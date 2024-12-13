Emekliler 2025 maaş zammı için taleplerini açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Türkiye, Suriye’de öncelikle ülkenin tümüne hakim, merkezi bir yönetim kurulmasına odaklanmalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul'da yaşama maliyeti 4,5 asgari ücrete denk
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/emekliler-2025-maas-zammi-icin-taleplerini-acikladi-1091499871.html
Emekliler 2025 maaş zammı için taleplerini açıkladı
Emekliler 2025 maaş zammı için taleplerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T15:14+0300
2024-12-13T15:14+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
maaş
maaş farkı
maaş zammı
seyyanen zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811279_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_19fc044fb56e29694debe533bc076332.jpg
Sene sonuna yaklaşırken, milyonlarca emekli 2025 yılında maaşlarına yapılacak zam oranlarını bekliyor. Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Sözcüsü Satılmış Çalışkan, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerinin emekliler için yetersiz olduğunu söyledi. TÜFE’nin emekli maaşlarını erittiğini belirten Çalışkan, “Bu konuda açılan davalara müdahil olduk. Emeklinin maaşı daha zam almadan eriyor, pazara çıkacak gücü kalmadı” dedi.Çalışkan, emekli maaşlarının en düşük asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti. Ayrıca emekli maaşlarının TÜFE yerine, gösterge ve katsayı sistemine bağlanması gerektiğini ifade etti. Çalışkan, “Bugün emekliyi yoksulluğa mahkûm eden mevcut sistemdir. Katsayı ve intibak yasası artık zorunlu hale gelmiştir” dedi.Çalışkan, emeklilerin de zam pazarlığı masasında yer alması gerektiğini belirtti. “Emekliler lütuf değil, haklarını talep ediyor. Biz masada olmak ve taleplerimizi doğrudan iletmek istiyoruz” dedi.Emekliler zam talebini duyurdu2025 yılı için TÜFE artı 10 bin TL seyyanen zam talep eden Çalışkan, bu miktarın bile emeklileri ekonomik olarak toparlamaya yetmeyeceğini ifade etti. “Biz, insanca bir yaşam için bu zam talebimizi yineliyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ssk-ve-bag-kur-emeklileri-dikkat-en-dusuk-emekli-maasi-icin-rakam-verildi-kok-maas-duzenlemesi-1091309109.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811279_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ec59695d08177d9f874104c65199041f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, maaş, maaş farkı, maaş zammı, seyyanen zam
emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, maaş, maaş farkı, maaş zammı, seyyanen zam

Emekliler 2025 maaş zammı için taleplerini açıkladı

15:14 13.12.2024
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
Abone ol
Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Sene sonu yaklaşırken aylıklara gelecek zam oranını merak ediyor. Tüm Emekliler Derneği emekli aylığı için zam talebini açıkladı.
Sene sonuna yaklaşırken, milyonlarca emekli 2025 yılında maaşlarına yapılacak zam oranlarını bekliyor. Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Sözcüsü Satılmış Çalışkan, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerinin emekliler için yetersiz olduğunu söyledi.

TÜFE’nin emekli maaşlarını erittiğini belirten Çalışkan, “Bu konuda açılan davalara müdahil olduk. Emeklinin maaşı daha zam almadan eriyor, pazara çıkacak gücü kalmadı” dedi.
Çalışkan, emekli maaşlarının en düşük asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti. Ayrıca emekli maaşlarının TÜFE yerine, gösterge ve katsayı sistemine bağlanması gerektiğini ifade etti. Çalışkan, “Bugün emekliyi yoksulluğa mahkûm eden mevcut sistemdir. Katsayı ve intibak yasası artık zorunlu hale gelmiştir” dedi.
Çalışkan, emeklilerin de zam pazarlığı masasında yer alması gerektiğini belirtti. “Emekliler lütuf değil, haklarını talep ediyor. Biz masada olmak ve taleplerimizi doğrudan iletmek istiyoruz” dedi.

Emekliler zam talebini duyurdu

2025 yılı için TÜFE artı 10 bin TL seyyanen zam talep eden Çalışkan, bu miktarın bile emeklileri ekonomik olarak toparlamaya yetmeyeceğini ifade etti. “Biz, insanca bir yaşam için bu zam talebimizi yineliyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
EKONOMİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat: En düşük emekli maaşı için rakam verildi, kök maaş düzenlemesi yapılacak mı?
9 Aralık, 09:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала