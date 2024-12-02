https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/5-yasindaki-cocuk-bileklik-yuttu-doktorlar-bagirsagindan-38-miknatis-cikardi-1091080590.html
5 yaşındaki çocuk bileklik yuttu: Doktorlar bağırsağından 38 mıknatıs çıkardı
5 yaşındaki çocuk bileklik yuttu: Doktorlar bağırsağından 38 mıknatıs çıkardı
Sputnik Türkiye
Bursa'da yaşayan 5 yaşındaki kız çocuğu evde oyun oynadığı sırada mıknatıslı bilekliğini yuttu. Durumu fark eden ailesi kız çocuğunu hastaneye kaldırırken... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T20:41+0300
2024-12-02T20:41+0300
2024-12-02T20:44+0300
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mıknatıs
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Evde oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu bilekliğini yutunca acil ameliyata alındı.Bursa kent merkezinde evde oyun oynarken bileğindeki mıknatıslı takıyı yutan 5 yaşındaki küçük çocuk acil ameliyata alındı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyonda bağırsağından 38 adet mıknatıslı boncuk çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Demirören bu tarz vakalarda bağırsak ve mide delinmesi yaşanmaması için erken müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu duyurdu. Takı ve oyuncukların küçük çocuklara verilmemesini öneren uzman isim son zamanlarda bu tür vakaların artışta olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/sekiz-yilda-33-basarisiz-ameliyat-genc-kadinin-hayatini-kabusa-cevirdi-1091008613.html
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bursa, ameliyat, takı, ameliyathane, doktor, uzman doktor, çocuk, oyuncak, mıknatıs
bursa, ameliyat, takı, ameliyathane, doktor, uzman doktor, çocuk, oyuncak, mıknatıs
5 yaşındaki çocuk bileklik yuttu: Doktorlar bağırsağından 38 mıknatıs çıkardı
20:41 02.12.2024 (güncellendi: 20:44 02.12.2024)
Bursa'da yaşayan 5 yaşındaki kız çocuğu evde oyun oynadığı sırada mıknatıslı bilekliğini yuttu. Durumu fark eden ailesi kız çocuğunu hastaneye kaldırırken, doktorlar tarafından acil ameliyata alındı. Operasyonda bağırsaklarından 38 adet mıknatıslı boncuk çıkarılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Evde oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu bilekliğini yutunca acil ameliyata alındı.
Bursa kent merkezinde evde oyun oynarken bileğindeki mıknatıslı takıyı yutan 5 yaşındaki küçük çocuk acil ameliyata alındı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyonda bağırsağından 38 adet mıknatıslı boncuk çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Demirören bu tarz vakalarda bağırsak ve mide delinmesi yaşanmaması için erken müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu duyurdu. Takı ve oyuncukların küçük çocuklara verilmemesini öneren uzman isim son zamanlarda bu tür vakaların artışta olduğunu belirtti.