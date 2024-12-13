https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/peskov-macaristan-ukrayna-ile-ilgili-bir-muzakere-platformu-olarak-ele-alinmadi-1091476886.html
Peskov: Macaristan, Ukrayna ile ilgili bir müzakere platformu olarak ele alınmadı
Peskov: Macaristan, Ukrayna ile ilgili bir müzakere platformu olarak ele alınmadı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ve Viktor Orban arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Macaristan'ın Ukrayna ile ilgili... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T03:12+0300
2024-12-13T03:12+0300
2024-12-13T03:12+0300
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Peskov, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, "Hayır, bu konu görüşülmedi" ifadesini kullandı. Peskov, Macaristan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için uygun bir yer olup olmadığına dair sorulara yanıt vererek, "Henüz bir müzakere yok" dedi. Kremlin basın servisi, Çarşamba günü yapılan telefon görüşmesinin Macar tarafının teklifi üzerine gerçekleştiğini bildirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Ortadoğu'daki durum, Ukrayna meselesi ve ticari-ekonomik işbirliği, özellikle enerji sektöründeki karşılıklı fayda sağlayan projeler ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/orban-zelenskiy-macaristanin-noelde-ateskes-onerisini-reddetti-1091425498.html
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vladimir putin, dmitriy peskov, viktor orban, macaristan, ukrayna, kremlin, izvestiya
vladimir putin, dmitriy peskov, viktor orban, macaristan, ukrayna, kremlin, izvestiya
Peskov: Macaristan, Ukrayna ile ilgili bir müzakere platformu olarak ele alınmadı
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ve Viktor Orban arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Macaristan'ın Ukrayna ile ilgili bir müzakere platformu olarak ele alınmadığını açıkladı.
Peskov, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, "Hayır, bu konu görüşülmedi" ifadesini kullandı.
Peskov, Macaristan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için uygun bir yer olup olmadığına dair sorulara yanıt vererek, "Henüz bir müzakere yok" dedi.
Kremlin basın servisi, Çarşamba günü yapılan telefon görüşmesinin Macar tarafının teklifi üzerine gerçekleştiğini bildirdi.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Ortadoğu'daki durum, Ukrayna meselesi ve ticari-ekonomik işbirliği, özellikle enerji sektöründeki karşılıklı fayda sağlayan projeler ele alındı.