyla pompaya yansıyacak. Bu nedenle araç sahiplerinin, yakıt alımı planlarını bu tarihe göre yapmaları öneriliyor.Güncel akaryakıt fiyatları 13 Aralıkİstanbul (Avrupa Yakası)Benzin: 42.12 TLMotorin: 43.30 TLLPG: 26.03 TLİstanbul (Anadolu Yakası)Benzin: 42.01 TLMotorin: 43.24 TLLPG: 25.49 TLAnkaraBenzin: 42.54 TLMotorin: 43.87 TLLPG: 26.04 TLİzmirBenzin: 43.04 TLMotorin: 44.39 TLLPG: 25.94 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/arac-sahipleri-dikkat-resmi-gazetede-yayimlandi-zorunlu-trafik-sigortasina-duzenleme-1091482538.html

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