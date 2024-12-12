https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/zurabisvili-cumhurbaskanligi-secimlerini-engellemeyi-planliyor-1091469520.html

‘Zurabişvili cumhurbaşkanlığı seçimlerini engellemeyi planlıyor’

‘Zurabişvili cumhurbaşkanlığı seçimlerini engellemeyi planlıyor’

Sputnik Türkiye

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin yeni cumhurbaşkanının seçilmesini engelleme ve hükümeti istifaya zorlayacak ülke çapında grevler organize etmeyi... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T20:35+0300

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dünya

gürcistan

salome zurabişvili

cumhurbaşkanlığı seçimi

parlamento

protesto

grev

gürcü ulusal lejyonu

ab

irakli kobahidze

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Konuya vakıf bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin yeni cumhurbaşkanının seçilmesini engellemek, parlamentoyu abluka altına almak ve ülke genelinde grevler düzenlemeyi planladığını söyledi.Kaynak, “Görev süresi dolacak olan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Batılı destekçileriyle koordinasyon halinde, halefinin seçileceği 14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeyi planlıyor. Bu amaçla aktivistlere parlamento binasını bloke etme çağrısında bulunulması planlanıyor” dedi.Protestoların sona ermesinin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerinin mitinglere katılanlara karşı sert önlemler almak için kışkırtılacağını belirten kaynak, “Amaç, ülke çapında büyük bir grev düzenlemek ve İrakli Kobahidze hükümetini, Ukrayna'da savaşan Gürcü Ulusal Lejyonu (Rusya'da yasaklı terör örgütü) liderlerini de içerebilecek bir 'geçici hükümet' lehine istifaya zorlamak” ifadelerini kullandı.Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze’nin 28 Kasım’da bazı Avrupalı siyasetçilerin ülkenin içişlerine karıştığı ve Avrupa fonlarıyla şantaj yaptığı gerekçesi ile AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararının ardından ülkede protestolar başlamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'la stratejik ilişkilerin dondurulduğunu bildirmişti.Göstericiler, parlamento binasına ve güvenlik güçlerine yönelik çeşitli nesneler ve havai fişeklerle saldırırken, bulundukları bölgelerde ateş yakarak eylemlerini sürdürüyor, arbede yaşanan bazı yerlerde Molotofkokteyli şişelerinin bulunduğu rapor edilmişti. Güvenlik güçleri ise göstericilere basınçlı su ve özel gereçlerle müdahale ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/gurcistan-devlet-guvenlik-servisi-protestocular-cumhurbaskanligi-secimini-engellemekistiyor-1091371351.html

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gürcistan, salome zurabişvili, cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento, protesto, grev, gürcü ulusal lejyonu, ab, irakli kobahidze