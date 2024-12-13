https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/fidan-gazze-ile-ilgili-bir-an-once-ateskesin-saglanmasi-konusunda-mutabik-kaldik-1091489927.html

Fidan: Suriye'de DEAŞ'ın PKK'nın hakim olmaması önceliklerimiz arasında

Fidan: Suriye'de DEAŞ'ın PKK'nın hakim olmaması önceliklerimiz arasında

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kendisiyle Gazze ile ilgili bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda mutabık... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Ankara'da bir araya geldi. İki Bakanın görüşmesini takiben kısa bir açıklamada bulunan Bakan Fidan "Kendisiyle Gazze ile ilgili bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldık" dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile Suriye'nin istikrarı konusunda yapılabilecekleri, ortak endişeleri ve bunların çözümlerinin neler olabileceğini konuştuklarını ifade ederek "Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında. Bunlarla ilgili neler yaparız? Ortak endişeler neler, bu ortak endişelere ortak çözümler neler olmalı? Bunları etraflıca konuştuk" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/cumhurbaskani-erdogan-ve-abd-disisleri-bakani-blinken-gorusmesinde-neler-konusuldu-1091477134.html

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