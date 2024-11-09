Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Artık bu sahipsiz hayvan sorununu çözeceğiz

Televizyonlarda görüyorsunuz, aylarca, haftalarca süren orman yangınları var, bazı ülkelerde. Bunların büyük bir çoğunluğu da belki bazı imkanlar açısından bizden çok daha iyiler. Ancak biz şu anda o imkanı Türkiye'nin yeşil vatanını müdafaa etmek için kullanıyoruz. En son geçtiğimiz hafta Gökbey helikopteri, hakikaten bunu hepimiz kendi penceremizden bir düşünelim. Ne kadar iyi yapmışlar dediğimiz her şeyi artık ne kadar iyi yapıyoruz dedirten bir ülkeye gelmiş olmanın gururunu tarif edemem. Yollar var, köprüler var, tesisler var, vatandaşımızın huzuruna, refahına ve onların kendilerinin ve çocuklarının geleceğine matuf ne varsa yapmak bizim iktidarımıza nasip oldu. Ama sadece bu kadar değil. Dünya 5'ten büyüktür diye de bütün dünya mazlumlarının umudu olmuş ve bu konuda artık dünyada herhangi bir mazlum ve mağdur var ise yönünü Türkiye'ye çevirmiş, o halkların umudu bir Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu manada da Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı hepimiz gözlemliyoruz.