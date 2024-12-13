Moldova'da 60 gün olağanüstü hal ilan edildi
© AP Photo / Aurel ObrejaPipelines of the national natural gas distribution network outside Ungheni, Moldova, March 4, 2015. The country faces a looming natural gas supply shortage this winter after it failed to renew a long-term contract with Russia, as on Tuesday, Oct. 26, 2021, the former Soviet republic received a million cubic meters of gas from Poland, the first time in history it has turned to a non-Russian supplier, amid increasing geopolitical tensions as Moldova looks to forge closer ties with the European Union after for years being under strong Russian influence.(AP Photo/Aurel Obreja)
© AP Photo / Aurel Obreja
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Moldova Parlamentosu, enerji krizi nedeniyle 60 günlük olağanüstü hali onayladı. Parlamento Başkanı Igor Grosu, kararın 56 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini söyledi.
Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, ülkedeki enerji krizi nedeniyle 16 Aralık'tan itibaren 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildiğini duyurdu.
Geçici olarak enerji bakanlığına vekalet eden Moldova Başbakanı Dorin Recean da, Moldova hükümetinin çarşamba günü olağanüstü hal rejimi uygulama ihtiyacını onayladığını belirtti.
Grosu, parlamentoda yaptığı açıklamada, olağanüstü hal rejiminin uygulanmasına ilişkin karar taslağının 56 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini söyledi.
Başbakan Recean, parlamentoda yaptığı konuşmada, Ukrayna üzerinden gaz geçişinin durması nedeniyle Transdinyester'in insani bir kriz riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, Transdinyester'deki 300 bin Moldova vatandaşı, kış ortasında gazsız ve elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Dinyester Nehri'nin sol kıyısı, yalnızca Ukrayna üzerinden gelen Rus gazına bağımlı durumda. Moldova, elektriği Transdinyester topraklarındaki Moldavya TPP ve Isaccea-Vulcanesti yüksek gerilim hattı üzerinden temin edebiliyor.
Moldova hükümeti, MGRES'in 30-50 gün yetecek kömür rezervine sahip olduğunu tahmin ediyor ancak Kişinev, kömürün kalitesi ve santralin üretim kapasitesi konusunda belirsizlik yaşıyor.
Isaccea-Vulcanesti hattı, Ukrayna topraklarından geçtiği için savunmasız bir konumda bulunuyor. MGRES'in operasyonu durursa, Moldova, Avrupa'dan, özellikle de elektrik sıkıntısı çeken Romanya'dan enerji satın almak zorunda kalacak.
Moldovalı yetkililer daha önce Gazprom'un, Kişinev'e gelecek yıl DMR'ye gaz geçişinin devam etmesi için Ukraynalı yetkililerle müzakere etmeyi teklif ettiğini bildirmişti.
Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşınmasına yönelik 2019 yılında imzalanan beş yıllık sözleşme, 2024 yılı sonunda sona erecek. Kiev, daha önce bu anlaşmayı uzatma planı olmadığını defalarca belirtmişti.