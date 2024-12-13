https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/istanbul-valisi-gul-istanbulda-son-4-sene-icerisinde-bir-tane-faili-mechul-cinayet-yok-1091520008.html

İstanbul Valisi Gül: İstanbul'da son 4 sene içerisinde bir tane faili meçhul cinayet yok

İstanbul Valisi Gül: İstanbul'da son 4 sene içerisinde bir tane faili meçhul cinayet yok

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da son 4 sene içerisinde, bir tane faili meçhul cinayet olmadığını aktardığı röportajda, alkol düzenlemesi ve sokak... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T23:47+0300

2024-12-13T23:47+0300

2024-12-13T23:47+0300

türkiye

davut gül

istanbul

faili meçhul cinayet

alkol

sokak hayvanları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072096731_0:328:2048:1480_1920x0_80_0_0_a2fdfb1d55aa400d62223f47f1c3e3a5.jpg

İstanbul Valisi Davut Gül, gazeteci Adem Metan'la bir röportaj gerçekleştirdi. İstanbul'un nüfusuna göre dünyanın en güvenilir şehirlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Gül, son dört sene içerisinde faili meçhul cinayet olmadığını aktardı.Ayrıca Gül, İstanbul'daki güvenlik kameralarının sayısının artırılacağı bilgisini vererek kamera sayılarının 2 katından fazlasına çıkacağını söyledi.'Kuralsızlığı kural olmaktan çıkartmaya kararlıyız'Alkol düzenlemesi hakkında konuşan Gül, "Kuralsızlığı kural olmaktan çıkartmaya kararlıyız. Dünyanın belli başlı ülkelerinin hiçbirinde gidip de çocukların olduğu alanda, açıkta alkol alamazsınız, açıkta alkol kullanamazsınız. Bunun çağdaşlıkla da bir alakası yok. Dolayısıyla da bizim mevzuatımız da bunu emrediyor. Biz bunu hatırlattık" ifadelerinde bulundu.Sokak hayvanları yasasıSokak hayvanları yasası ile ilgili konuşan Gül, "Sokak Hayvanları ile ilgili yasa çıktı, yönetmeliği bekleniyor. Sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezlerinin kurulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/apartmanda-evcil-hayvan-yasagi-yonetimden-izin-gerekiyor-1091514441.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

davut gül, istanbul, faili meçhul cinayet, alkol, sokak hayvanları