https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/apartmanda-evcil-hayvan-yasagi-yonetimden-izin-gerekiyor-1091514441.html
Apartmanda evcil hayvan yasağı: Yönetimden izin gerekiyor
Apartmanda evcil hayvan yasağı: Yönetimden izin gerekiyor
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T18:43+0300
2024-12-13T18:43+0300
2024-12-13T18:45+0300
türkiye
apartman
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yönetim
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evcil hayvan
yasak
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Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre evcil hayvan beslemek izne tabi oldu.Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ni Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Yönetmeliğe göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek isteyenler artık apartman yöneticisinden yazılı izin almak zorunda kalacak. Onay alınmasının yanı sıra hayvanların kısırlaştırılması da zorunlu olacak. Evde beslenmesi yasak olan tehlikeli ırkların (Pitbull, Dogo Argentino) sahiplenmesi için ise daha sıkı şartlar getirildi.Yönetmeliğe göre bir yıl içinde köpeğini birden çok kez kaybeden kişinin 3 yıl köpek sahiplenmesi yasaklandı. Ayrıca belediye sınırlarında sokak hayvanlarında artış yaşanırsa ötenazi yapma hakkı belediye meclisine tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-artik-bu-sahipsiz-hayvan-sorununu-cozecegiz-1090220855.html
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apartman, apartman dairesi, apartman görevlisi, yönetim, yönetim kurulu, daire, evcil hayvan, yasak, kedi, köpek, kuş, hayvan hakları, hayvan yasası, tbmm hayvan hakları araştırma komisyonu , tbmm hayvan haklarını araştırma komisyonu
Apartmanda evcil hayvan yasağı: Yönetimden izin gerekiyor
18:43 13.12.2024 (güncellendi: 18:45 13.12.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek isteyenler apartman yöneticisinden yazılı izin almak zorunda kalacak. Onay alınmasının yanı sıra hayvanların kısırlaştırılması da zorunlu tutulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre evcil hayvan beslemek izne tabi oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ni Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Yönetmeliğe göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek isteyenler artık apartman yöneticisinden yazılı izin almak zorunda kalacak. Onay alınmasının yanı sıra hayvanların kısırlaştırılması da zorunlu olacak. Evde beslenmesi yasak olan tehlikeli ırkların (Pitbull, Dogo Argentino) sahiplenmesi için ise daha sıkı şartlar getirildi.
Yönetmeliğe göre bir yıl içinde köpeğini birden çok kez kaybeden kişinin 3 yıl köpek sahiplenmesi yasaklandı. Ayrıca belediye sınırlarında sokak hayvanlarında artış yaşanırsa ötenazi yapma hakkı belediye meclisine tanındı.