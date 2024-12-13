Erdoğan: Halep, İdlip, Şam dediğimiz şehirler Hatay, Urfa gibi bizim birer vilayetimiz olacaktı

"Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar, bizim sabrımız olmasaydı bu olmazdı. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyecek kadar tarih bilmiyorlar. İdeolojik fanatizmden soruyorlar bunu. Şimdi niçin bizim oralarda olduğumuzu gördünüz mü? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede? Suriye'de gelen kardeşlerimiz ne diyor, şimdi topraklarımıza geri dönüyoruz diyorlar. İki satır makale okuyacak vakitleri yok. Türkiye'nin hemen dibinde gelişmeler var ama bunlar 3. cihan harbi çıksa CHP'nin umrunda olmaz. Birinci dünya savaşı bölgemizde sınırları belirlenirken şartlar başka olsa acaba ne olurdu? Kuvvetle muhtemel Halep İdlip Şam dediğimiz şehirler Hatay Urfa gibi bizim birer vilayetimiz olacaktı.