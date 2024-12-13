https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/4-yasindaki-cocuk-bileklik-yuttu-doktorlar-bagirsagindan-13-miknatis-cikardi-1091515493.html
4 yaşındaki çocuk bileklik yuttu: Doktorlar bağırsağından 13 mıknatıs çıkardı
4 yaşındaki çocuk bileklik yuttu: Doktorlar bağırsağından 13 mıknatıs çıkardı
Sputnik Türkiye
Yozgat'ta yaşayan 4 yaşındaki erkek çocuk evde oyun oynarken mıknatıslı bilekliği yutunca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T19:23+0300
2024-12-13T19:23+0300
2024-12-13T19:23+0300
türkiye
bileklik
çocuk
ameliyat
ameliyathane
doktor
operasyon
oyuncak
mıknatıs
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4 yaşındaki erkek çocuk evde oyun oynarken mıknatıslı bilekliği yutunca ameliyata alındı.Yozgat'ta yaşayan 4 yaşındaki erkek çocuk evde oyun oynarken mıknatıslı bilekliği yutunca ailesi tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan iç muayenesinde bağırsakta mıknatıslı boncuk tespit edilen küçük çocuk ameliyata alındı. Müdahaleyi yapan Doktor Serkan Odabaşı çocuğun bağırsağından 13 mıknatıslı boncuk çıkarıldığını ve ailelere bu tür cisimlerin çocuklardan uzak tutulması gerektiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/5-yasindaki-cocuk-bileklik-yuttu-doktorlar-bagirsagindan-38-miknatis-cikardi-1091080590.html
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bileklik , çocuk, ameliyat, ameliyathane, doktor, operasyon, oyuncak, mıknatıs
bileklik , çocuk, ameliyat, ameliyathane, doktor, operasyon, oyuncak, mıknatıs
4 yaşındaki çocuk bileklik yuttu: Doktorlar bağırsağından 13 mıknatıs çıkardı
Yozgat'ta yaşayan 4 yaşındaki erkek çocuk evde oyun oynarken mıknatıslı bilekliği yutunca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda bağırsaklarında tespit edilen 13 mıknatıslı bileklik operasyonla çıkartıldı.
4 yaşındaki erkek çocuk evde oyun oynarken mıknatıslı bilekliği yutunca ameliyata alındı.
Yozgat'ta yaşayan 4 yaşındaki erkek çocuk evde oyun oynarken mıknatıslı bilekliği yutunca ailesi tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan iç muayenesinde bağırsakta mıknatıslı boncuk tespit edilen küçük çocuk ameliyata alındı.
Müdahaleyi yapan Doktor Serkan Odabaşı çocuğun bağırsağından 13 mıknatıslı boncuk çıkarıldığını ve ailelere bu tür cisimlerin çocuklardan uzak tutulması gerektiğini duyurdu.