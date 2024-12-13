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Erdoğan: Halep, İdlip, Şam dediğimiz şehirler Hatay, Urfa gibi bizim birer vilayetimiz olacaktı
Erdoğan: Halep, İdlip, Şam dediğimiz şehirler Hatay, Urfa gibi bizim birer vilayetimiz olacaktı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci dünya savaşı bölgemizde sınırları belirlenirken şartlar başka olsa acaba ne olurdu? Kuvvetle muhtemel Halep İdlip Şam dediğimiz... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sancıların sonuna gelindiğini vurguladı ve "Yeni dönemin geçici sancılarını geride bırakacağız, vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, cesaret ve gayret istiyoruz." dedi.'Yeni bir dönemin arifesindeyiz''Halep, İdlip, Şam birer vilayetimiz olacaktı''Esed pılını pırtısını topladı'Erdoğan'dan Özgür Özel'e Esad tepkisiErdoğan 'biraz daha sabır' dedi
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Erdoğan: Halep, İdlip, Şam dediğimiz şehirler Hatay, Urfa gibi bizim birer vilayetimiz olacaktı

15:45 13.12.2024 (güncellendi: 16:12 13.12.2024)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci dünya savaşı bölgemizde sınırları belirlenirken şartlar başka olsa acaba ne olurdu? Kuvvetle muhtemel Halep İdlip Şam dediğimiz şehirler Hatay Urfa gibi bizim birer vilayetimiz olacaktı." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sancıların sonuna gelindiğini vurguladı ve "Yeni dönemin geçici sancılarını geride bırakacağız, vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, cesaret ve gayret istiyoruz." dedi.

'Yeni bir dönemin arifesindeyiz'

Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Elbette her şey güllük gülistanlık değil, hala çözmemiz gereken sıkıntılar, aşmamız gereken engeller var. Bir yandan mevcut sıkıntılarla uğraşırken, diğer yandan ülkemizin önündeki fırsatları değerlendireceğimiz bir irade ortaya koymak mecburiyetindeyiz

'Halep, İdlip, Şam birer vilayetimiz olacaktı'

"Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar, bizim sabrımız olmasaydı bu olmazdı. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyecek kadar tarih bilmiyorlar. İdeolojik fanatizmden soruyorlar bunu. Şimdi niçin bizim oralarda olduğumuzu gördünüz mü? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede? Suriye'de gelen kardeşlerimiz ne diyor, şimdi topraklarımıza geri dönüyoruz diyorlar. İki satır makale okuyacak vakitleri yok. Türkiye'nin hemen dibinde gelişmeler var ama bunlar 3. cihan harbi çıksa CHP'nin umrunda olmaz. Birinci dünya savaşı bölgemizde sınırları belirlenirken şartlar başka olsa acaba ne olurdu? Kuvvetle muhtemel Halep İdlip Şam dediğimiz şehirler Hatay Urfa gibi bizim birer vilayetimiz olacaktı.

'Esed pılını pırtısını topladı'

Bir gecede ne oldu, Esed pılını pırtısını topladı gitti. Suriye'deki devrime şaşı bakanlara, Esed dönemini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir. Esed insanlara nasıl zulmetmiş. Girerken 60-70 kilo olan o insanlar. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Erdoğan'dan Özgür Özel'e Esad tepkisi

Esed'i ziyaret edecekti ya, Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya, o ziyareti gerçekleştirseydin ya. Yıllarca sadece Afgan :Suriyeli gibi yabancılara düşmanlık siyaset yapanların varlık sebebi ortadan kalktı. Azıcık ahlakları varsa partinin tabelalarını indirir siyasete tövbe eder önceki işlerine geri dönerler.

Erdoğan 'biraz daha sabır' dedi

Günlük sıkıntılar, karamsarlık pompalayan kifayetsizllerin etkisiyle morali bozulan vatandaşlarımız oluyor. Türkiye önüne açılan yeni kapıları en iyi şekilde değerlendiriyor. Yeni dönemin geçici sancılarını geride bırakacağız, vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, cesaret ve gayret istiyoruz.
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