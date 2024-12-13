https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/peskov-macaristan-ukrayna-ile-ilgili-bir-muzakere-platformu-olarak-ele-alinmadi-1091476886.html

Peskov: Macaristan, Ukrayna ile ilgili bir müzakere platformu olarak ele alınmadı

Peskov: Macaristan, Ukrayna ile ilgili bir müzakere platformu olarak ele alınmadı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ve Viktor Orban arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Macaristan'ın Ukrayna ile ilgili... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T03:12+0300

2024-12-13T03:12+0300

2024-12-13T03:12+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

dmitriy peskov

viktor orban

macaristan

ukrayna

kremlin

izvestiya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090652241_0:66:555:378_1920x0_80_0_0_fd95402318191027b791b5abffa11c62.png

Peskov, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, "Hayır, bu konu görüşülmedi" ifadesini kullandı. Peskov, Macaristan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için uygun bir yer olup olmadığına dair sorulara yanıt vererek, "Henüz bir müzakere yok" dedi. Kremlin basın servisi, Çarşamba günü yapılan telefon görüşmesinin Macar tarafının teklifi üzerine gerçekleştiğini bildirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Ortadoğu'daki durum, Ukrayna meselesi ve ticari-ekonomik işbirliği, özellikle enerji sektöründeki karşılıklı fayda sağlayan projeler ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/orban-zelenskiy-macaristanin-noelde-ateskes-onerisini-reddetti-1091425498.html

macaristan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, dmitriy peskov, viktor orban, macaristan, ukrayna, kremlin, izvestiya