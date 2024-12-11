https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/orban-zelenskiy-macaristanin-noelde-ateskes-onerisini-reddetti-1091425498.html

Orban: Zelenskiy Macaristan'ın Noel’de ateşkes önerisini reddetti

Orban: Zelenskiy Macaristan'ın Noel’de ateşkes önerisini reddetti

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy'in Macaristan'ın Noel’de ateşkes önerisini reddettiğini belirtti. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T23:08+0300

2024-12-11T23:08+0300

2024-12-11T23:07+0300

dünya

viktor orban

macaristan

noel

esir takası

öneri

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Vladimir Zelensky'in Rusya ile Noel’de ateşkes ve geniş çaplı bir esir takası önerisini reddettiğini söyledi.Orban, “Macaristan'ın AB dönem başkanlığının sonunda barış için yeni adımlar attık. Noel’de ateşkes ve geniş çaplı bir esir takası önerdik. Zelenskiy’in bugün bunu reddetmesi ve dışlaması çok üzücü. Elimizden gelen her şeyi yaptık!” ifadelerine yer verdi.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Orban'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde de aynı öneriyi dile getirdiğini açıkladı.Szijjarto, “Telefon görüşmesinin hemen ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ile temasa geçerek görüşme hakkında bilgi verdim. Bu da iletişim kanallarının her iki yönde de açık olduğunu gösteriyor ve biz de bu kanalları açık tutmak istiyoruz çünkü bu, barış görüşmelerinin bir gün gerçekleşebileceğine dair umut veriyor” dedi.Geçen altı ay boyunca Orban, Ukrayna'daki çatışmaya son verilmesi için çeşitli girişimlerde bulundu. Bugün de Rusya ve Ukrayna liderlerini arayarak krize diplomatik bir çözüm bulunmasına yönelik arayışlara katkıda bulunma arzusunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/mar-a-lagoda-trump-ve-muskla-gorusen-orbandan-putine-telefon-1091407479.html

macaristan

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, macaristan, noel, esir takası, öneri, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, vladimir putin, peter szijjarto, ateşkes, facebook