https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/4-yasindaki-cocuk-bileklik-yuttu-doktorlar-bagirsagindan-13-miknatis-cikardi-1091515493.html

4 yaşındaki çocuk bileklik yuttu: Doktorlar bağırsağından 13 mıknatıs çıkardı

4 yaşındaki çocuk bileklik yuttu: Doktorlar bağırsağından 13 mıknatıs çıkardı

Sputnik Türkiye

Yozgat'ta yaşayan 4 yaşındaki erkek çocuk evde oyun oynarken mıknatıslı bilekliği yutunca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T19:23+0300

2024-12-13T19:23+0300

2024-12-13T19:23+0300

türkiye

bileklik

çocuk

ameliyat

ameliyathane

doktor

operasyon

oyuncak

mıknatıs

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4 yaşındaki erkek çocuk evde oyun oynarken mıknatıslı bilekliği yutunca ameliyata alındı.Yozgat'ta yaşayan 4 yaşındaki erkek çocuk evde oyun oynarken mıknatıslı bilekliği yutunca ailesi tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan iç muayenesinde bağırsakta mıknatıslı boncuk tespit edilen küçük çocuk ameliyata alındı. Müdahaleyi yapan Doktor Serkan Odabaşı çocuğun bağırsağından 13 mıknatıslı boncuk çıkarıldığını ve ailelere bu tür cisimlerin çocuklardan uzak tutulması gerektiğini duyurdu.

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bileklik , çocuk, ameliyat, ameliyathane, doktor, operasyon, oyuncak, mıknatıs