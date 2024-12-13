https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/emekliler-2025-maas-zammi-icin-taleplerini-acikladi-1091499871.html

Emekliler 2025 maaş zammı için taleplerini açıkladı

Emekliler 2025 maaş zammı için taleplerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-13T15:14+0300

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Sene sonuna yaklaşırken, milyonlarca emekli 2025 yılında maaşlarına yapılacak zam oranlarını bekliyor. Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Sözcüsü Satılmış Çalışkan, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerinin emekliler için yetersiz olduğunu söyledi. TÜFE’nin emekli maaşlarını erittiğini belirten Çalışkan, “Bu konuda açılan davalara müdahil olduk. Emeklinin maaşı daha zam almadan eriyor, pazara çıkacak gücü kalmadı” dedi.Çalışkan, emekli maaşlarının en düşük asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti. Ayrıca emekli maaşlarının TÜFE yerine, gösterge ve katsayı sistemine bağlanması gerektiğini ifade etti. Çalışkan, “Bugün emekliyi yoksulluğa mahkûm eden mevcut sistemdir. Katsayı ve intibak yasası artık zorunlu hale gelmiştir” dedi.Çalışkan, emeklilerin de zam pazarlığı masasında yer alması gerektiğini belirtti. “Emekliler lütuf değil, haklarını talep ediyor. Biz masada olmak ve taleplerimizi doğrudan iletmek istiyoruz” dedi.Emekliler zam talebini duyurdu2025 yılı için TÜFE artı 10 bin TL seyyanen zam talep eden Çalışkan, bu miktarın bile emeklileri ekonomik olarak toparlamaya yetmeyeceğini ifade etti. “Biz, insanca bir yaşam için bu zam talebimizi yineliyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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