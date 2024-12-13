https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/fenerbahce-baskani-ali-koc-sezon-sonu-sampiyon-olacagiz-1091516953.html
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Sezon sonu şampiyon olacağız
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Sezon sonu şampiyon olacağız
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, Başakşehir Futbol Kulübü ile yapacakları maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde toplantı yaptı. Sarı lacivertli takımın başkanı Ali Koç... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T20:01+0300
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcularla bir araya gelerek sezon sonu şampiyon olacaklarını açıkladı.Fenerbahçe Spor Kulübü, Başakşehir Futbol Kulübü ile yapacakları maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde toplantı yaptı. Sarı lacivertli takımın başkanı Ali Koç futbolculara seslenerek sezon sonu şampiyon olacaklarını ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacaklarını duyurdu.Futbolculara kenetlenme çağrısı yapan İş insanı Ali Koç ''Futbol çok dinamik. Bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın kaybedilmiş bir şey yok. Kaybedilmiş tek bir şey var moral. Bu morali de siz toplayacaksınız. İki tane iyi galibiyet alacaksınız. Öncelikle pazar günü başlayacak bu. Bir haftada nasıl bulutlardan aşağıya indiysek aynı şey başkalarına da olacaktır. Tam birlik ve beraberlik zamanı. Şikayet yok takım olma zamanı. UEFA'da play-off'a kalacağız. Sezon sonunda da mutlaka şampiyon olacağız. Olmamamız için bir sebep yok. Birbirinize kenetlenin, moral verin'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/avrupa-ligi-puan-durumu-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktas-kac-puanda-1091473727.html
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Sezon sonu şampiyon olacağız
Fenerbahçe Spor Kulübü, Başakşehir Futbol Kulübü ile yapacakları maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde toplantı yaptı. Sarı lacivertli takımın başkanı Ali Koç futbolculara seslenerek sezon sonu şampiyon olacaklarını ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcularla bir araya gelerek sezon sonu şampiyon olacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Başakşehir Futbol Kulübü ile yapacakları maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde toplantı yaptı. Sarı lacivertli takımın başkanı Ali Koç futbolculara seslenerek sezon sonu şampiyon olacaklarını ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacaklarını duyurdu.
Futbolculara kenetlenme çağrısı yapan İş insanı Ali Koç ''Futbol çok dinamik. Bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın kaybedilmiş bir şey yok. Kaybedilmiş tek bir şey var moral. Bu morali de siz toplayacaksınız. İki tane iyi galibiyet alacaksınız. Öncelikle pazar günü başlayacak bu. Bir haftada nasıl bulutlardan aşağıya indiysek aynı şey başkalarına da olacaktır. Tam birlik ve beraberlik zamanı. Şikayet yok takım olma zamanı. UEFA'da play-off'a kalacağız. Sezon sonunda da mutlaka şampiyon olacağız. Olmamamız için bir sebep yok. Birbirinize kenetlenin, moral verin'' açıklamasında bulundu.