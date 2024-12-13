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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/olayin-anahtari-bu-olabilir-narinin-kopegi-prenses-kayboldu-1091481706.html
Olayın anahtarı bu olabilir: 'Narin'in köpeği Prenses kayboldu'
Olayın anahtarı bu olabilir: 'Narin'in köpeği Prenses kayboldu'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili dava öncesi iddialar alevlendi. Sanık Salim Güran’ın avukatı, “Katil Nevzat” paylaşımı yaparken... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T08:57+0300
2024-12-13T08:57+0300
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narin güran
diyarbakır
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Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada, karar duruşması öncesi tansiyon yükseldi. Sanık amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda katilin, itirafçı Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia etti.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:“İşçi Nevzat, gariban Nevzat, suskun Nevzat, korkak Nevzat, sindirilmiş Nevzat... Katil, Nevzat!”Baba Güran: 'Davayı takip edeceğim'Narin’in babası Arif Güran, olayla ilgili acısını dile getirerek şunları söyledi:“Acımız büyük. 26 Aralık’taki davayı Diyarbakır’da bizzat takip edeceğim. Allah büyüktür, adaletin yerini bulacağına inanıyorum.”Kayıp köpek 'Prenses' ve şok edici i̇ddialarOlayla ilgili tartışmalar, emekli cinayet polisi Savaş Kurtbaba’nın iddialarıyla yeni bir boyut kazandı. Kurtbaba, Narin’in “Prenses” isimli bir köpeği olduğunu, ancak köpeğin ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Kurtbaba, daha da ileri giderek, Narin’in köpekle ilgili bir olayı görüp bağırması sonucu öldürüldüğünü iddia etti.Kurtbaba, “Narin girdiğinde Enes’in köpekle bir eylemi vardı. O eylemi gören Narin, çığlık attı. Enes kendisini toparlayamadı ve olay korkunç bir boyuta ulaştı” diyerek, yaşananların ağır bir suç olduğunu belirtti.Büyük ağabey i̇ddiaları reddettiNarin Güran’ın büyük ağabeyi Baran Güran, katıldığı bir canlı yayında bu iddialara net bir yanıt verdi:“Narin’in Prenses isimli bir köpeği yoktu. Zaten köpeklerden korkardı. Benim bir köpeğim var, ancak o da büyük bir köpek. Bu köpek iddiaları tamamen gerçek dışı.”Olayın karanlık noktaları aydınlanmayı bekliyorCinayetle ilgili birçok iddia ve tartışma sürerken, soruşturmanın sonucunda kimin suçlu olduğunun ortaya çıkacağı belirtiliyor. Narin Güran cinayeti, Diyarbakır halkının yakından takip ettiği davalardan biri olmayı sürdürüyor. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve tüm kanıtların değerlendirildiğini vurguladı.
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Olayın anahtarı bu olabilir: 'Narin'in köpeği Prenses kayboldu'

08:57 13.12.2024
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© X
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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili dava öncesi iddialar alevlendi. Sanık Salim Güran’ın avukatı, “Katil Nevzat” paylaşımı yaparken, emekli bir cinayet polisinin “Prenses isimli köpek ve çarpıcı senaryosu” tartışma yarattı. Narin’in ağabeyi ise köpekle ilgili iddiaları reddetti.
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada, karar duruşması öncesi tansiyon yükseldi. Sanık amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda katilin, itirafçı Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia etti.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“İşçi Nevzat, gariban Nevzat, suskun Nevzat, korkak Nevzat, sindirilmiş Nevzat... Katil, Nevzat!”

Baba Güran: 'Davayı takip edeceğim'

Narin’in babası Arif Güran, olayla ilgili acısını dile getirerek şunları söyledi:
“Acımız büyük. 26 Aralık’taki davayı Diyarbakır’da bizzat takip edeceğim. Allah büyüktür, adaletin yerini bulacağına inanıyorum.”

Kayıp köpek 'Prenses' ve şok edici i̇ddialar

Olayla ilgili tartışmalar, emekli cinayet polisi Savaş Kurtbaba’nın iddialarıyla yeni bir boyut kazandı. Kurtbaba, Narin’in “Prenses” isimli bir köpeği olduğunu, ancak köpeğin ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Kurtbaba, daha da ileri giderek, Narin’in köpekle ilgili bir olayı görüp bağırması sonucu öldürüldüğünü iddia etti.
Kurtbaba, “Narin girdiğinde Enes’in köpekle bir eylemi vardı. O eylemi gören Narin, çığlık attı. Enes kendisini toparlayamadı ve olay korkunç bir boyuta ulaştı” diyerek, yaşananların ağır bir suç olduğunu belirtti.

Büyük ağabey i̇ddiaları reddetti

Narin Güran’ın büyük ağabeyi Baran Güran, katıldığı bir canlı yayında bu iddialara net bir yanıt verdi:
“Narin’in Prenses isimli bir köpeği yoktu. Zaten köpeklerden korkardı. Benim bir köpeğim var, ancak o da büyük bir köpek. Bu köpek iddiaları tamamen gerçek dışı.”

Olayın karanlık noktaları aydınlanmayı bekliyor

Cinayetle ilgili birçok iddia ve tartışma sürerken, soruşturmanın sonucunda kimin suçlu olduğunun ortaya çıkacağı belirtiliyor. Narin Güran cinayeti, Diyarbakır halkının yakından takip ettiği davalardan biri olmayı sürdürüyor. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve tüm kanıtların değerlendirildiğini vurguladı.
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