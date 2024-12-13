https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/apartmanda-evcil-hayvan-yasagi-yonetimden-izin-gerekiyor-1091514441.html

Apartmanda evcil hayvan yasağı: Yönetimden izin gerekiyor

Apartmanda evcil hayvan yasağı: Yönetimden izin gerekiyor

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre evcil hayvan beslemek izne tabi oldu.Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ni Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Yönetmeliğe göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek isteyenler artık apartman yöneticisinden yazılı izin almak zorunda kalacak. Onay alınmasının yanı sıra hayvanların kısırlaştırılması da zorunlu olacak. Evde beslenmesi yasak olan tehlikeli ırkların (Pitbull, Dogo Argentino) sahiplenmesi için ise daha sıkı şartlar getirildi.Yönetmeliğe göre bir yıl içinde köpeğini birden çok kez kaybeden kişinin 3 yıl köpek sahiplenmesi yasaklandı. Ayrıca belediye sınırlarında sokak hayvanlarında artış yaşanırsa ötenazi yapma hakkı belediye meclisine tanındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-artik-bu-sahipsiz-hayvan-sorununu-cozecegiz-1090220855.html

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