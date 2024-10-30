https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/diyanet-isleri-baskanligi-duyurdu-hac-kuralari-ne-zaman-cekilecek-1089854265.html
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hac kuraları ne zaman çekilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hac kuraları ne zaman çekilecek?
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 2025 Hac kuraları 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü youtube... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T17:20+0300
2024-10-30T17:20+0300
2024-10-30T17:24+0300
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2025 yılında Hac vazifesini yerine getirmek isteyen Hacı adaylarının kura çekimi 31 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından yapılan duyuruya göre Hac kurası 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da youtube kanalından canlı yayınlanacak.Hac kurası sonuçları nereden öğrenilecek?31 Ekim Perşembe günü yayınlanacak Hac kurası sonuçları resmi olarak Hac ve Umre Hizmetleri sorgulama ekranından öğrenilebilecek.Hac sonuçları için tıklayın Hac ve Umre Hizmetleri youtube kanalı için tıklayın
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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hac kuraları ne zaman çekilecek?
17:20 30.10.2024 (güncellendi: 17:24 30.10.2024)
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 2025 Hac kuraları 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
2025 yılında Hac vazifesini yerine getirmek isteyen Hacı adaylarının kura çekimi 31 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından yapılan duyuruya göre Hac kurası 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da youtube kanalından canlı yayınlanacak.
Hac kurası sonuçları nereden öğrenilecek?
31 Ekim Perşembe günü yayınlanacak Hac kurası sonuçları resmi olarak Hac ve Umre Hizmetleri sorgulama ekranından öğrenilebilecek.
Hac sonuçları için tıklayın Hac ve Umre Hizmetleri youtube kanalı için tıklayın