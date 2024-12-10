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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi: Protestocular cumhurbaşkanlığı seçimini engellemek istiyor
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi: Protestocular cumhurbaşkanlığı seçimini engellemek istiyor
Sputnik Türkiye
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, protestocuların 'yabancı servislerin' koordinesinde şiddet eylemlerini artırmayı ve can... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T17:12+0300
2024-12-10T17:12+0300
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi yaptığı açıklamada, saldırganların protestoların şiddetini arttırmayı ve Gürcistan'daki durumu can kayıplarına yol açacak ve 14 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini akamete uğratacak ölçüde kötüleştirmeyi planladıkları belirtildi.Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:'Yabancı özel servislerin koordinasyonu altında yerel aktörler tarafından gerçekleştiriliyor'“Bu amaçla, suçun organizatörleri özellikle içinde bulunduğumuz haftanın Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde ve kısmen Cuma günü durumun en üst düzeye çıkarılmasını ve bunu iki ya da üç kişinin ölümünün takip etmesini düşünüyorlar” denilen açıklamada yaşanacak ölümler ile Gürcistan Parlamentosu önünde düzenlenen mitinglerde azalan protestoların artırılmasının amaçlandığını belirtildi.Rapor şu cümleler ile devam etti:Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, önümüzdeki birkaç gün içinde ülkedeki durumun daha da kötüleştirilmesinin planlandığını belirttiği açıklamasında, bu süreçlerin yabancı özel servislerin koordinasyonu altında yerel aktörler tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/gurcistan-basbakani-kobahidzeden-cumhurbaskani-zurabisviliye-ihanet-suclamasi-karakteristik-1091161445.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, protesto, protestocu, gürcistan devlet güvenlik servisi, cumhurbaşkanlığı seçimi

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi: Protestocular cumhurbaşkanlığı seçimini engellemek istiyor

17:12 10.12.2024
© AFP 2023 / GIORGI ARJEVANIDZEAvrupa Birliği Gürcistan
Avrupa Birliği Gürcistan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AFP 2023 / GIORGI ARJEVANIDZE
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, protestocuların 'yabancı servislerin' koordinesinde şiddet eylemlerini artırmayı ve can kayıplarına neden olmak suretiyle 14 Aralık'ya yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeyi planladığı duyuruldu.
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi yaptığı açıklamada, saldırganların protestoların şiddetini arttırmayı ve Gürcistan'daki durumu can kayıplarına yol açacak ve 14 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini akamete uğratacak ölçüde kötüleştirmeyi planladıkları belirtildi.
Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Alınan bilgilere göre, yıkıcı ve suç teşkil eden eylemlerin organizatörleri, 14 Aralık 2024'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmamasını sağlamayı ve yapay olarak bir iktidar krizine neden olacak Gürcistan'ın altıncı cumhurbaşkanının seçilmesini engellemeyi planlıyorlar.

'Yabancı özel servislerin koordinasyonu altında yerel aktörler tarafından gerçekleştiriliyor'

Bu amaçla, suçun organizatörleri özellikle içinde bulunduğumuz haftanın Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde ve kısmen Cuma günü durumun en üst düzeye çıkarılmasını ve bunu iki ya da üç kişinin ölümünün takip etmesini düşünüyorlar” denilen açıklamada yaşanacak ölümler ile Gürcistan Parlamentosu önünde düzenlenen mitinglerde azalan protestoların artırılmasının amaçlandığını belirtildi.
Rapor şu cümleler ile devam etti:

Bu kurbanlarla protesto yükünü arttırmaya çalışacaklar, niyetlerine göre kontrolsüz süreçlere dönüşmesi gereken radikal bir havayı teşvik edecekler ve örtülü bir şekilde her şey için yetkilileri suçlayacaklar.

Bu plan, genellikle olayların tırmanmasına katkıda bulunacak sivillerin öldürülmesiyle sonuçlanan çeşitli ritüel sahneleri ve aşama aşama yıkımı içeren, sözde ‘Renkli Devrimler’ için tipik olan test edilmiş senaryoya göre gelişiyor.

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, önümüzdeki birkaç gün içinde ülkedeki durumun daha da kötüleştirilmesinin planlandığını belirttiği açıklamasında, bu süreçlerin yabancı özel servislerin koordinasyonu altında yerel aktörler tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.
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