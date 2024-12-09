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SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat: En düşük emekli maaşı için rakam verildi, kök maaş düzenlemesi yapılacak mı?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat: En düşük emekli maaşı için rakam verildi, kök maaş düzenlemesi yapılacak mı?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emekli, 2025 yılı maaş zammı için gözlerini son verilere çevirdi. Emekliler, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak. Ancak... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T09:39+0300
2024-12-09T09:39+0300
ekonomi
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
bağ-kur
ssk
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emekli
emekli maaşı
refah payı
kök maaş
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Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Emekliler 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. 5 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte tüm gözler memur ve emeklinin zam oranında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14.57 olarak hesaplandı. Kök aylığı, en düşük maaşın altında kalanlar zamdan etkilenmiyor. Zam oranları üzerinde etkili olabilecek bir diğer faktör ise refah payı. Yüzde 0 zam alma ihtimali olan emekliler, refah payı eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Kök maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olanlar dikkatKök maaşı 15 bin 400 TL olan bir emeklinin maaşı refah payı verilmeden 5 aylık enflasyon farkı ile 17 bin 645 lira olacak. Kök maaşı 11 bin lira olan birinin yeni yıldaki maaşı ise 12 bin 604 lira olarak değişti. Bugün itibarıyla kök maaşı 10 bin 200 TL olan bir emeklinin aynı şekilde kasım ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse 11 bin 687 TL olacak. Bu rakam taban aylık olan 12 bin 500 TL’nin altında olduğundan bugün itibarıyla yapılan güncelleme bu emeklimizin cebine pozitif olarak yansımayacak. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında kök maaştaki zam tehlikesine dikkat çekerek yeni emekli maaş zammını hesapladı.2025'te emekli maaşları ne kadar olacak?SGK uzmanı, emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını şöyle hesapladı:"Orta Vadeli Programda 2024 yılı enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak güncellenmiştir. Merkez Bankası enflasyon tahmini ise yüzde 44. Ancak ekim ve kasım ayı enflasyonları tahminleri üzerinde gelmiştir. Geriye kalan bir aylık enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda yıllık enflasyonun yüzde 45’in altında gelmeyeceğini söyleyebiliriz.Buna göre ocak ayında refah payı hariç olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.5 civarında güncelleme yapılması kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir.Oda ve Banka Sandıklarının emekli zamları da SGK mevzuatı gereğince SSK’lıların zammına endesklendiğinden bunlar da aynı tutarda zam alacaklardır.Buna göre ocak ayında maaşı 13 bin 730 TL olan bir Bağ-Kur emeklisinin eline geçmesi 15 bin 995 TL, maaşı 18 bin 110 TL olan bir SSK emeklisinin ise maaşının 21 bin 098 TL’ye yükselmesi kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir.Emekliye refay payı verilecek mi?Geçen temmuz ayında kök maaşı yani hazine desteği olmadan gerçek maaşı taban maaş olan 10 bin TL’nin altında olanların emekli aylıkları 12 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir.Ekonomi yönetiminin hedefleri tutturmak için sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceği de göz önünde bulundurulduğunda yapılacak güncellemelerde hükûmetin refah payı ya da devlet desteği konusunda cömert davranmayacağı aşikârdır.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Benim tahminim kök maaşı düşük olan emeklilerin taban aylıklarının en fazla 15 bin TL seviyesine çekilmesi yönündedir. Kök maaşı düşük olanlara hazine desteğine ilişkin düzenleme 2025/Ocak ayında ortaya çıkacaktır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/beste-yuksek-devlet-katkisi-icin-sayili-gunler-aralik-sonuna-dikkat-1091308772.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), bağ-kur, ssk, isa karakaş, emekli, emekli maaşı, refah payı, kök maaş
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), bağ-kur, ssk, isa karakaş, emekli, emekli maaşı, refah payı, kök maaş

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat: En düşük emekli maaşı için rakam verildi, kök maaş düzenlemesi yapılacak mı?

09:39 09.12.2024
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Milyonlarca emekli, 2025 yılı maaş zammı için gözlerini son verilere çevirdi. Emekliler, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak. Ancak kök maaşı, en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL’nin altında kalanlar için zamların nasıl uygulanacağı ve refah payı eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor.
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Emekliler 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. 5 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte tüm gözler memur ve emeklinin zam oranında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14.57 olarak hesaplandı. Kök aylığı, en düşük maaşın altında kalanlar zamdan etkilenmiyor. Zam oranları üzerinde etkili olabilecek bir diğer faktör ise refah payı. Yüzde 0 zam alma ihtimali olan emekliler, refah payı eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.

Kök maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olanlar dikkat

Kök maaşı 15 bin 400 TL olan bir emeklinin maaşı refah payı verilmeden 5 aylık enflasyon farkı ile 17 bin 645 lira olacak. Kök maaşı 11 bin lira olan birinin yeni yıldaki maaşı ise 12 bin 604 lira olarak değişti. Bugün itibarıyla kök maaşı 10 bin 200 TL olan bir emeklinin aynı şekilde kasım ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse 11 bin 687 TL olacak. Bu rakam taban aylık olan 12 bin 500 TL’nin altında olduğundan bugün itibarıyla yapılan güncelleme bu emeklimizin cebine pozitif olarak yansımayacak. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında kök maaştaki zam tehlikesine dikkat çekerek yeni emekli maaş zammını hesapladı.

2025'te emekli maaşları ne kadar olacak?

SGK uzmanı, emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını şöyle hesapladı:
"Orta Vadeli Programda 2024 yılı enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak güncellenmiştir. Merkez Bankası enflasyon tahmini ise yüzde 44. Ancak ekim ve kasım ayı enflasyonları tahminleri üzerinde gelmiştir. Geriye kalan bir aylık enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda yıllık enflasyonun yüzde 45’in altında gelmeyeceğini söyleyebiliriz.
Buna göre ocak ayında refah payı hariç olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.5 civarında güncelleme yapılması kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir.
Oda ve Banka Sandıklarının emekli zamları da SGK mevzuatı gereğince SSK’lıların zammına endesklendiğinden bunlar da aynı tutarda zam alacaklardır.
Buna göre ocak ayında maaşı 13 bin 730 TL olan bir Bağ-Kur emeklisinin eline geçmesi 15 bin 995 TL, maaşı 18 bin 110 TL olan bir SSK emeklisinin ise maaşının 21 bin 098 TL’ye yükselmesi kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir.

Emekliye refay payı verilecek mi?

Geçen temmuz ayında kök maaşı yani hazine desteği olmadan gerçek maaşı taban maaş olan 10 bin TL’nin altında olanların emekli aylıkları 12 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir.
Ekonomi yönetiminin hedefleri tutturmak için sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceği de göz önünde bulundurulduğunda yapılacak güncellemelerde hükûmetin refah payı ya da devlet desteği konusunda cömert davranmayacağı aşikârdır.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Benim tahminim kök maaşı düşük olan emeklilerin taban aylıklarının en fazla 15 bin TL seviyesine çekilmesi yönündedir. Kök maaşı düşük olanlara hazine desteğine ilişkin düzenleme 2025/Ocak ayında ortaya çıkacaktır.
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