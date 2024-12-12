https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/zurabisvili-cumhurbaskanligi-secimlerini-engellemeyi-planliyor-1091469520.html
‘Zurabişvili cumhurbaşkanlığı seçimlerini engellemeyi planlıyor’
‘Zurabişvili cumhurbaşkanlığı seçimlerini engellemeyi planlıyor’
Sputnik Türkiye
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin yeni cumhurbaşkanının seçilmesini engelleme ve hükümeti istifaya zorlayacak ülke çapında grevler organize etmeyi... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T20:35+0300
2024-12-12T20:35+0300
2024-12-12T20:34+0300
dünya
gürcistan
salome zurabişvili
cumhurbaşkanlığı seçimi
parlamento
protesto
grev
gürcü ulusal lejyonu
ab
irakli kobahidze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084216585_0:0:3213:1808_1920x0_80_0_0_daa6eea4a0e2836dce277dbf78e818ed.jpg
Konuya vakıf bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin yeni cumhurbaşkanının seçilmesini engellemek, parlamentoyu abluka altına almak ve ülke genelinde grevler düzenlemeyi planladığını söyledi.Kaynak, “Görev süresi dolacak olan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Batılı destekçileriyle koordinasyon halinde, halefinin seçileceği 14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeyi planlıyor. Bu amaçla aktivistlere parlamento binasını bloke etme çağrısında bulunulması planlanıyor” dedi.Protestoların sona ermesinin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerinin mitinglere katılanlara karşı sert önlemler almak için kışkırtılacağını belirten kaynak, “Amaç, ülke çapında büyük bir grev düzenlemek ve İrakli Kobahidze hükümetini, Ukrayna'da savaşan Gürcü Ulusal Lejyonu (Rusya'da yasaklı terör örgütü) liderlerini de içerebilecek bir 'geçici hükümet' lehine istifaya zorlamak” ifadelerini kullandı.Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze’nin 28 Kasım’da bazı Avrupalı siyasetçilerin ülkenin içişlerine karıştığı ve Avrupa fonlarıyla şantaj yaptığı gerekçesi ile AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararının ardından ülkede protestolar başlamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'la stratejik ilişkilerin dondurulduğunu bildirmişti.Göstericiler, parlamento binasına ve güvenlik güçlerine yönelik çeşitli nesneler ve havai fişeklerle saldırırken, bulundukları bölgelerde ateş yakarak eylemlerini sürdürüyor, arbede yaşanan bazı yerlerde Molotofkokteyli şişelerinin bulunduğu rapor edilmişti. Güvenlik güçleri ise göstericilere basınçlı su ve özel gereçlerle müdahale ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/gurcistan-devlet-guvenlik-servisi-protestocular-cumhurbaskanligi-secimini-engellemekistiyor-1091371351.html
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084216585_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_ddba7d0437595220e6fef47de6d35922.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gürcistan, salome zurabişvili, cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento, protesto, grev, gürcü ulusal lejyonu, ab, irakli kobahidze
gürcistan, salome zurabişvili, cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento, protesto, grev, gürcü ulusal lejyonu, ab, irakli kobahidze
‘Zurabişvili cumhurbaşkanlığı seçimlerini engellemeyi planlıyor’
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin yeni cumhurbaşkanının seçilmesini engelleme ve hükümeti istifaya zorlayacak ülke çapında grevler organize etmeyi planladığı öne sürüldü.
Konuya vakıf bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin yeni cumhurbaşkanının seçilmesini engellemek, parlamentoyu abluka altına almak ve ülke genelinde grevler düzenlemeyi planladığını söyledi.
Kaynak, “Görev süresi dolacak olan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Batılı destekçileriyle koordinasyon halinde, halefinin seçileceği 14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeyi planlıyor. Bu amaçla aktivistlere parlamento binasını bloke etme çağrısında bulunulması planlanıyor” dedi.
Protestoların sona ermesinin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerinin mitinglere katılanlara karşı sert önlemler almak için kışkırtılacağını belirten kaynak, “Amaç, ülke çapında büyük bir grev düzenlemek ve İrakli Kobahidze hükümetini, Ukrayna'da savaşan Gürcü Ulusal Lejyonu (Rusya'da yasaklı terör örgütü) liderlerini de içerebilecek bir 'geçici hükümet' lehine istifaya zorlamak” ifadelerini kullandı.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze’nin 28 Kasım’da bazı Avrupalı siyasetçilerin ülkenin içişlerine karıştığı ve Avrupa fonlarıyla şantaj yaptığı gerekçesi ile AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararının ardından ülkede protestolar başlamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'la stratejik ilişkilerin dondurulduğunu bildirmişti.
Göstericiler, parlamento binasına ve güvenlik güçlerine yönelik çeşitli nesneler ve havai fişeklerle saldırırken, bulundukları bölgelerde ateş yakarak eylemlerini sürdürüyor, arbede yaşanan bazı yerlerde Molotofkokteyli şişelerinin bulunduğu rapor edilmişti. Güvenlik güçleri ise göstericilere basınçlı su ve özel gereçlerle müdahale ediyor.