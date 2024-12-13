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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/benzine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1091484272.html
Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişecek
Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişecek
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekiyor. Benzine 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarında... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T09:52+0300
2024-12-13T09:52+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, araç sahiplerini ilgilendiren bir zam haberi daha getirdi. Benzinin litre fiyatına 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren 98 kuruş zam yapılması bekleniyor.Öte yandan, motorinde herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Son dönemde sık sık gelen akaryakıt zamları nedeniyle tüketiciler, fiyatları yakından izlemeye devam ediyor.Zamlı fiyatlar 14 Aralık Cumartesi günü itibarıyla pompaya yansıyacak. Bu nedenle araç sahiplerinin, yakıt alımı planlarını bu tarihe göre yapmaları öneriliyor.Güncel akaryakıt fiyatları 13 Aralıkİstanbul (Avrupa Yakası)Benzin: 42.12 TLMotorin: 43.30 TLLPG: 26.03 TLİstanbul (Anadolu Yakası)Benzin: 42.01 TLMotorin: 43.24 TLLPG: 25.49 TLAnkaraBenzin: 42.54 TLMotorin: 43.87 TLLPG: 26.04 TLİzmirBenzin: 43.04 TLMotorin: 44.39 TLLPG: 25.94 TL
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benzin fiyatları, motorin fiyatları, 98 kuruş zam, akaryakıt fiyatları, benzin zammı, motorin zammı, döviz kurları, 14 aralık benzin zammı, dizel fiyatları, akaryakıt zam haberleri, brent petrol etkisi, benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı, akaryakıt zam oranı, pompa fiyatları, güncel akaryakıt fiyatları, benzin ne kadar

Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişecek

09:52 13.12.2024
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekiyor. Benzine 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. İşte 13 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, araç sahiplerini ilgilendiren bir zam haberi daha getirdi. Benzinin litre fiyatına 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren 98 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Öte yandan, motorinde herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Son dönemde sık sık gelen akaryakıt zamları nedeniyle tüketiciler, fiyatları yakından izlemeye devam ediyor.
Zamlı fiyatlar 14 Aralık Cumartesi günü itibarıyla pompaya yansıyacak. Bu nedenle araç sahiplerinin, yakıt alımı planlarını bu tarihe göre yapmaları öneriliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları 13 Aralık

İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 42.12 TL
Motorin: 43.30 TL
LPG: 26.03 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 42.01 TL
Motorin: 43.24 TL
LPG: 25.49 TL
Ankara
Benzin: 42.54 TL
Motorin: 43.87 TL
LPG: 26.04 TL
İzmir
Benzin: 43.04 TL
Motorin: 44.39 TL
LPG: 25.94 TL
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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Araç sahipleri dikkat, Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasına düzenleme
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