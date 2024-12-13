https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/istanbul-valisi-gul-istanbulda-son-4-sene-icerisinde-bir-tane-faili-mechul-cinayet-yok-1091520008.html
İstanbul Valisi Gül: İstanbul'da son 4 sene içerisinde bir tane faili meçhul cinayet yok
İstanbul Valisi Gül: İstanbul'da son 4 sene içerisinde bir tane faili meçhul cinayet yok
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da son 4 sene içerisinde, bir tane faili meçhul cinayet olmadığını aktardığı röportajda, alkol düzenlemesi ve sokak... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T23:47+0300
2024-12-13T23:47+0300
2024-12-13T23:47+0300
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davut gül
istanbul
faili meçhul cinayet
alkol
sokak hayvanları
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İstanbul Valisi Davut Gül, gazeteci Adem Metan'la bir röportaj gerçekleştirdi. İstanbul'un nüfusuna göre dünyanın en güvenilir şehirlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Gül, son dört sene içerisinde faili meçhul cinayet olmadığını aktardı.Ayrıca Gül, İstanbul'daki güvenlik kameralarının sayısının artırılacağı bilgisini vererek kamera sayılarının 2 katından fazlasına çıkacağını söyledi.'Kuralsızlığı kural olmaktan çıkartmaya kararlıyız'Alkol düzenlemesi hakkında konuşan Gül, "Kuralsızlığı kural olmaktan çıkartmaya kararlıyız. Dünyanın belli başlı ülkelerinin hiçbirinde gidip de çocukların olduğu alanda, açıkta alkol alamazsınız, açıkta alkol kullanamazsınız. Bunun çağdaşlıkla da bir alakası yok. Dolayısıyla da bizim mevzuatımız da bunu emrediyor. Biz bunu hatırlattık" ifadelerinde bulundu.Sokak hayvanları yasasıSokak hayvanları yasası ile ilgili konuşan Gül, "Sokak Hayvanları ile ilgili yasa çıktı, yönetmeliği bekleniyor. Sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezlerinin kurulması gerekiyor" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/apartmanda-evcil-hayvan-yasagi-yonetimden-izin-gerekiyor-1091514441.html
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davut gül, istanbul, faili meçhul cinayet, alkol, sokak hayvanları
davut gül, istanbul, faili meçhul cinayet, alkol, sokak hayvanları
İstanbul Valisi Gül: İstanbul'da son 4 sene içerisinde bir tane faili meçhul cinayet yok
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da son 4 sene içerisinde, bir tane faili meçhul cinayet olmadığını aktardığı röportajda, alkol düzenlemesi ve sokak hayvanları yasası hakkında da konuştu.
İstanbul Valisi Davut Gül, gazeteci Adem Metan'la bir röportaj gerçekleştirdi. İstanbul'un nüfusuna göre dünyanın en güvenilir şehirlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Gül, son dört sene içerisinde faili meçhul cinayet olmadığını aktardı.
Ayrıca Gül, İstanbul'daki güvenlik kameralarının sayısının artırılacağı bilgisini vererek kamera sayılarının 2 katından fazlasına çıkacağını söyledi.
'Kuralsızlığı kural olmaktan çıkartmaya kararlıyız'
Alkol düzenlemesi hakkında konuşan Gül, "Kuralsızlığı kural olmaktan çıkartmaya kararlıyız. Dünyanın belli başlı ülkelerinin hiçbirinde gidip de çocukların olduğu alanda, açıkta alkol alamazsınız, açıkta alkol kullanamazsınız. Bunun çağdaşlıkla da bir alakası yok. Dolayısıyla da bizim mevzuatımız da bunu emrediyor. Biz bunu hatırlattık" ifadelerinde bulundu.
Sokak hayvanları yasası ile ilgili konuşan Gül, "Sokak Hayvanları ile ilgili yasa çıktı, yönetmeliği bekleniyor. Sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezlerinin kurulması gerekiyor" şeklinde konuştu.