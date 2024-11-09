https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-artik-bu-sahipsiz-hayvan-sorununu-cozecegiz-1090220855.html
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Artık bu sahipsiz hayvan sorununu çözeceğiz
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Artık bu sahipsiz hayvan sorununu çözeceğiz
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı için tarım sektörüne ayrılan kaynağın 706 milyar lira olduğunu, bunun 135 milyar lirasının çiftçilere destek... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T21:20+0300
2024-11-09T21:20+0300
2024-11-09T21:20+0300
türkiye
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
çiftçi
tarım
orman yangını
hayvan yasası
hayvan hakları
devlet desteği
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yozgat Merkez 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.2025 yılında tarım sektörü için ayrılan bütçeyi açıklayan Yumaklı, 'gelecek yıl için 706 milyar lira tarım sektörüne kaynak ayrıldığını bunun 135 milyar lirasının çiftçilere desteklerden oluştuğunu' belirtti. Tarım sektörüne yapılacak olan yatırımlar için 166 milyar lira ayrılırken sağlanan vergi muafiyetlerinin 200 milyar lira olduğu bildirildi.Tarım sektörünün, Türkiye için bir milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, “Sektöre yapılacak yatırımlar, sadece ekonomik değil, stratejik açıdan da büyük önem taşımaktadır. Bizim görevimiz, bu sektörü güçlü kılmak ve tüm Türkiye’nin refahını artırmaktır” dedi.'Vatandaşlarımızın huzuruna, geleceğine matuf ne varsa yapmak bizim iktidarımıza nasip oldu'Bakan Yumaklı, konuşmasında şu sözlere yer verdi:'Bakanlık olarak tek tek takip edeceğiz'Bakan Yumaklı, sahipsiz hayvan sorununa da değindi. Geçen aylarda çıkarılan yasal düzenlemeyle bu sorunun çözülmesi için 1.8 milyar liralık kaynak ayıracağını söyleyen Yumaklı, "Vatandaşımızın kabul ettiği artık bu sahipsiz hayvan sorununu çözeceğiz. Bunu bir kenara bırakıp, bizi başka yere doğru baktırmaya çalışıyorlar. Halep oradaysa arşın burada. Göreceğiz, bakanlık olarak tek tek takip edeceğiz. Hepsinin envanterini çıkardık. Kimler bu vatandaşın sorununa çözüm için kendi bütçesinden ayırmak zorunda olduğu şeyi ayıracak, kimler ayırmayacak göreceğiz ve biz de gereğini yapacağız. El insaf yani" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/tarim-ve-orman-bakani-yumaklidan-sahipsiz-sokak-hayvanlari-aciklamasi-yaptirim-uygulanacak-1086886288.html
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türkiye, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, çiftçi, tarım, orman yangını, hayvan yasası, hayvan hakları, devlet desteği
türkiye, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, çiftçi, tarım, orman yangını, hayvan yasası, hayvan hakları, devlet desteği
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Artık bu sahipsiz hayvan sorununu çözeceğiz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı için tarım sektörüne ayrılan kaynağın 706 milyar lira olduğunu, bunun 135 milyar lirasının çiftçilere destek olarak sağlanacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, sahipsiz hayvan sorununu çözmek için 1.8 milyar liralık bir kaynak ayırdıklarını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yozgat Merkez 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.
2025 yılında tarım sektörü için ayrılan bütçeyi açıklayan Yumaklı, 'gelecek yıl için 706 milyar lira tarım sektörüne kaynak ayrıldığını bunun 135 milyar lirasının çiftçilere desteklerden oluştuğunu' belirtti. Tarım sektörüne yapılacak olan yatırımlar için 166 milyar lira ayrılırken sağlanan vergi muafiyetlerinin 200 milyar lira olduğu bildirildi.
Tarım sektörünün, Türkiye için bir milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, “Sektöre yapılacak yatırımlar, sadece ekonomik değil, stratejik açıdan da büyük önem taşımaktadır. Bizim görevimiz, bu sektörü güçlü kılmak ve tüm Türkiye’nin refahını artırmaktır” dedi.
'Vatandaşlarımızın huzuruna, geleceğine matuf ne varsa yapmak bizim iktidarımıza nasip oldu'
Bakan Yumaklı, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
Televizyonlarda görüyorsunuz, aylarca, haftalarca süren orman yangınları var, bazı ülkelerde. Bunların büyük bir çoğunluğu da belki bazı imkanlar açısından bizden çok daha iyiler. Ancak biz şu anda o imkanı Türkiye'nin yeşil vatanını müdafaa etmek için kullanıyoruz. En son geçtiğimiz hafta Gökbey helikopteri, hakikaten bunu hepimiz kendi penceremizden bir düşünelim. Ne kadar iyi yapmışlar dediğimiz her şeyi artık ne kadar iyi yapıyoruz dedirten bir ülkeye gelmiş olmanın gururunu tarif edemem. Yollar var, köprüler var, tesisler var, vatandaşımızın huzuruna, refahına ve onların kendilerinin ve çocuklarının geleceğine matuf ne varsa yapmak bizim iktidarımıza nasip oldu. Ama sadece bu kadar değil. Dünya 5'ten büyüktür diye de bütün dünya mazlumlarının umudu olmuş ve bu konuda artık dünyada herhangi bir mazlum ve mağdur var ise yönünü Türkiye'ye çevirmiş, o halkların umudu bir Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu manada da Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı hepimiz gözlemliyoruz.
'Bakanlık olarak tek tek takip edeceğiz'
Bakan Yumaklı
, sahipsiz hayvan
sorununa da değindi.
Geçen aylarda çıkarılan yasal düzenlemeyle bu sorunun çözülmesi için 1.8 milyar liralık kaynak ayıracağını söyleyen Yumaklı, "Vatandaşımızın kabul ettiği artık bu sahipsiz hayvan sorununu çözeceğiz. Bunu bir kenara bırakıp, bizi başka yere doğru baktırmaya çalışıyorlar. Halep oradaysa arşın burada. Göreceğiz, bakanlık olarak tek tek takip edeceğiz. Hepsinin envanterini çıkardık. Kimler bu vatandaşın sorununa çözüm için kendi bütçesinden ayırmak zorunda olduğu şeyi ayıracak, kimler ayırmayacak göreceğiz ve biz de gereğini yapacağız. El insaf yani" diye konuştu.