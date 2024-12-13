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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/peskov-macaristan-ukrayna-ile-ilgili-bir-muzakere-platformu-olarak-ele-alinmadi-1091476886.html
Peskov: Macaristan, Ukrayna ile ilgili bir müzakere platformu olarak ele alınmadı
Peskov: Macaristan, Ukrayna ile ilgili bir müzakere platformu olarak ele alınmadı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ve Viktor Orban arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Macaristan'ın Ukrayna ile ilgili... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T03:12+0300
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Peskov, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, "Hayır, bu konu görüşülmedi" ifadesini kullandı. Peskov, Macaristan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için uygun bir yer olup olmadığına dair sorulara yanıt vererek, "Henüz bir müzakere yok" dedi. Kremlin basın servisi, Çarşamba günü yapılan telefon görüşmesinin Macar tarafının teklifi üzerine gerçekleştiğini bildirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Ortadoğu'daki durum, Ukrayna meselesi ve ticari-ekonomik işbirliği, özellikle enerji sektöründeki karşılıklı fayda sağlayan projeler ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/orban-zelenskiy-macaristanin-noelde-ateskes-onerisini-reddetti-1091425498.html
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vladimir putin, dmitriy peskov, viktor orban, macaristan, ukrayna, kremlin, izvestiya
vladimir putin, dmitriy peskov, viktor orban, macaristan, ukrayna, kremlin, izvestiya

Peskov: Macaristan, Ukrayna ile ilgili bir müzakere platformu olarak ele alınmadı

03:12 13.12.2024
© Sputnik / Михаил КлиментьевPutin telefonda
Putin telefonda - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ve Viktor Orban arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Macaristan'ın Ukrayna ile ilgili bir müzakere platformu olarak ele alınmadığını açıkladı.
Peskov, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, "Hayır, bu konu görüşülmedi" ifadesini kullandı.
Peskov, Macaristan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için uygun bir yer olup olmadığına dair sorulara yanıt vererek, "Henüz bir müzakere yok" dedi.
Kremlin basın servisi, Çarşamba günü yapılan telefon görüşmesinin Macar tarafının teklifi üzerine gerçekleştiğini bildirdi.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Ortadoğu'daki durum, Ukrayna meselesi ve ticari-ekonomik işbirliği, özellikle enerji sektöründeki karşılıklı fayda sağlayan projeler ele alındı.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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Orban: Zelenskiy Macaristan'ın Noel’de ateşkes önerisini reddetti
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