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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/orban-zelenskiy-macaristanin-noelde-ateskes-onerisini-reddetti-1091425498.html
Orban: Zelenskiy Macaristan'ın Noel’de ateşkes önerisini reddetti
Orban: Zelenskiy Macaristan'ın Noel’de ateşkes önerisini reddetti
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy'in Macaristan'ın Noel’de ateşkes önerisini reddettiğini belirtti. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T23:08+0300
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dünya
viktor orban
macaristan
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esir takası
öneri
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Vladimir Zelensky'in Rusya ile Noel’de ateşkes ve geniş çaplı bir esir takası önerisini reddettiğini söyledi.Orban, “Macaristan'ın AB dönem başkanlığının sonunda barış için yeni adımlar attık. Noel’de ateşkes ve geniş çaplı bir esir takası önerdik. Zelenskiy’in bugün bunu reddetmesi ve dışlaması çok üzücü. Elimizden gelen her şeyi yaptık!” ifadelerine yer verdi.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Orban'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde de aynı öneriyi dile getirdiğini açıkladı.Szijjarto, “Telefon görüşmesinin hemen ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ile temasa geçerek görüşme hakkında bilgi verdim. Bu da iletişim kanallarının her iki yönde de açık olduğunu gösteriyor ve biz de bu kanalları açık tutmak istiyoruz çünkü bu, barış görüşmelerinin bir gün gerçekleşebileceğine dair umut veriyor” dedi.Geçen altı ay boyunca Orban, Ukrayna'daki çatışmaya son verilmesi için çeşitli girişimlerde bulundu. Bugün de Rusya ve Ukrayna liderlerini arayarak krize diplomatik bir çözüm bulunmasına yönelik arayışlara katkıda bulunma arzusunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/mar-a-lagoda-trump-ve-muskla-gorusen-orbandan-putine-telefon-1091407479.html
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viktor orban, macaristan, noel, esir takası, öneri, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, vladimir putin, peter szijjarto, ateşkes, facebook

Orban: Zelenskiy Macaristan'ın Noel’de ateşkes önerisini reddetti

23:08 11.12.2024
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy'in Macaristan'ın Noel’de ateşkes önerisini reddettiğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Vladimir Zelensky'in Rusya ile Noel’de ateşkes ve geniş çaplı bir esir takası önerisini reddettiğini söyledi.
Orban, “Macaristan'ın AB dönem başkanlığının sonunda barış için yeni adımlar attık. Noel’de ateşkes ve geniş çaplı bir esir takası önerdik. Zelenskiy’in bugün bunu reddetmesi ve dışlaması çok üzücü. Elimizden gelen her şeyi yaptık!” ifadelerine yer verdi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Orban'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde de aynı öneriyi dile getirdiğini açıkladı.
Szijjarto, “Telefon görüşmesinin hemen ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ile temasa geçerek görüşme hakkında bilgi verdim. Bu da iletişim kanallarının her iki yönde de açık olduğunu gösteriyor ve biz de bu kanalları açık tutmak istiyoruz çünkü bu, barış görüşmelerinin bir gün gerçekleşebileceğine dair umut veriyor” dedi.
Geçen altı ay boyunca Orban, Ukrayna'daki çatışmaya son verilmesi için çeşitli girişimlerde bulundu. Bugün de Rusya ve Ukrayna liderlerini arayarak krize diplomatik bir çözüm bulunmasına yönelik arayışlara katkıda bulunma arzusunu dile getirdi.
Viktor Orban - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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