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Apartmanda evcil hayvan yasağı: Yönetimden izin gerekiyor
Apartmanda evcil hayvan yasağı: Yönetimden izin gerekiyor
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre evcil hayvan beslemek izne tabi oldu.Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ni Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Yönetmeliğe göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek isteyenler artık apartman yöneticisinden yazılı izin almak zorunda kalacak. Onay alınmasının yanı sıra hayvanların kısırlaştırılması da zorunlu olacak. Evde beslenmesi yasak olan tehlikeli ırkların (Pitbull, Dogo Argentino) sahiplenmesi için ise daha sıkı şartlar getirildi.Yönetmeliğe göre bir yıl içinde köpeğini birden çok kez kaybeden kişinin 3 yıl köpek sahiplenmesi yasaklandı. Ayrıca belediye sınırlarında sokak hayvanlarında artış yaşanırsa ötenazi yapma hakkı belediye meclisine tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-artik-bu-sahipsiz-hayvan-sorununu-cozecegiz-1090220855.html
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Apartmanda evcil hayvan yasağı: Yönetimden izin gerekiyor

18:43 13.12.2024 (güncellendi: 18:45 13.12.2024)
© Ali BilgeKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© Ali Bilge
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek isteyenler apartman yöneticisinden yazılı izin almak zorunda kalacak. Onay alınmasının yanı sıra hayvanların kısırlaştırılması da zorunlu tutulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre evcil hayvan beslemek izne tabi oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ni Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Yönetmeliğe göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek isteyenler artık apartman yöneticisinden yazılı izin almak zorunda kalacak. Onay alınmasının yanı sıra hayvanların kısırlaştırılması da zorunlu olacak. Evde beslenmesi yasak olan tehlikeli ırkların (Pitbull, Dogo Argentino) sahiplenmesi için ise daha sıkı şartlar getirildi.
Yönetmeliğe göre bir yıl içinde köpeğini birden çok kez kaybeden kişinin 3 yıl köpek sahiplenmesi yasaklandı. Ayrıca belediye sınırlarında sokak hayvanlarında artış yaşanırsa ötenazi yapma hakkı belediye meclisine tanındı.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
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