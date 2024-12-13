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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hacı adaylarına ücretsiz olacak
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hacı adaylarına ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılında hacı adaylarına ücretsiz SİM kart dağıtılacağı açıklandı. Türkiye'den Suudi... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T17:26+0300
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2025 yılında Hac vazifesini yerine getirecek Türklere ücretsiz SİM kart verilecek.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hacı adaylarına ücretsiz SİM kart dağıtılacağı açıklandı. 2025 yılında Türkiye'den Suudi Arabistan'a gidecek 84 bin 942 kişiye ücretsiz verilecek telefon hattında ise 20 GB internet ve 500 dakika olacağı duyuruldu. Kesin kayıt işlemlerinin başladığını açıklayan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ''Hacı adaylarımızın her birine Arabistan'daki yerel bir GSM operatörüyle anlaşarak bir SİM kartı temin edeceğiz. İçerisinde yaklaşık 20 GB internet ve 500 dakika konuşma hakkı olacak. Telefon sayesinde hacılar iletişim halinde kalacak'' açıklamasında bulundu.Hac ve Umre paketleri ne kadar?Kutsal topraklarda Hacı adayları için firmaların özel olarak düzenlediği tarifelerde Hac ve Umre Paketi yaklaşık 400 lira seviyesinde bulunduğu ifade edildi. Paket içerinde 100 MB internet, 40 DK konuşma ve 10 SMS hakkı bulunduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/diyanet-isleri-baskanligi-duyurdu-hac-kuralari-ne-zaman-cekilecek-1089854265.html
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hacı paketleri, hac ve umre ne zaman, hac telefon hattı, ücretsiz hac paketi
hacı paketleri, hac ve umre ne zaman, hac telefon hattı, ücretsiz hac paketi

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hacı adaylarına ücretsiz olacak

17:26 13.12.2024
© AAKabe - hac
Kabe - hac - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılında hacı adaylarına ücretsiz SİM kart dağıtılacağı açıklandı. Türkiye'den Suudi Arabistan'a gidecek 84 bin 942 kişiye ücretsiz verilecek telefon hattında ise 20 GB internet ve 500 dakika olacağı duyuruldu.
2025 yılında Hac vazifesini yerine getirecek Türklere ücretsiz SİM kart verilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hacı adaylarına ücretsiz SİM kart dağıtılacağı açıklandı. 2025 yılında Türkiye'den Suudi Arabistan'a gidecek 84 bin 942 kişiye ücretsiz verilecek telefon hattında ise 20 GB internet ve 500 dakika olacağı duyuruldu. Kesin kayıt işlemlerinin başladığını açıklayan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ''Hacı adaylarımızın her birine Arabistan'daki yerel bir GSM operatörüyle anlaşarak bir SİM kartı temin edeceğiz. İçerisinde yaklaşık 20 GB internet ve 500 dakika konuşma hakkı olacak. Telefon sayesinde hacılar iletişim halinde kalacak'' açıklamasında bulundu.

Hac ve Umre paketleri ne kadar?

Kutsal topraklarda Hacı adayları için firmaların özel olarak düzenlediği tarifelerde Hac ve Umre Paketi yaklaşık 400 lira seviyesinde bulunduğu ifade edildi. Paket içerinde 100 MB internet, 40 DK konuşma ve 10 SMS hakkı bulunduğu açıklandı.
Hac ibadetini yapmak için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hac kuraları ne zaman çekilecek?
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