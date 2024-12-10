Bu kurbanlarla protesto yükünü arttırmaya çalışacaklar, niyetlerine göre kontrolsüz süreçlere dönüşmesi gereken radikal bir havayı teşvik edecekler ve örtülü bir şekilde her şey için yetkilileri suçlayacaklar.

Bu plan, genellikle olayların tırmanmasına katkıda bulunacak sivillerin öldürülmesiyle sonuçlanan çeşitli ritüel sahneleri ve aşama aşama yıkımı içeren, sözde ‘Renkli Devrimler’ için tipik olan test edilmiş senaryoya göre gelişiyor.